Mi-séance Paris : le CAC40 interrompt sa baisse, les valeurs pétrolières au rebond

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 a poursuivi sa baisse en début de séance jusqu'à 6.331 points avant de revenir à l'équilibre en fin de matinée autour de 6.375 points. Wall Street a subi des secousses en ce début de semaine, avec des pertes de l'ordre de 2% à la clôture pour ses principaux indices mais semble se reprendre aujourd'hui en préséance. A quelques jours du symposium de Jackson Hole, grand rendez-vous annuel des banquiers centraux de la planète, la perspective d'une remontée agressive des taux d'intérêts a fait son retour au premier plan dans l'esprit des investisseurs, avec à la clé de nouvelles tensions sur le marché obligataire.

Le rebond du baril de brut avec un Brent de retour à 98 dollars (92 dollars pour le WTI) profite logiquement au compartiment pétrolier ce mardi. L'avertissement lancé par l'Arabie saoudite sur la possibilité d'une diminution de la production de l'Opep+ en réaction à la baisse des cours ces dernières semaines est venu doper les cours de l'or noir, mis à mal par les craintes de baisse de la demande sur fond de ralentissement économique, voire de récession en Europe.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies (+1,2% à 53,7 euros) et son partenaire SSE Renewables ont annoncé le démarrage de la production d'électricité du parc éolien offshore Seagreen, à 27 km au large de la côte d'Angus en Écosse. La première turbine, sur un total de 114, a été mise en service tôt lundi matin. L'objectif est que le parc représentant une capacité de 1075 MW soit pleinement opérationnel au cours du premier semestre 2023. Le projet Seagreen, d'un coût de 4,3 milliards de dollars, sera le plus grand parc éolien offshore d'Écosse et le plus profond du monde sur fondation fixe puisqu'il est développé par 59 mètres de profondeur d'eau. "Nous sommes satisfaits de démarrer la production d'électricité sur le site de Seagreen, une première en mer du Nord britannique", a déclaré Vincent Stoquart, directeur Renewables de TotalEnergies. "Cela marque une nouvelle étape dans le développement des capacités d'éolien offshore de TotalEnergies. Cette étape contribuera directement à notre objectif d'atteindre 35 GW de capacité d'électricité renouvelable dans le monde en 2025".

* Sur le SBF120, les valeurs pétrolières CGG (+6%) et Vallourec (+5%) occupent les deux premières places du palmarès. Technip Energies gagne aussi 3%.

* Les valeurs bancaires se reprennent un peu. Après deux séances difficiles : BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole remontent d'un peu plus de 1%.

* Après 12% de pertes au cours des deux dernières séances, Faurecia remonte timidement de 1,7% à 14,9 euros. A 'surpondérer' sur le dossier, Morgan Stanley trouve la valorisation de l'équipementier "très bon marché".

VALEURS EN BAISSE

* Peu de baisses significatives sur les valeurs du CAC40 mais quelques valeurs défensives sont délaissées à leur tour. L'Oréal, Carrefour ou Pernod Ricard reculent ainsi d'un peu plus de 1%.