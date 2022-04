Mi-séance Paris : le CAC40 limite la casse autour de 6.500 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 perdait jusqu'à 2% ce matin mais n'abandonne plus que 0,8% en fin de matinée en repassant juste au-dessus des 6.500 points. Le secteur bancaire était notamment en difficultés en début de séance avant de se reprendre dans un contexte où les rendements obligataires se tendent encore (1,35% pour l'OAT 10 ans).

L 'indice ZEW allemand reste profondément ancré en territoire négatif en avril après sa dégringolade du mois précédent sur fond de guerre en Ukraine. L'indice de confiance ressort à -41 points, contre -39,3 le mois précédent, et -48,5 de consensus. Il. De son côté, l'indice relatif à la situation actuelle recule sur un mois, de -21,4 à -30,8, mais ressort meilleur qu'attendu (-35 de consensus).

Sur le front économique aux États-Unis ce mardi, il sera surtout question d'inflation, avec l'indice des prix à la consommation pour le mois de mars 2022 (14h30). Le consensus est logé à +1,1% en comparaison du mois antérieur et de +8,4% en glissement annuel. Hors alimentaire et énergie cette fois, le CPI est anticipé en hausse de 0,5% en comparaison du mois de février 2022 et de 6,6% en glissement annuel. La crainte d'un emballement de l'inflation, susceptible d'entraîner un resserrement monétaire de plus grande ampleur aux Etats-Unis, est dans tous les esprits...

VALEURS EN HAUSSE

* Thales gagne 1,1% à 124,4 euros. La Deutsche Bank a revalorisé Thales de 110 à 137 euros ('achat').

* Poxel gagne environ 6% à 2,17 euros. La FDA a accordé la désignation Fast Track au PXL770 pour le traitement des patients atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMN), la forme la plus courante d'adrénoleucodystrophie liée au chromosome X (ALD).

VALEURS EN BAISSE

* A la fête hier, les trois grands établissements bancaires cotés à Paris reculaient très nettement ce matin avant de se reprendre. Société Générale reste quand même en baisse d e1,3% à 22,6 euros. Le secteur est influencé par la chute de Deutsche Bank et Commerzbank après qu'un investisseur majeur eut annoncé la vente de sa participation dans les deux plus grandes banques allemandes. Ces cessions devraient rapporter à l'actionnaire des deux établissements plus de 1,8 milliard d'euros. Selon 'Bloomberg', il n'y a actuellement que deux investisseurs dans Deutsche Bank qui détiennent suffisamment d'actions pour une vente aussi importante (116 millions d'actions ont été mises sur le marché), à savoir BlackRock et Capital Group. Compte tenu de la stratégie du géant américain de la gestion d'actifs, l'agence estime que le vendeur en question pourrait donc être le groupe basé à Los Angeles. Cette sortie d'un grand actionnaire des deux banques allemandes fait suite à une décision similaire de la société américaine de capital-investissement Cerberus il y a quelques mois, et intervient alors que les deux sociétés tentent de retrouver la confiance des investisseurs via d'importantes restructurations.

* En nette baisse en début de séance, STMicro limite ses pertes à environ 0,6% à la mi-journée, à 34,7 euros. Le groupe franco-italien fait les frais d'une note de Barclays qui a dégradé le titre à 'pondération en ligne' tout en coupant son objectif de 65 à 38 euros.

* bioMerieux abandonne 6% à 92,4 euros. Le groupe a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires trimestriel de 837 millions d'euros, en baisse de 0,9%. La croissance organique, hors effets de change et de périmètre, s'est établie à -4,5%, en ligne avec les prévisions. Le spécialiste du diagnostic in vitro, qui a confirmé sa guidance 2022, a par ailleurs annoncé ce matin l'acquisition de Specific Diagnostics, une société américaine privée qui a mis au point un système rapide d'antibiogramme qui fournit un test de sensibilité aux antibiotiques (AST) phénotypique directement à partir d'hémocultures positives.

* EssilorLuxottica (-1,8%) a conclu un accord préliminaire de vente et d'achat pour l'acquisition d'un total de 1.727.141 actions de la société Giorgio Fedon & Figli SpA correspondant à 90,9% du capital social de la société Fedon, cotée sur Euronext Growth Milan.

* TotalEnergies (-0,8% à 46,2 euros) et KGHM ont signé un partenariat en vue de participer, à parts égales, aux appels d'offres des autorités polonaises portant sur le développement de projets éoliens en mer. Le gouvernement a lancé un nouvel appel d'offres portant sur l'attribution de droits de développement couvrant 11 zones de la mer Baltique, pour une capacité totale estimée à plus de 10 GW. La Pologne pourra ainsi tirer parti du fort potentiel de la mer Baltique en matière de production d'énergie éolienne, grâce à des conditions météorologiques favorables.