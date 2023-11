Mi-séance Paris : le CAC40 hésite sur les 7.300 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le palmarès est toujours aussi calme parmi les valeurs du CAC40 ce lundi et les volumes de transactions très peu animés. Cela n'a pas empêché l'indice principal de la Bourse de Paris de dépasser brièvement les 7.300 points ce matin avant de refluer très légèrement vers la mi-journée (-0,1% à 7.286 points).

Les investisseurs vont de nouveau guetter, cette semaine, dans les indicateurs macroéconomiques, les signes d'une possible récession avec ses conséquences attendues sur les politiques monétaires des banques centrales. L'indice PCE des prix à la consommation, la mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, est attendu jeudi et devrait connaître sa plus faible progression depuis mi-2021, selon les anticipations de marché. En zone euro, l'inflation est également attendue jeudi, alors que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'exprimera ce lundi après-midi au Parlement européen. Les investisseurs suivront également les huit interventions de membres du conseil des gouverneurs de la Fed, dont celle de Jerome Powell, le président de l'institution, attendue vendredi.

VALEURS EN HAUSSE

* Elior grimpe de 1,8% à 2,44 euros. La Deutsche Bank a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la société avec une cible maintenue à 3,4 euros. Le broker affirme que "le pire est probablement passé" et que l'accent est désormais mis sur la croissance et le désendettement. Il note également qu'aucun refinancement majeur n'est attendu avant 2026 mais qu'Elior se concentre sur son effet de levier. Il indique enfin que le retour attendu à un flux de trésorerie disponible positif " devrait aider ".

* Seule hausse supérieure à 1% parmi les valeurs du CAC40, Sanofi progresse de 1,2% à 87,4 euros.

* Valneva (+1,3% à 5,27 euros) s'est félicité que son dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché pour son candidat vaccin contre le chikungunya a été acceptée par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Le mois dernier, Valneva s'est vu accorder une revue accélérée de cette demande par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA compte tenu "de l'intérêt majeur pour la santé publique et l'innovation thérapeutique" que représente ce candidat vaccin.

VALEURS EN BAISSE

* TotalEnergies cède 0,9% à 62,6 euros. Morgan Stanley a revalorisé TotalEnergies de 71 à 74,7 euros ('surpondérer').

* Eutelsat perd 4% à 3,76 euros. Goldman Sachs a dégradé Eutelsat à 'neutre' en visant 4 euros.

* Atos repique du nez en ce début de semaine avec un titre qui rechute de près de 10% à 6,3 euros. La société de services informatiques a entamé des négociations pour revoir les termes de son accord avec Daniel Kretinsky pour la vente de ses activités historiques, rapporte 'BFM'. Selon les sources du site d'informations, " le groupe est entré la semaine dernière dans le dur des négociations avec l'homme d'affaires tchèque ", et ce dernier ne sera finalement pas actionnaire d'Eviden, la branche dédiée notamment à la cybersécurité et aux supercalculateurs.

* Orpea poursuit logiquement sa baisse d'environ 30% à 0,17 euro alors que la période de souscription à la première augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros est ouverte jusqu'à ce lundi, au prix de 0,0601 euro par action nouvelle. Ce renflouement devrait principalement se faire par compensation de créances. L'augmentation de capital d'apurement fait en effet l'objet d'engagements de souscription à titre de garantie par les créanciers non sécurisés d'Orpea par voie de compensation de créances à concurrence de la part de l'émission qui n'aurait pas été souscrite par les détenteurs de DPS. Les nouvelles actions doivent arriver lundi prochain (4 décembre).