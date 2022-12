Mi-séance Paris : le CAC40 finalement en hausse après un indice ZEW meilleur qu'attendu

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Encore hésitant une bonne partie de la matinée, le CAC40 gagne finalement 0,6% vers la mi-journée à 6.690 points.

L'indice ZEW mesurant le sentiment des investisseurs en Allemagne a apporté une bonne surprise pour l'économie de la zone euro. Bien que toujours déprimé, l'indice remonte à -23,3 après -36,7 en novembre, et contre un consensus de -26,4. Il s'agit de son meilleur niveau depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'indice relatif à la situation actuelle s'établit à -61,4 contre -64,5 le mois précédent (-57 de consensus).

Pour le reste, l'inflation sera plus que jamais au coeur des préoccupations des investisseurs aujourd'hui, avec la publication des chiffres mensuels aux Etats-Unis. La grande majorité des observateurs s'attend à un tour de vis de 50 points de base de la Fed demain et non de 75, malgré les récents indicateurs économiques meilleurs que prévus aux Etats-Unis, qui ont quelque peu jeté le trouble. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de la Fed de 50 points de base le 14 décembre reste élevée, à 77%, contre 23% de probabilité d'un geste plus fort de 75 points de base.

VALEURS EN HAUSSE

* Plastic Omnium (+1,9% à 13,80 euros) a finalisé l'acquisition de la participation de 33,33% de Hella dans HBPO, lui donnant ainsi la pleine propriété du leader mondial des modules complexes. Annoncée le 28 juillet 2022, cette acquisition a été signée pour un montant de 290 millions d'euros, entièrement financée sur les ressources propres de Plastic Omnium. La pleine propriété de HBPO s'inscrit dans la stratégie de Plastic Omnium d'augmenter la valeur ajoutée par véhicule en développant de nouveaux modules et systèmes tout en tirant parti de la demande croissante pour les véhicules électriques.

* Neoen (+1,2% à 38,2 euros) a remporté 180 MW de projets solaires et éoliens lors du dernier appel d'offres gouvernemental en France géré par la Commission de Régulation de l'Energie et dont Neoen est ressorti avec la plus importante capacité attribuée. Ces 180 MW se décomposent en 11 projets allant de 12 à 22,8 MW. Conformément à son modèle, Neoen est l'actionnaire majoritaire de chacun de ces projets.

* Elior (+7% à 3,32 euros) bénéficie du relèvement de recommandation de Citigroup à "acheter" contre "neutre" avec un objectif de cours rehaussé de 3,3 à 4,1 euros.

* TotalEnergies remonte de 1,8% à 57,6 euros avec le sursaut du baril. Le Brent n'est pas loin de retrouver les 80 dollars.



VALEURS EN BAISSE

* Danone recule de 0,6% à 49,3 euros. Le Credit Suisse a dégradé Danone à 'sous-performer' en coupant sa cible de 58 à 47 euros.

* Plus forte baisse du CAC40, Thales recule de 2,9% à 118 euros. Le groupe a pourtant bénéficié hier d'un beau contrat de la Direction générale de l'armement pour le marché Astride 3 (Accès par Satellite et par Transmission hertzienne au Réseau de zone et de l'Intranet De l'Espace de bataille). Thales, associé à plusieurs entreprises de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD) française, va livrer des infrastructures de commandement haut débit sécurisées, résilientes, mobiles et déployables dans des conditions d'emploi tactique extrêmement variées.