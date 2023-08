Mi-séance Paris : le CAC40 limite la casse malgré de nouvelles inquiétudes sur les taux américains

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 est redescendu proche des 7.200 points ce matin mais limite sa baisse à 0,1% vers la mi-journée autour de 7.250 points.

Les investisseurs sont toujours inquiets de la situation en Chine et de la trajectoire à venir des taux américains après la publication des 'Minutes' de la Fed hier soir. Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire des 25-26 juillet a en effet montré que la plupart des responsables de la Fed continuent de privilégier la lutte contre l'inflation, créant pour les marchés une incertitude sur la suite de la politique monétaire de la Banque centrale.

Si pour le moment, le consensus en faveur de la fin du mouvement de hausse des taux directeurs américains l'emporte encore, la perspective d'une ultime hausse en novembre a repris de la vigueur. "Les marchés prennent de plus en plus au sérieux la perspective d'une nouvelle hausse de la Fed, les contrats à terme prévoyant désormais 45% de chances d'une nouvelle hausse d'ici la réunion de décembre", souligne Jim Reid, stratège de la Deutsche Bank AG. "Mais en plus des décisions à venir, il est clair que les investisseurs s'adaptent au fait que les taux pourraient rester à un niveau plus élevé pendant un certain temps".

En attendant, la Banque centrale norvégienne a relevé ses taux ce jeudi et prépare le terrain pour une nouvelle hausse le mois prochain. La Norges Bank a ainsi décidé d'augmenter son taux directeur de 0,25 point de base afin de le porter à 4%, au plus haut depuis 2008.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Sanofi remonte de 1,4% à 97,7 euros ce jeudi à Paris. L'actualité autour du laboratoire pharmaceutique est marquée par une note de Citi qui a rehaussé son objectif de 110 à 138 euros tout en confirmant son avis 'achat'. Le marché est largement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 17 analystes sont à l''achat', 9 sont à 'conserver' et 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 111,59 euros.

* Groupe ADP (+0,5% à 122,3 euros) a fait part d'un trafic total de 34,2 millions de passagers au mois de juillet, en hausse de 16,4% par rapport à la même période de 2022. Ce trafic équivaut à 98,6% de celui de juillet 2019, dernière base de comparaison avant la pandémie de Covid. Le trafic des aéroports parisiens (Orly et Charles de Gaulle) était en hausse 7,5%, à 9,8 millions de passagers en juillet, soit 92,8 % du trafic de 2019. Depuis le début de l'année, le trafic total progresse de 27,6% à près de 190 millions de passagers dont +22,6% pour les aéroports parisiens à près de 57 millions de passagers.

* TotalEnergies gagne 0,4% à 56,55 euros. Bernstein a ajusté la mire de 55 à 53 euros ('performance de marché').

VALEURS EN BAISSE

* Worldline abandonne un peu plus de 2% à 31,2euros dans le sillage d'Adyen qui chute de près de 20% à Amsterdam. Le spécialiste néerlandais du paiement électronique a dévoilé des comptes semestriels en retrait et inférieurs aux attentes du marché. L'Ebitda est ressorti à 320 millions d'euros contre 356,3 ME un an plus tôt pour des revenus nets de 739,1 ME (+21%). Le consensus tablait respectivement sur 378,5 ME et 776,5 ME. La marge d'Ebitda a atteint 43% contre 59% sur la même période de l'exercice précédent. La firme a expliqué ce repli des comptes par la hausse des embauches, des salaires et la dépréciation de stocks.

* Alstom cède 0,8% à 25,3 euros. Goldman Sachs a revalorisé Alstom de 22,5 à 24 euros en maintenant un avis neutre.

* Maurel et Prom redonne 6% à 4,55 euros après avoir finalement flambé de presque 20% hier grâce à son acquisition en Afrique.