Mi-séance Paris : le CAC40 hésite autour de 6.800 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris reste en légère baisse ce mercredi dans une actualité toujours très réduite de ce milieu de mois d'août. Le CAC40 cède 0,25% en fin de matinée et préserve tout juste les 6.800 points.

Wall Street a corrigé ses précédentes séances de records hier soir (-0,79% pour le DJIA à 35.343 pts, -0,71% sur le S&P 500 à 4.448 pts et 0,93% pour le Nasdaq à 14.656 pts). Les Minutes de la dernière réunion monétaire (FOMC) de la Fed seront connues à 20 heures, alors que l'intervention de Jerome Powell, hier, n'a pas fourni d'élément nouveau concernant le timing du 'tapering'. Les opérateurs surveilleront la semaine prochaine le symposium économique de Jackson Hole, susceptible d'apporter des éléments nouveaux. En attendant, les marchés misent sur un début d'allègement du soutien monétaire de la Fed en fin d'année ou en début d'année prochaine.

VALEURS EN HAUSSE

* Novacyt (+13% autour de 4 euros) a fait état d'un chiffre d'affaires semestriel non audité en hausse de plus de 50% à 94,7 millions de livres sterling. Sur ces revenus, 54 M£ résultent d'un mix de ventes à l'étranger et d'un marché privé de tests en croissance au Royaume-Uni, menant à une augmentation de 20% du chiffre d'affaires hors DHSC comparé à l'année précédente. Le Groupe réitère ses prévisions de chiffre d'affaires de 100 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, à l'exclusion des revenus du DHSC, comme annoncé le 22 juin 2021.

* Atos (+1% à 43,8 euros) a été sélectionné par Siemens Smart Infrastructure pour accélérer son processus de transformation et soutenir la migration vers le cloud de ses applications critiques, véritables piliers pour la fabrication, la vente, la distribution et opérations de la plupart des divisions de Siemens Smart Infrastructure dans le monde (Building Products, Electrical Products, Distribution Systems et Digital Grid). S'appuyant sur son partenariat de plus de 35 ans avec SAP et sur sa connaissance approfondie des environnements de cloud public, Atos aura la responsabilité de migrer vingt systèmes SAP HANA, SAP Enterprise Resource Planning et Supply Chain Management vers un environnement hyperscale avant la fin de l'année 2021, et d'en assurer le bon fonctionnement par la suite. Plusieurs mois après le début du projet, Atos a déjà migré neuf de ces systèmes stratégiques, dont trois plateformes SAP productives.

* STM (+0,1% à 36,27 Euros) et Cree coté sur le Nasdaq, leader global en technologie carbure de silicium, ont annoncé l'accroissement d'un accord pluriannuel existant pour la fourniture à long terme de plaquettes en carbure de silicium. Cet accord amendé, dans lequel Cree fournit à ST des plaquettes en carbure de silicium avec et sans épitaxie en 150 mm au cours des prochaines années, a désormais une valeur supérieure à 800 millions de dollars.

* Abivax remonte de 4,7% à 26,6 euros après avoir annoncé hier soir une bonne nouvelle en provenance du Japon. Le groupe a en effet reçu l'autorisation pour mener dans l'archipel une étude de phase 1 sur le traitement expérimental ABX464 d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Au total, 48 volontaires sains japonais seront inclus dans cette étude de phase 1. L'inclusion du premier sujet est prévue fin septembre 2021. Le recrutement devrait s'achever en février 2022 et les résultats de l'étude seront ensuite disponibles au cours du deuxième trimestre 2022.

VALEURS EN BAISSE

* Le secteur du luxe continue de faire l'objet d'arbitrages après sa performance élevée des derniers mois. Kering perd 1,8% à 731 euros, LVMH et Hermès reculent de 1%.

* Des prises de bénéfices aussi sur les banques mais les baisses ne dépassent pas 1% pour BNP Paribas, Société Générale ou Crédit Agricole.

* Air France-KLM cède 0,2% à 3,92 euros. Stifel avait maintenu hier sa recommandation de 'vente' sur le titre avec un objectif de cours de seulement 0,5 euro.