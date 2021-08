Mi-séance Paris : le CAC40 hésite sans fléchir

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Alors que l'actualité économique et financière est très réduite ce mardi, la place parisienne affiche une bonne tenue avec un CAC40 parfaitement stable autour de 6.813 points. Les volumes de transactions sont faibles et devraient le rester en cette deuxième semaine d'août. Hier soir, Wall Street a consolidé sans excès sur ses sommets historiques. Les opérateurs attendent désormais un renfort budgétaire avec le plan américain d'infrastructures.

Les législateurs américains doivent voter ce mardi sur le plan de 1.000 milliards de dollars environ d'infrastructures lancé par l'administration Biden, avant d'initier des discussions sur un plan de 3.500 milliards nettement plus social et diversifié. Le leader de la majorité démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a annoncé qu'un vote aurait lieu ce jour après la clôture des débats sur le projet de loi d'infrastructures. Le Sénat doit se prononcer ensuite sur l'ouverture des débats sur le plan budgétaire de 3.500 milliards. Le projet de loi d'infrastructures, de plus de 2.700 pages, prévoit 550 milliards alloués à la modernisation du réseau routier, des ponts, des voies ferrées ou encore des réseaux internet.

VALEURS EN HAUSSE

* Pizzorno se stabilise à 23,4 euros après être monté jusqu'à 26 euros ce matin. Dans le cadre des réflexions stratégiques engagées pour le groupe, les dirigeants et son principal actionnaire ont annoncé leur association avec le groupe Paprec. Afin de renforcer leurs liens, la famille Petithuguenin, via le groupe Paprec, a signé un accord en vue d'acquérir 20% du capital de Pizzorno Environnement auprès des actionnaires familiaux majoritaires. Ce projet de partenariat s'accompagne de la mise en place d'un pacte d'actionnaires vis-à-vis de Pizzorno Environnement.

* Imerys gagne 1,6% sur les 40 euros. Berenberg a initié sa recommandation à l'achat avec un cours-cible de 50 euros sur le dossier du leader des spécialités minérales pour l'industrie.

* Atari remonte de 6% à 0,4 euro, favorisé par la hausse des cryptomonnaies depuis plusieurs jours.

* Biosynex (+1,5%) a signé un mandat d'arrangement pour la mise en place d'un financement syndiqué d'un montant maximal de 109 millions d'euros avec la Caisse d'Epargne Grand Est Europe. Ce financement sera composé de plusieurs tranches : un crédit renouvelable de 20 ME, un crédit confirmé de 34 ME et un crédit non confirmé de 55 ME. La signature du financement syndiqué est soumise à la réalisation de conditions préalables usuelles et si celles-ci étaient réalisées, devrait intervenir avant le 15 octobre 2021. Grâce à ce financement, Biosynex entend financer ses besoins généraux et la poursuite d'opérations de croissance externe avec pour ambition de devenir leader européen dans le domaine du diagnostic rapide POC (point of care). Ces acquisitions sont envisagées pour constituer un portefeuille de technologies synergiques et complémentaires avec des lecteurs automatiques connectés et pour accélérer le développement international (avec l'acquisition de distributeurs ou la constitution de filiales).

VALEURS EN BAISSE

* Plastic Omnium recule de 0,8% à 26,3 euros et Faurecia se stabilise à 36 euros. Le titre Hella bondissait hier soir de 11,2% sur les 67 euros à Francfort pour une valorisation boursière de 7,4 milliards d'euros. La cession de 60% du capital de cet équipementier automobile allemand pourrait valoriser le groupe environ 8 milliards d'euros, a indiqué hier l'agence Bloomberg, citant ses sources 'proches du dossier'. Les groupes français Plastic Omnium et Faurecia resteraient parmi les derniers candidats en lice et envisageraient selon Bloomberg de financer une possible acquisition via une augmentation de capital. La famille fondatrice du groupe allemand, les Hueck, a fixé à demain la date limite de dépôt des offres fermes pour la reprise de sa participation de 60% au capital. Il y a deux mois, des sources avaient précisé à l'agence Reuters que Plastic Omnium et Faurecia avaient exprimé leur intérêt. En phase avec la réglementation allemande, l'acquéreur des 60% devrait lancer une offre sur le solde du capital.

* Valneva perd 10% à 11,35 euros. Le chiffre d'affaires était de 47,5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2021, contre 47,9 millions au S1 2020. Le groupe a réalisé une perte opérationnelle de 86,2 millions au premier semestre 2021 contre une perte opérationnelle de 21,9 millions sur la même période en 2020. Au premier semestre 2021, Valneva a réalisé une perte nette de 86,4 millions contre 25,6 millions au premier semestre 2020. La trésorerie au 30 juin 2021 a progressé à 329,8 millions contre 204,4 millions au 31 décembre 2020. Cette augmentation de la trésorerie provient principalement de paiements reçus par le Gouvernement britannique dans le cadre du partenariat sur la Covid-19, ainsi qu'au produit de l'Offre Globale de nouvelles actions au Nasdaq à New York et sur Euronext à Paris en mai 2021.

* Peu de baisses significatives sur les valeurs du CAC40 mais on observe quelques prises de bénéfice sur les bancaires qui avaient bien participé à la forte hausse de l'indice depuis la fin juillet. Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale reculent d'environ 1%.