Mi-séance Paris : le CAC40 limite la casse malgré le krach pétrolier

Le CAC40 recule de 2,5% en fin de matinée à 4.415 points mais cette baisse semble presque modérée au regard du krach pétrolier qui se confirme. Passé hier soir en territoire négatif sur le contrat à livraison rapprochée du mois de mai, le baril WTI s'effondre aussi pour les contrats à livraison plus éloignée et entraîne le Brent dans des proportions jamais vues auparavant. Le Brent décroche ainsi de 25% autour de 19 dollars et le WTI (juin) de 33% autour de 13 dollars. Ce krach témoigne de la panique des opérateurs face à la saturation des capacités de stockage du pétrole, alors que la demande mondiale est en chute libre à cause de la pandémie de coronavirus.

VALEURS EN HAUSSE

* Parmi les rares hausses du CAC40, PSA Groupe grapille 0,3% à 11,7 euros. Le constructeur a dévoilé des revenus en retrait mais supérieurs aux attentes au premier trimestre et prévoit un marché automobile en baisse de 25% en Europe cette année, de 10% en Chine, de 25% en Amérique latine et de 20% en Russie. Sur les trois premiers mois de l'année, le propriétaire des marques Peugeot et Opel a enregistré un chiffre d'affaires de 15,2 MdsE, en repli de 15,6% avec des revenus de la seule division Automobile en baisse de 15,7% à 11,9 MdsE. Le consensus 'Bloomberg' attendait un chiffre d'affaires global de 14,6 MdsE. Avec un total de 627.000 véhicules vendus, les ventes mondiales du premier trimestre 2020 sont en baisse de 29,2%, impactées par la crise sanitaire Covid-19.

* Plastic Omnium est en légère hausse, les opérateurs saluant la bonne résistance de l'équipementier automobile au premier trimestre. Sur la période, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 2,029 milliards d'euros, en baisse de 2,2% et de 2,7% à périmètre et change constants alors que la production automobile mondiale a chuté dans le même temps de 24,4% du fait de la pandémie de coronavirus. Cette surperformance de Plastic Omnium est "très rassurante", pointe Michael Foundoukidis, analyste chez Oddo BHF. "Même si le deuxième trimestre devrait être plus difficile, la surperformance du premier trimestre est très impressionnante et devrait être plus que suffisante pour plaire aux investisseurs".

* AST Groupe gagne 2,3% à 2,22 euros. Le constructeur de maisons a annoné que les travaux ont repris sur près de 25% de ses chantiers et que son usine POBI est de nouveau opérationnelle à hauteur de 50%. L'activité commerciale s'est poursuivie tout au long de la période de confinement et profite peu à peu de la reprise des nouveaux contacts.

* DMS (+2% à 1,89 euro) a réalisé au 1er trimestre de l'exercice 2020 un chiffre d'affaires de 7,6 ME, en croissance de +16%. Sur le plan commercial, le carnet de commandes en radiologie demeure soutenu, le groupe n'ayant pas enregistré à ce jour d'annulations significatives de commandes, mais principalement des décalages de livraisons à la demande des clients. Afin de répondre à une demande de l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris), DMS Imaging a mobilisé des ressources R&D, Supply chain, Production et Service après-vente pour pouvoir livrer très rapidement, dès avril et mai, des systèmes numériques d'imagerie d'urgence de radiographie thoracique et pulmonaire pour plusieurs hôpitaux de l'AP-HP. Par ailleurs, au-delà des informations communiquées par Hybrigenics Services (filiale à 19,99% d'Hybrigenics), la division DMS Biotech étudie actuellement la possibilité de résoudre la problématique majeure du syndrome de détresse respiratoire aiguë, pathologie à composante inflammatoire qui affecte les patients sévèrement atteints du Covid-19, par l'utilisation de cytokines anti-inflammatoires sécrétées par les cellules souches autologues d'origine adipeuse. Deux projets de recherche sont d'ailleurs en cours dans cette voie avec des cellules souches ombilicales ou issues de la moëlle osseuse : un projet australien mené par la société Mesoblast, cotée au Nasdaq, et l'autre au sein des équipes de recherche de l'AP-HP.

VALEURS EN BAISSE

* Les valeurs pétrolières reculent mais ne s'effondrent pas : Total perd 4,5% à 29,5 euros, TechnipFMC 6% sous les 7 euros et CGG -5%.

* Danone (-2% à 63,2 euros) a publié un chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre de 6.242 millions d'euros, en hausse de +1,7% en données publiées. La croissance des ventes est de +3,7% en données comparables, intégrant des effets de stockage en mars en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe confirme malgré tout le retrait de ses objectifs pour l'année 2020 compte tenu du manque de visibilité lié au COVID-19 "tout en restant confiant grâce à la force de ses marques, la résilience de sa chaîne de valeur, et la solidité de son bilan".

* Vivendi (-0,8% à 20,7 euros) : les actionnaires ont approuvé lundi l'augmentation de 20% du montant du dividende pour l'année 2019, en dépit des appels à la modération lancés par le gouvernement français en pleine crise du COVID-19.

* Carrefour (-2% à 13,83 euros) : le Conseil d'administration a décidé de réduire de 50% le dividende proposé au titre de l'exercice 2019, par rapport à ce qui avait été initialement annoncé le 27 févier 2020. Ainsi le dividende sera de 0,23 euro par action, contre 0,46 euro par action initialement prévu.

* Safran et Airbus rechutent d'environ 5%.