Mi-séance Paris : le CAC40 hésite

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Début de semaine très hésitant à Paris avec un CAC40 qui évolue autour de l'équilibre à la mi-journée, à 6.520 points. Les opérateurs restent suspendus au sort réservé au colosse chinois Evergrande, dont la cotation a été suspendue ce matin. Selon la presse locale, le groupe Hopson Development devrait racheter une participation de 51% dans la filiale d'Evergrande, Evergrande Property Services, pour plus de 40 milliards de dollars hongkongais, soit 4,43 milliards d'euros.

Dans une actualité plutôt calme ce lundi, plusieurs grandes places asiatiques sont fermées (Séoul, Pékin...), les dernières annonces positives de Merck & Co sur un nouveau médicament contre le coronavirus ainsi que la hausse de la demande de voyages chez Lufthansa soutiennent quelque peu la tendance. Les inquiétudes des derniers jours n'ont pas pour autant disparu, en premier lieu les craintes liées à l'inflation, la crise énergétique en Chine et en Europe ou encore le moindre soutien à venir des grandes Banques centrales (via une baisse des achats d'actifs).

Le brut reste proche de ses plus hauts de trois ans (79,3$ pour le Brent à Londres ce midi), dans l'attente de la réunion de l'Opep et de ses alliés. À la suite de la forte hausse des cours de l'or noir, des sources ont indiqué à 'Reuters' que l'Opep+ envisageait d'aller au-delà de son accord existant pour augmenter la production de 400.000 barils par jour. A suivre cet après-midi.

VALEURS EN HAUSSE

* Kaufman and Broad (+2,5% à 36,7 euros). Sur les 9 premiers mois de 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires global de 889,4 millions d'euros hors taxes (HT), en progression de +35,3%. La marge brute des 9 premiers mois de l'année s'élève à 153,4 ME (121,6 ME en 2020), en hausse de +26,1%. Le taux de marge brute s'établit à 17,2%, en baisse de -1,3 pt par rapport à celui de la même période en 2020. Le résultat opérationnel courant s'établit à 66,2 ME (30,3 ME sur les 9 premiers mois de 2020). Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 7,4% (4,6% à la même période en 2020). Le résultat net de l'ensemble consolidé s'élève à 45,3 ME sur les 9 premiers mois 2021 (19,6 ME à la même période en 2020).

* GTT monte de 1,2% à 66 euros, alors que Qatar Petroleum a commandé 4 méthaniers (pour un total de 770 M$) au chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group. A la suite de cette annonce, Portzamparc passe à l''achat' sur le titre avec une cible ajustée de 82 à 82,8 euros. Malgré la possible sortie d'Engie du capital de GTT, les prises de commandes passées et à venir, la diversification en cours (services, hydrogène, GNL carburant) sont autant de leviers pour la société, selon le broker.

* Air France KLM grimpe de 1% à 4,4 euros. La compagnie franco-néerlandaise bénéficie des signaux positifs envoyés par Lufthansa dans la mesure où le transporteur national allemand a décidé de renforcer son programme de vols pour les prochaines vacances de la Toussaint compte tenu d'une forte demande. 80 vols supplémentaires au départ de l'aéroport de Francfort-Rhin-Main et plus de 50 vols supplémentaires au départ de Munich seront ainsi proposés par Lufthansa au cours des prochaines semaines, les destinations ensoleillées du sud de la méditerranée telles que l'Espagne et la Grèce étant particulièrement prisées.

Lufthansa estime par ailleurs que la demande de voyages d'affaires, l'un des grands points d'interrogation du secteur de l'aviation au sortir de la pandémie, reprend également. Par conséquent, la compagnie continuera à développer ses vols intérieurs sur les lignes particulièrement importantes pour les 'clients business'. Par ailleurs, selon le 'Telegraph', le gouvernement britannique envisage de ramener sa liste de rouge des pays les plus exposés à la pandémie de 54 à 9.

* Carrefour avance de 0,5% à 15,5 euros. A la suite des informations parues dans la presse la semaine passée, la direction d'Auchan a coupé court aux rumeurs prêtant un potentiel rapprochement entre les deux distributeurs. "Nous pouvons discuter d'alliances ou de partenariats, nous l'avons toujours fait, mais une chose est certaine : nous ne vendrons jamais Auchan!", a ainsi déclaré le président de l'Association familiale Mulliez (propriétaire d'Auchan), Barthelemy Guislain, à 'La Voix du Nord'. Samedi, le fondateur d'Auchan, Gérard Mulliez, avait aussi indiqué au quotidien qu'il n'était " pas question de discuter et d'échanger pour se rapprocher de quiconque, encore moins de vendre Auchan ou de réaliser je ne sais quelle opération financière avec un concurrent... Auchan est conscient de ses problèmes et est tout à fait capable de les corriger, sans abandonner son indépendance financière qui n'est pas négociable".

VALEURS EN BAISSE

* STMicro cède 1,3% à 36,9 euros. Sur fond de hausse des rendements obligataires, les investisseurs continuent à se détourner du compartiment technologique.

* Argan (-0,4% à 103,2 euros). Au 3ème trimestre 2021, la foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts Premium a enregistré des revenus locatifs de 40,8 ME, en progression de +12% sur un an. A fin septembre 2021, les revenus locatifs cumulés atteignent ainsi 117 ME, en croissance de +10% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette forte croissance s'explique par l'effet année pleine des livraisons de 2020, ainsi que par les loyers générés par les développements livrés depuis le début de l'année.