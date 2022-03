Mi-séance Paris : le CAC40 marque le pas à l'approche des 6.700 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris marque le pas après s'être approchée ce matin des 6.700 points. Le CAC40 cède désormais 0,3% autour de 6.640 points avec un palmarès assez calme. Il faut dire que le CAC40 a déjà refait une grosse partie de son retard depuis le début de la guerre en Ukraine puisqu'on était à 6.780 points le 23 février avant l'attaque russe.

Depuis, les taux d'intérêt obligataires se sont fortement tendus et l'inflation accélère avec par exemple un baril de Brent qui remonte encore à 118$. Le rendement des bons du Trésor à dix ans a atteint un pic depuis mai 2019 à 2,4170%, toujours soutenu par le discours de Jerome Powell, le président de la Fed, qui a ouvert la porte à des hausses des taux de 50 points de base si nécessaire afin de lutter contre l'inflation.

Côté militaire, les Occidentaux vont annoncer jeudi "de nouvelles sanctions contre la Russie et renforcer" celles qui existent déjà, a indiqué mardi Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, lors d'une conférence de presse.

* En tête du CAC40, Air Liquide rebondit de presque 2% à 153,4 euros. Après avoir fini dans le rouge hier à la suite de la présentation de son nouveau plan stratégique à horizon 2025, le géant des gaz industriels remonte dans les premiers échanges. Alors que les investisseurs regrettaient l'absence de rachats d'actions dans le cadre de la présentation de ce plan, le groupe a annoncé ce matin un programme de rachat de titres portant jusqu'à 1,2 million de pièces (0,25% du capital) à un prix unitaire initial de 150,74 euros. Les actions rachetées dans le cadre dudit contrat seront pour partie annulées par la Société et pour partie affectées à la mise en oeuvre de plans d'actions de performance ou d'opérations d'actionnariat salarié de la Société. Air Liquide est également soutenue par une note de Goldman Sachs qui a ajouté le titre à sa liste de valeurs préférées malgré un objectif réduit de 184 à 176 euros ('achat'). Jefferies a par ailleurs ajusté sa cible de 181 à 179 euros tout en réitérant son avis 'achat'.

* Thales reste aux avant-postes et gagne 1,3% à 117,2 euros.

* TotalEnergies (+0,6% à 46,3 euros) a décidé de ne plus conclure ou renouveler des contrats d'achat de pétrole et de produits pétroliers russes, afin d'arrêter tout achat de pétrole ou produits pétroliers russes, dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l'année 2022. TotalEnergies a déjà annoncé avoir renoncé depuis le 25 février 2022 à toute opération de trading sur les marchés spot portant sur du pétrole ou des produits pétroliers russes. Ceci est également valable pour les opérations de trading spot sur le gaz naturel ou le GNL russe. En revanche, TotalEnergies continue à assurer l'approvisionnement de l'Europe en Gaz Naturel Liquéfié à partir de l'usine de Yamal LNG dans le cadre de contrats longs termes qu'elle se doit d'honorer tant que les gouvernements considèrent que le gaz russe est nécessaire.

* Groupe Crit (+3%) affiche des résultats 2021 en forte progression avec un Ebitda en hausse de plus de 50% à 113,2 ME contre 74,5 ME en 2020. Le résultat opérationnel ressort à 75,3 ME contre 22 ME en 2020, multiplié par 3,4. Le résultat net part du Groupe s'élève à 44,1 ME contre 1,6 ME en 2020. Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires le versement d'un dividende de 1 Euro par action avec un paiement le 7 juillet 2022.

* Stellantis (-0,9%), TotalEnergies et Mercedes-Benz ont finalisé les accords définitifs en vue d'accueillir Mercedes-Benz comme nouveau partenaire d'Automotive Cells Company (ACC) dans les batteries pour véhicules électriques. Avec cette arrivée, la capacité industrielle d'ACC va être portée à 120 GWh minimum d'ici 2030. A cet horizon, ses usines française (Billy-Berclau / Douvrin) et allemande (Kaiserslautern) pourront chacune produire au moins 40 GWh par an contre les 24 GWh initialement prévus. ACC prévoit d'investir en Italie pour construire à Termoli une 3ème usine de fabrication de cellules.

* Crédit Agricole (-1,7% à 10,86 euros) a annoncé avoir cessé tout nouveau financement à des entreprises russes et toute activité commerciale en Russie depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février dernier. La banque indique dans un communiqué avoir pris contact avec les entreprises internationales clientes pour déterminer avec elles les modalités de suspension des services qui leur sont rendus localement par sa filiale de banque de financement et d'investissement, Crédit Agricole CIB, pour une mise en oeuvre dans les semaines qui viennent...

* Poxel trébuche de 9% à 2,5 euros après son point annuel. La société estime que ses ressources sont suffisantes pour financer ses opérations et ses besoins en matière d'investissement pendant au moins 12 mois à compter de la date de clôture. Cependant, Poxel est soumise à certains covenants financiers liés à son emprunt obligataire souscrit auprès d'IPF Partners qui pourraient ne plus être respectés au troisième trimestre 2022. La direction étudie ainsi activement diverses options qui lui permettraient de prolonger sa visibilité financière. Ces options comprennent des sources de financement dilutives et non dilutives, ainsi que des discussions avec IPF Partners et la société s'attend raisonnablement à ce qu'au moins une des options envisagées soit réalisée avant le troisième trimestre 2022.

* Virbac (-2%) a dégagé en 2021 un résultat opérationnel courant de 173,2 millions d'euros, en hausse de 53,3%, matérialisant une marge de 16,3% contre 13,6% un an plus tôt. Il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 1,25 euro par action au titre de l'exercice 2021. Le groupe a réitéré ses perspectives 2022 et attend une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 5% et 8%. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2021).