Mi-séance Paris : le CAC40 maintient une légère progression

Mi-séance Paris : le CAC40 maintient une légère progression









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 s'est approché ce matin de ses plus hauts annuels (6.089 points lundi dernier) en montant jusqu'à 6.083 points. Vers la mi-journée, la progression s'étiole à +0,25% autour de 6.070 points.

Il faut dire que l'actualité de la crise sanitaire demeure préoccupante, en particulier en Europe où plusieurs pays sont confrontés à une nouvelle vague. Les problèmes concernant l'approvisionnement en vaccins persistent par ailleurs. L'agence européenne des médicaments (EMA) doit quant à elle rendre ses conclusions sur la sécurité du vaccin anti-covid d'AstraZeneca / Oxford ce jour, suite aux récentes suspensions sur fond de craintes d'effets secondaires.

La tendance est mitigée avant bourse ce jeudi sur la place américaine. Hier soir, la cote américaine a terminé en hausse sur ses sommets après l'intervention de la Fed, dont le ton est resté 'dovish', laissant espérer une poursuite durable de la politique monétaire très accommodante malgré le risque d'inflation. La banque centrale américaine entend donc maintenir le cap, avec des taux proches de zéro et des rachats d'actifs mensuels de 120 milliards de dollars, jusqu'à ce qu'elle observe des progrès significatifs vers ses objectifs d'emploi et d'inflation. La Fed a par ailleurs confirmé dans ses nouvelles projections économiques qu'elle ne comptait pas relever ses taux directeurs avant la fin 2023.

VALEURS EN HAUSSE

* Casino bondit de 5% à 28,9 euros, dopé par une actualité porteuse. Le distributeur a tout d'abord annoncé hier, via la nouvelle société Lugh Company, la création du premier actif numérique français adossé à l'euro, l'EUR-L, en partenariat avec Coinhouse et la Société Générale. Le distributeur est également porté par des rumeurs d'introduction en bourse de GreenYellow, sa filiale dédiée à la production et fourniture d'électricité. Selon les sources de 'Bloomberg', une cotation de GreenYellow à Paris est l'une des nombreuses possibilités envisagées par le groupe stéphanois qui cherche à réduire sa dette en vendant divers actifs.

* Atari (+15% à 0,65 euro) bénéficie toujours de l'engouement pour les cryptomonnaies depuis la cotation de son jeton ATRI qui capitalise 90 ME.

* En tête du CAC40, Société Générale gagne 2,8% à 22,6 euros. Les bancaires sont bien positionnées dans le palmarès avec BNP Paribas et Crédit Agricole en hausse de 2%.

VALEURS EN BAISSE

* Akka Technologies décroche de 12% à 23,4 euros. Il faut dire que le groupe de Maurice Ricci a dévoilé des comptes 2020 fortement dégradés, crise oblige, le résultat opérationnel plongeant dans le rouge, à -170,5 ME, et la perte nette consolidée ressortant à -168,8 ME. Si la société est parvenue à générer un important Free Cash-Flow de 142 ME malgré la baisse significative du résultat opérationnel, elle se montre prudente pour 2021 alors que la visibilité reste limitée.

* Des prises de bénéfices sur Technip Energie (-4% à 14,1 euros) après plusieurs séances de hausse.

* Orapi (-8%) a vu son résultat net bondir à 9,2 ME en 2020 contre -10 ME en 2019. Orapi lance sa feuille de route 2025 et ambitionne de réaliser à cinq ans, une croissance supérieure à 5% et un EBITDA supérieur à 8%.