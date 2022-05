Mi-séance Paris : le CAC40 interrompt son rebond

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a poursuivi son rebond jusqu'à 6.455 points ce matin avant de laisser place à une tendance légèrement négative désormais. L'indice de la bourse de Paris cède ainsi 0,1% en fin de matinée autour de 6.425 points.

La remontée rapide des taux d'intérêt des grandes banques centrales continue à être le grand sujet de préoccupation du moment. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a affirmé mardi que la banque centrale continuerait de durcir les conditions monétaires jusqu'à ce que l'inflation montre des signes clairs de ralentissement, tout en estimant qu'il restait possible de faire atterrir l'économie américaine "presque en douceur", plutôt que de causer une récession. Le patron de la Fed a ainsi affirmé, à l'occasion d'une conférence organisée par le 'Wall Street Journal', que le plan de la Fed était de relever ses taux directeurs par étapes d'un demi-point lors de ses prochaines réunions. Il n'a cependant pas exclu de procéder à des hausses plus importantes, de 0,75 pt si nécessaire.

VALEURS EN HAUSSE

* Air France-KLM s'adjuge 4,5% à 4,14 euros. Les investisseurs saluent l'annonce surprise de la compagnie franco-néerlandaise qui a indiqué ce matin avoir conclu un partenariat de long terme dans le fret aérien avec le géant du transport maritime CMA CGM, qui devrait rapidement devenir un nouvel actionnaire de référence du transporteur. Dans le cadre d'une probable augmentation de capital d'AF-KLM, telle qu'envisagée en février dernier, CMA CGM prendra jusqu'à 9% du capital de la compagnie sur la durée de leur partenariat, prévu pour une durée de 10 ans.

* Quatrième séance consécutive dans le vert pour Engie qui reste confortablement installé en tête du CAC40 à la faveur d'un nouveau gain de 2,1% à 12,5 euros. Le groupe énergétique reste porté par le relèvement de sa guidance 2022 ainsi que par plusieurs notes d'analystes. Oddo BHF a réitéré ce matin sa recommandation 'surperformance' sur la valeur avec une cible ajustée de 18 à 18,5 euros. La résilience du modèle par rapport aux Utilities traditionnelles est appréciable tandis que le groupe est en mesure de capter des conditions de marché sensiblement plus favorables qui pourront justifier de futurs relèvements des estimations si les conditions de marché restent bien orientées, explique l'analyste. La Deutsche Bank a de son côté revalorisé le dossier de 14 à 15,5 euros tout en réitérant son avis 'achat'.

* TotalEnergies progresse encore de 0,8% à 52,8 euros. HSBC a revalorisé TotalEnergies de 53 à 57 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

* Elior efface ses copieux gains des derniers jours avec un titre qui décroche de près de 9% à 2,79 euros. Le géant de la restauration collective a creusé ses pertes au premier semestre, accusant un déficit net de 266 millions d'euros contre une perte de 53 ME un an plus tôt, malgré des revenus des activités poursuivies de 2,239 MdsE, en hausse de 19,8 % (+18% en organique). Le free cash-flow est ressorti à - 59 ME, contre +31 ME l'an dernier, en raison principalement de la forte croissance du chiffre d'affaires aux Etats-Unis et de la poursuite de l'apurement des charges différées pendant la période Covid et ce malgré une légère hausse de l'EBITDA et des dépenses d'investissement quasi-stable.

* En hausse ce matin, la Société Générale se stabilise désormais sur les 24 euros avant le prochain départ de l'emblématique patron de la banque rouge et noire, Frédéric Oudéa. A l'occasion de l'Assemblée générale tenue hier, le Directeur Général de la SocGen depuis 2008 a en effet annoncé qu'il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat d'Administrateur et de DG en mai 2023. Lorenzo Bini Smaghi, le président du conseil d'administration, a précisé que les administrateurs avaient décidé de lancer une procédure de sélection pour désigner un successeur comme administrateur et DG l'an prochain.

* Peu de baisses significatives parmi les valeurs du CAC40, L'Oréal cède quand même 1,4% à 323,6 euros.