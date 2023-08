Mi-séance Paris : le CAC40 hésite après des chiffres peu encourageants sur l'inflation

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris évoluait en légère hausse en matinée avant de pointer désormais en toute petite baisse avec un CAC40 autour de 7.360 points. Les derniers chiffres de l'inflation laissent les investisseurs sceptiques. Ils ont accéléré plus que prévu en France (+4,8% en août après 4,3% le mois précédent) en raison du rebond des prix de l'énergie. Pour la zone euro, le taux d'inflation annuel est estimé à 5,3%, stable par rapport à juillet selon la première estimation d'Eurostat. Le marché tablait sur un léger repli à 5,1%. Il s'agit de la dernière donnée d'inflation pour la zone euro avant la prochaine décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne le 14 septembre.

VALEURS EN HAUSSE

* Carrefour gagne 1,7% à 17,8 euros. Les représentants de la grande distribution ont été reçus hier à Bercy et le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est déclaré favorable à une accélération de leurs négociations avec l'industrie agroalimentaire avant la fin de l'année afin de répercuter plus vite la baisse des prix des produits alimentaires.

* Eramet rebondit de 9% à 69,3 euros au lendemain de son violent décrochage... Le groupe minier a été contraint mercredi de mettre en pause toutes ses opérations au Gabon après qu'un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a annoncé sa prise du pouvoir. Mais, compte tenu des informations disponibles hier soir sur les évènements en cours dans le pays, le management a décidé du redémarrage immédiat du transport ferroviaire et de la reprise de ses activités d'extraction dès ce jeudi matin.

* Le groupe pétrolier Maurel & Prom reprend aussi 6ù à 4,44 à euros après avoir annoncé mercredi après la clôture de la Bourse de Paris que la situation actuelle au Gabon n'affecte pas la sécurité des employés de sa filiale gabonaise. "Les activités sur site se déroulent quant à elles normalement, sans impact sur la production", précise le groupe. Maurel & Prom ajoute que le processus d'acquisition d'Assala Energy, dont la signature du contrat d'achat d'actions est intervenue le 15 août 2023, se poursuit. La transaction reste toujours soumise à diverses approbations, notamment celles de la République du Gabon et de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) en matière de contrôle des fusions. Maurel & Prom ajoute également que les activités et la production d'Assala Energy ne sont pas non plus affectées par les récents événements au Gabon. Assala Energy Gabon opère six permis de production de pétrole et détient un réseau de pipelines à terre et un terminal d'export.

* TotalEnergies EP Gabon repend de son côté 4% à 164 euros. La production de pétrole brut de TotalEnergies EP Gabon s'est élevée au deuxième trimestre 2023 à 15,7 kb/j, en baisse de 3% par rapport au premier trimestre 2023.

* Inventiva grimpe de 26% à plus de 4 euros, alors que le groupe a lancé un financement d'environ 35,7 millions d'euros. Il consiste en deux transactions : une augmentation de capital réservée à certaines catégories d'investisseurs, pour un montant de 30,59 ME, par l'émission de 9 618 638 actions ordinaires nouvelles, à un prix de souscription de 3,18 euros par action et l'émission de certificats de royalties, pour un montant de 5,1 ME. Sofinnova Partner et Yiheng Capital, qui sont actionnaires existants de la Société, ont participé à la Transaction. Qatar Holding LLC, nouvel investisseur, a accepté de souscrire à l'Augmentation de Capital pour un montant d'environ 16,4 millions d'euros, soit une participation d'environ 9,97% dans la société. 95% du produit net seront consacrés à la Phase III pour l'évaluation du lanifibranor dans le traitement des patients souffrant de la NASH.

VALEURS EN BAISSE

* Pernod Ricard abandonne 4,5% à 185,6 euros après son point annuel et des prévisions prudentes pour le premier trimestre de l'exercice 2023-2024. Sur l'exercice clos, le groupe de spiritueux a dégagé un résultat opérationnel courant de 3,35 milliards d'euros, en croissance organique de 11%, supérieure aux propres prévisions de l'entreprise qui visait une hausse de 10%. Le résultat net courant part du Groupe atteint 2,340 MdsE, en amélioration faciale de 10%, pour un chiffre d'affaires de 12,14 MdsE, en croissance interne de 10%, grâce à une progression dans toutes ses régions. Le propriétaire du cognac Martell, du champagne Mumm ou encore de la vodka Absolut a également annoncé un programme de rachat d'actions compris entre 500 et 800 millions d'euros pour l'exercice 2023-2024. Le groupe s'attend cependant à une baisse des ventes au premier trimestre en Chine, en raison d'un environnement macroéconomique difficile, et dans la région Amérique, à cause d'une base de comparaison élevée, malgré des perspectives pour l'ensemble de l'année qui demeurent positives. "Bien que l'environnement reste difficile sur l'exercice 2023/24, je demeure confiant dans la capacité de Pernod Ricard à atteindre ses objectifs à moyen terme", a indiqué Alexandre Ricard. Le management a ainsi confirmé son ambition de moyen terme, qui vise une croissance du chiffre d'affaires dans le haut d'une fourchette comprise entre +4% et +7% et une expansion de la marge opérationnelle courante de +50 à +60 points de base.

* Cette publication affecte Remy Cointreau, en repli de près de 4% à 142 euros.