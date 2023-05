Mi-séance Paris : le CAC40 glisse sous les 7.300 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance reste la même qu'hier en bourse de Paris : en légère baisse dans de faibles volumes de transactions. Le CAC40 cède ainsi 0,2% autour de 7.290 points en fin de matinée.

Après un week-end de trois jours, Wall Street est attendue dans le vert en début de séance, soutenue par l'espoir que le Congrès adoptera un accord sur la dette pour éviter un défaut de paiement de la première économie mondiale. Maintenant que Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy sont parvenus à un compromis, c'est en effet au tour des membres du Congrès de se prononcer sur cet accord provisoire.

Au-delà de cet accord, une nouvelle importante échéance pour les marchés arrive à grands pas puisque la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed est programmée dans deux semaines (14 juin). L'outil Fedwatch du CME Group évalue à près de 60% les chances d'un nouveau tour de vis de 25 points de base le mois prochain. La BCE se réunira le lendemain (15 juin) pour mettre à jour les taux directeurs de la zone euro.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, STM reprend 2,3% à 41,1 euros. Le titre garde une bonne dynamique dans le sillage des records boursiers de l'Américain Nvidia et de la ruée vers toute valeur susceptible de profiter de près ou de loin au boom actuel de l'intelligence artificielle.

* Valeo gagne 1,6% à 19,2 euros. L'équipementier a dévoilé un accord de coopération stratégique et d'investissement avec DiDi Autonomous Driving pour développer conjointement des solutions de sécurité pour les robotaxis alors que l'utilisation de véhicules autonomes se développe dans le monde. Les deux acteurs ont décidé de mettre en commun leurs savoir-faire au profit de services de conduite autonome sûrs, fiables, confortables et rentables. En investissant dans DiDi Autonomous Driving, Valeo soutiendra le développement de long terme d'un acteur clé de l'avenir de la conduite autonome.

* Rexel (+1,9% à 19,7 euros) a fait part de l'acquisition de Wasco, l'un des principaux distributeurs de produits et services de chauffage et climatisation aux Pays-Bas. Fondée en 1970 et détenue par Gilde Equity Management, Wasco opère 35 agences et 2 centres de distribution aux Pays-Bas, et a généré un chiffre d'affaires d'environ 540 millions d'euros sur les douze derniers mois à fin avril 2023, dont 60% au travers du canal digital. Avec cette acquisition, Rexel doublera de taille aux Pays-Bas et deviendra ainsi le quatrième pays du Groupe.

VALEURS EN BAISSE

* Remy Cointreau recule de 1,6% à 146 euros. Oddo BHF a réitéré son avis 'sous-performer'.

* Orpea cède 1,4% à 2,1 euros. L'Autorité des marchés financiers a accordé au groupement mené par la Caisse des dépôts une dérogation lui permettant de ne pas déposer un projet d'offre publique sur la société. L'Association de défense des actionnaires minoritaires d'Orpea évoquait hier "une décision qui aura de graves conséquences car l'AMF, garante de l'épargne des français, autorise des acteurs économiques étrangers à une entreprise (ni créanciers, ni actionnaires) à en prendre le contrôle sans avoir à lancer d'OPA".

* TotalEnergies ferme la marche sur le CAC40, en baisse de 1,4% sous les 55 euros avant une décision attendue cette semaine par l'Opep+ sur sa production de pétrole.