Mi-séance Paris : le CAC40 interrompt son ascension vers les records

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 débute la semaine en baisse en cédant 0,85% à 6.837 points ce lundi à la mi-journée. Il s'éloigne donc quelque peu du record historique de 6.944,77 points du 4 septembre 2000. La bourse de Paris reste quand même sur 4 semaines consécutives de progression et un niveau des 6.900 points qui a été dépassé vendredi dernier en séance.

Ce matin, la déception concernant la croissance de la production industrielle et des ventes au détail en Chine a pesé sur les marchés. La 'stat' chinoise a ainsi ralenti à un rythme plus important qu'attendu en juillet, soulignant les pressions accrues qui pèsent sur l'économie chinoise alors que la solidité des exportations s'effrite et que la résurgence du coronavirus a perturbé l'activité. Si l'économie chinoise s'est relevée de l'impact initial de l'épidémie de coronavirus pour revenir à des niveaux pré-crise sanitaire, ce rebond semble s'être essoufflé alors que les entreprises font face à des coûts plus importants et à des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement.

VALEURS EN HAUSSE

* Faurecia (+10% à 42,2 euros) a conclu un accord avec le 'Pool familial' et l'équipementier allemand avec Hella pour lancer une offre publique d'achat en numéraire sur toutes les actions Hella au prix de 60 euros par action, soit une contrepartie totale s'élevant à 60,96 euros (incluant un dividende de 0,96 euro dont il est prévu qu'il soit soumis à l'assemblé générale annuelle d'Hella en date du 30 septembre 2021 et payé par Hella à tous ses actionnaires préalablement à la date de réalisation de la transaction), correspondant à une prime de 33 % par rapport au dernier cours non affecté de 45,8 euros et de 24% par rapport au VWAP (cours moyen pondéré en fonction du volume) non affecté sur 3 mois de 49,1 euros. Faurecia va acquérir auprès du pool familial sa participation de 60% au prix de 60 euros par action, payé par une combinaison de 3,4 milliards d'euros en numéraire et jusqu'à 13.571.428 actions Faurecia nouvellement émises (sur la base d'un prix de référence de 42,06 euros par action Faurecia). La transaction représente une valeur d'entreprise totale estimée à 6,7 milliards d'euros pour 100% de Hella. Elle a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'administration de Faurecia et a reçu le soutien du management de Hella.

* Plastic Omnium, qui faisait aussi partie des repreneurs potentiels d'Hella, reprend 2% à 27,5 euros.

* Seule hause significative parmi les valeurs du CAC40, Danone grappille 0,7% à presque 65 euros.

* Atos (+0,2% à 43,57 euros) a terminé la revue comptable détaillée des deux entités juridiques aux Etats-Unis qui avaient fait l'objet d'une réserve de leurs comptes. Atos indique que ces travaux n'ont pas révélé d'anomalie matérielle au regard des comptes consolidés du groupe.

VALEURS EN BAISSE

* Quelques prises de bénéfice sur le luxe : Kering perd 2,5% à 769 euros, plus forte baisse du CAC40. LVMH cède 1,4% et Hermes 1%. Le compartiment souffre logiquement des nouvelles restrictions mises en place en Asie pour contrer une propagation du variant Delta.

* L'Oréal recule de 1,7% à 369 euros pour les mêmes raisons.

* AXA (-0,7% à 24,28 euros) a annoncé un accord avec HSBC pour céder AXA Insurance Pte Ltd (AXA Singapour), pour un montant total en numéraire de 575 millions de dollars américains. La transaction marque, selon Gordon Watson, directeur général d'AXA en Asie et en Afrique, "une nouvelle étape dans la stratégie de simplification du Groupe AXA", qui met ainsi l'accent sur ses marchés principaux disposant d'une taille critique et d'un fort potentiel de croissance, ainsi que d'un mix d'activité centré sur segments cibles. La transaction devrait générer un impact négatif sur le résultat net du Groupe AXA d'environ 160 millions d'euros dans les états financiers 2021.