Mi-séance Paris : le CAC40 hésite

(Boursier.com) — LA TENDANCE

En légère baisse en matinée, le CAC40 remonte de 0,35% ce midi à 6.707 points dans un marché plutôt calme. Les investisseurs sont hésitants dans un contexte toujours complexe avec, notamment, la hausse des rendements obligataires américains qui se poursuit et les anticipations de resserrement de politique monétaire après le solide rapport sur l'emploi US vendredi. L'évolution de la guerre en Ukraine reste aussi au coeur des incertitudes du marché. Kiev a accusé dimanche l'armée russe d'avoir commis un "génocide" dans la ville de Boutcha, des faits niés par Moscou, mais condamnés par les pays occidentaux, qui évoquent des crimes de guerre et préparent de nouvelles sanctions contre la Russie...

ECO ET DEVISES

Le moral des investisseurs en zone euro s'est dégradé plus fortement que prévu en avril, ressortant à son plus bas niveau depuis juillet 2020, selon les données publiées lundi de l'enquête mensuelle du cabinet d'étude Sentix.

Son indice de confiance pour la zone euro est ressorti à -18,0 en avril contre -7,0 en mars et -9,2 donné par le consensus.

Le sous-indice mesurant le jugement des investisseurs sur la situation actuelle est tombé de 7,8 à -5,5, au plus bas depuis avril 2021, tandis que le sous-indice des anticipations a aussi reculé, tombant de -20,8 à -29,8, son plus bas niveau depuis décembre 2011. Si la baisse du moral des investisseurs en mars était prévisible en raison de l'invasion russe en Ukraine, la forte chute de l'indice ce mois-ci place une fois de plus les investisseurs sur la défensive, a déclaré Sentix dans un communiqué. "Les sanctions et les incertitudes liées à la guerre poussent l'économie de la zone euro vers la récession", ajoute le cabinet...

Sentix souligne que le moral des investisseurs recule dans le monde entier mais nulle part aussi brutalement que dans la zone euro (Sentix a interrogé 1.249 investisseurs entre le 31 mars et le 2 avril).

A suivre aujourd'hui aux Etats-Unis :

- Commandes de biens durables. (16h00)

- Commandes industrielles. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,10$ ce midi. Le baril de Brent se négocie 104$.

VALEURS EN HAUSSE

Exclusive Networks / +10% suivi de Lysogène (+6%o avec Hexaom et S30

Valeo : +4% avec Interparfums

Ateme : +3% suivi de Faurecia, Eramet, Lectra, Neurones, Believe et Valneva

Lectra : +2% avec Pharmagest, Ubisoft, Sword, Thales et Stedim

Groupe Gorgé : +1% avec LVMH, Dior, Atos, Renault, Dassault Aviation et Assystem

Sanofi (+0,6%) : La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence de produit biologique supplémentaire (supplemental Biologics License Application, sBLA) relative à Dupixent (dupilumab) 300 mg, une fois par semaine, pour le traitement des adultes et des enfants à partir de 12 ans souffrant d'oesophagite à éosinophiles, une maladie chronique et évolutive portant une signature inflammatoire de type 2 qui provoque des lésions dans l'oesophage et entraîne des difficultés à avaler. La FDA devrait rendre sa décision sur cette indication expérimentale le 3 août 2022.

VALEURS EN BAISSE

CGG : -5% avec Vallourec (-3%) et Getlink

Elior recule de 2% avec Klepierre, ADP, Rallye

Vinci : -1,5% suivi de Accor, Worldline, Bolloré, AXA et Cegedim

Unibail-Rodamco-Westfield (-1,5%) (URW) a annoncé un accord avec un investisseur institutionnel pour la vente de Gera Arcaden, en Allemagne, pour un prix total d'acquisition convenu de 116 ME (à 100%, part URW 51%), ce qui représente une prime à la dernière valeur d'expertise. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture standard.