Mi-séance Paris : le CAC40 marque une pause









(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après 4 séances de hausse, l'indice CAC40 reperd 0,30% à 6.548 points ce lundi midi en attendant la réunion de la Fed programmée les 27 et 28 juillet. Aux Etats-Unis, où Wall Street est remonté sur ses sommets historiques vendredi, les investisseurs ont apprécié aussi la perspective d'un possible accord bipartisan sur le plan d'infrastructures, qui pourrait être finalisé rapidement... Le soutien confirmé de la Banque centrale européenne la semaine dernière a aussi contrebalancé les effets négatifs du variant Delta du Covid-19 qui continue de se propager dans le monde à grande vitesse.

ECO ET DEVISES

Le climat des affaires en Allemagne s'est dégradé, contrairement aux attentes des analystes, en raison des inquiétudes persistantes concernant les difficultés sur la chaîne d'approvisionnement et de l'augmentation des contaminations par le coronavirus. L'indice du climat des affaires calculé par l'institut Ifo est tombé à 100,8 contre 101,7 (révisé) en juin. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une amélioration à plus de 102.

Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur la situation actuelle est monté à 100,4, après 99,7 et celui des anticipations a reculé à 101,2, contre 103,7 en juin.

"Les pénuries de matériaux impactent le niveau de production et font grimper les prix dans les entreprises industrielles tandis que les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie craignent une quatrième vague sanitaire", a déclaré Klaus Wohlrabe, économiste à l'institut Ifo.

La parité euro/dollar atteint 1,18$ ce midi. Le bitcoin remonte à 38.153$.

VALEURS EN HAUSSE

Artefact (+35% à 7,45 Euros) : Les principaux actionnaires d'Artefact, dont François de la Villardière, Président du Conseil d'administration, les co-fondateurs et co-dirigeants d'Artefact, Vincent Luciani, et Guillaume de Roquemaurel, ainsi que certains actionnaires de référence, dont le Fonds Nobel, Financière Arbevel, Truffle Capital et Otus, ainsi que plusieurs managers et actionnaires minoritaires, sont entrés en négociations exclusives le 25 juillet sur un projet d'acquisition par Ardian Expansion de 17.811.366 actions ordinaires, représentant 52.09% du capital et 52.09% des droits de vote d'Artefact, pour un prix de 7,8 euros par action ordinaire.

Atari : remonte de 8% avec AKKA

Latecoere : +5% suivi de Claranova

Vallourec : +3% avec Devoteam, Akwel

Boiron : +2% avec Akwel, Groupe Crit

Valneva : +2% avec Catana, IPSOS

Air France KLM : +1,5% suivi de Alten, Eramet, Getlink, Solutions30 et Thales

VALEURS EN BAISSE

Faurecia (-4%) a présenté une marge opérationnelle de 6,6% au premier semestre et relève sa prévision de cash-flow net pour 2021. Les ventes du groupe équipementier sont ressorties à 7,8 Milliards d'euros sur la période, en hausse de 32% en données organiques. "Nous avons enregistré une solide performance au premier semestre, malgré deux effets négatifs majeurs : la pénurie de semi-conducteurs et l'inflation des matières premières", a commenté le DG du groupe Patrick Koller. Le cash-flow net est désormais attendu supérieur à 500 millions d'euros cette année, contre un précédent objectif d'environ 500 millions. Les autres objectifs annuels sont confirmés : Faurecia cible 16,5 Milliards d'euros de ventes, une surperformance des ventes supérieure à 600 points de base et une marge opérationnelle d'environ 7%, qui se rapprocherait ainsi de ses niveaux d'avant la crise sanitaire...

Lagardère (-4%) a pris connaissance des informations publiées le 23 juillet par le journal 'Le Monde' selon lesquelles une instruction judiciaire serait ouverte. Lagardère SA conteste fermement tout achat de vote et, plus généralement, toute d'infraction ou irrégularité mentionnée dans l'article du Monde. La société respecte la loi et se défendra vigoureusement contre toute allégation contraire.

Erytech : -3% avec CGG et Genomic Vision

Orapi : -2,5% suivi de Poxel, Michelin, Nicox

Ubisoft : -1,5% suivi de Atos, AXA, Xilam

Vivendi : -1% suivi de Alstom, SES, Argan et Bolloré

Icade (stable) a annoncé un chiffre d'affaires semestriel en croissance de 33%, à 830 ME, (+22% vs S1 2019). Le Cash-flow net courant ressort à 191,1 ME, soit 2,57 euros par action, en hausse de +18%, (+8,9% vs S1 2019). Le résultat net part du groupe s'inscrit à 188,1 ME, contre 5,2 ME au 30 juin 2020. L'ANR NDV est de 86,7 euros par action, en hausse de +0,8% vs décembre 2020 (+5,4% avant dividende). Icade est aujourd'hui confiante pour atteindre ses objectifs stratégiques, et compte tenu des résultats du 1ersemestre, revoit sa guidance 2021 à la hausse.