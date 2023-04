Mi-séance Paris : le CAC40 franchit les 7.500 points !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — 7 .509 points ! C'est désormais le nouveau record absolu du CAC40 (en séance). Un niveau touché en matinée par l'indice parisien qui grimpe encore de 0,28% à 7.502 points à la mi-journée et porte ses gains depuis le premier janvier à plus de 15,5%. La publication de plusieurs indicateurs montrant un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis a alimenté l'espoir d'une fin imminente du durcissement monétaire de la Fed alors que les premières publications trimestrielles à Paris, LVMH et Hermès en tête, entretiennent la dynamique positive.

La perspective d'une accalmie sur les coûts d'emprunt a été renforcée par la décision vendredi de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) de ne pas toucher à ses taux pour la première fois depuis avril 2021. Reste qu'aux Etats-Unis, bien qu'en ralentissement, l'inflation reste à des niveaux très élevés, particulièrement l'inflation 'core' (très suivie par la Fed) qui ne montre aucun signe de fléchissement. Un nouveau tour de vis de 25 points de base le mois prochain semble ainsi inévitable.

Après le luxe en France, la prochaine échéance au niveau des résultats est fixé cet après-midi avec plusieurs grands établissements de Wall Street au programme : JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo ou encore BlackRock. Des comptes attendus fébrilement après les dernières secousses qui ont ébranlé le secteur bancaire américain.

Sur le marché pétrolier, le brut est quasi stable avec un baril de Brent qui se négocie à 86,3$. Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 100,5 pts tandis que l'euro grimpe face au billet vert (+0,2%), au-dessus des 1,106$ entre banques. Enfin, le Bitcoin gagne encore du terrain, proche des 30.740$ (+2%) sur Coindesk.

VALEURS EN HAUSSE

* Orpea s'envole de 15% à 2,78 euros. Un groupe d'actionnaires minoritaires de l'exploitant de maisons de retraite a rassemblé suffisamment de soutien pour convoquer une assemblée générale extraordinaire dès la semaine prochaine, selon un mail vu par 'Bloomberg'. L'Association Des Actionnaires Minoritaires d'Orpéa aurait recueilli des votes pour des actions représentant environ 6% du capital de la société. Un évènement qui permettrait aux actionnaires actuels de faire part de leur mécontentement alors que la direction d'Orpea n'a, à l'heure actuelle, programmé aucune AG malgré les multiples opérations financières prévues dans son plan de restructuration : plusieurs augmentations de capital successives conduisant à une dilution extrême des actionnaires actuels sont notamment envisagées.

* Kaufman et Broad s'adjuge 5,2% à 28,5 euros, les opérateurs saluant le très bon début d'année du constructeur de logements. Le groupe a réalisé, sur le premier trimestre 2022-2023, un chiffre d'affaires de 586,5 ME contre 279 ME un an plus tôt tandis que le résultat opérationnel courant s'établit à 49,6 ME, à comparer à 21 ME en 2022. Le groupe a confirmé l'ensemble de ses perspectives sur l'ensemble de l'exercice 2023, annoncées fin janvier dernier, et annonce que son conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 4 mai la mise en paiement d'un dividende de 2,40 euros par action.

* Riber prend 2,9% à 1,6 euro après avoir dévoilé des comptes annuels en retrait, affectés par les difficultés d'approvisionnement en composants électroniques. Le groupe enregistre ainsi un résultat net de 0,2 ME, contre 1,5 ME en 2021, pour un chiffre d'affaires de 27,8 ME, en repli de -11%. Les ventes de systèmes MBE sont en baisse de -15% et atteignent 14,8 ME pour 6 machines livrées contre 8 en 2021. Les ventes de services et accessoires sont en retrait de -6% par rapport à une base de comparaison élevée, et s'établissent à 13,0 ME, soit 46,8% du chiffre d'affaires 2022. La marge brute s'établit à 9,8 ME, soit 35,2% des revenus, stable par rapport à 2021 (35,4%). Compte tenu de l'évolution favorable du carnet de commandes, Riber est néanmoins confiant dans sa capacité de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 ME, supérieur de 40% à celui de 2022. Cette croissance de l'activité devrait s'accompagner d'une nette amélioration de la rentabilité.

* Hermès (+1% à 1.965 euros) évolue au plus haut historique en Bourse. Les investisseurs applaudissent logiquement la nouvelle publication de choix du sellier qui a 'explosé' les attentes au premier trimestre. "Après un très bon quatrième trimestre, nous avons eu un trafic robuste, même légèrement supérieur au début de 2023", a déclaré à la presse le directeur financier Eric du Halgouet, cité par 'Bloomberg'. La société a notamment mis en avant de " très bonnes " ventes pendant le Nouvel An chinois. Le dirigeant a précisé que les tendances jusqu'à présent ce mois-ci pour la Chine et les États-Unis semblent similaires à la performance du premier trimestre, ajoutant qu'Hermès voit une "belle dynamique" en Chine alors que la marque n'a pas connu de ralentissement aux États-Unis jusqu'à présent.

* LVMH gagne 0,6% à 889 euros, sur des niveaux records. Le titre reste porté par sa solide publication trimestrielle, ainsi que par l'excellente communication de Hermès. Les analystes sont logiquement nombreux à revoir leur copie sur le dossier à l'image de Berenberg qui a revalorisé le titre de 710 à 960 euros en confirmant son avis 'achat'. Le broker parle d'un début d'année impressionnant avec une croissance organique de 17%, soit 7 points de base de mieux que le consensus, tiré par la très importante branche Mode & Maroquinerie. En tant que division la plus rentable, cela est également de bon augure pour le développement des marges qui, parallèlement à une dynamique plus forte, contribue à la hausse substantielle des estimations de bénéfices du courtier.

VALEURS EN BAISSE

* Ekinops perd 4% à 8,5 euros. À l'issue des trois premiers mois de son exercice 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 31,9 ME, en croissance dynamique de +15%. Cette solide performance, alors que le 1er trimestre 2022 avait été marqué une croissance de +20%, est conforme au plan de marche annuel visant à réaliser une croissance de l'activité supérieure à +12% sur l'ensemble de l'exercice. A taux de change constant, la croissance trimestrielle s'est élevée à +14%. Portzamparc souligne un message de la direction "globalement prudent" concernant les dépenses des opérateurs, tout en notant la confirmation de la guidance 'top-line' de plus de 12% et la fourchette de marge d'Ebitda située entre 15 et 19%.

* Alstom rend 2,6% à 22 euros, délaissé après une dégradation d'analyste. La Deutsche Bank a en effet abaissé à 'conserver' sa recommandation sur le dossier avec un objectif maintenu à 30 euros. Laurent Martinez, le CFO d'Alstom, quittera le groupe fin juillet pour devenir le CFO d'Orange. Si le broker estime que la confiance des investisseurs envers M. Martinez a pu être affectée par les difficultés du processus de due diligence sur l'acquisition de BT (Bombardier) et par les problèmes de trésorerie du groupe qui en ont résulté, son départ apporte néanmoins des incertitudes supplémentaires concernant la capacité des objectifs financiers actuels à rester en place et toute interruption potentielle des communications de la société avec Moody's. Le processus d'intégration de BT est un parcours complexe de plusieurs années et la banque attend qu'Alstom ait mis en place toute son équipe de direction pour réexaminer le dossier.