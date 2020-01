Mi-séance Paris : le CAC40 explore de nouveaux plus hauts supérieurs à 12 ans

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 a touché un nouveau plus haut de plus de 12 ans dans les premiers échanges ce matin au-dessus de 6.070 points. Vers la mi-journée, les gains se réduisent un peu (+0,3% autour de 6.050 points). L'engouement pour les actions se poursuit et l'épisode iranien semble déjà soldé par les investisseurs, qui n'auront pas cédé à la panique durant la séquence. Ils pourraient même en tirer comme conclusion pour l'avenir que Donald Trump et Ali Khamenei ont trouvé une porte de sortie qui satisfait les deux parties et n'ont pas choisi l'escalade. L'attitude des deux dirigeants ennemis était sujette à caution... Ils ont finalement réussi à rassurer sachant qu'on sait que Donald Trump est particulièrement soucieux de la performance de Wall Street.

Liu He, principal négociateur commercial chinois, va se rendre la semaine prochaine à Washington pour signer l'accord commercial de phase 1 avec les Etats-Unis. En début de semaine prochaine, une délégation chinoise menée par le vice-Premier ministre Liu He sera donc en visite aux USA. Selon Gao Feng, porte-parole du ministère chinois au Commerce, la visite aura lieu du lundi au mercredi. La cérémonie de signature est comme attendu programmée pour le mercredi 15 janvier à la Maison blanche. Il s'agirait donc d'une étape partielle tant attendue, marquant un apaisement dans l'affrontement commercial auquel se livrent depuis des mois Washington et Pékin. Le ministère chinois au Commerce ajoute que cette visite intervient suite à une invitation américaine.

VALEURS EN HAUSSE

* DBV Technologies grimpe de 20% à 24,4 euros. DBV a publié des résultats positifs de l'étude de Phase 3 PEOPLE, étude d'extension de long terme en ouvert, menée sur Viaskin Peanut chez les enfants souffrant d'allergie à l'arachide. Un bénéfice clinique durable à long terme a été démontré chez les patients après deux années supplémentaires de traitement.

* Goldman Sachs a rehaussé sa recommandation sur Danone (+0,5%) à 'neutre' avec un objectif relevé de 71 à 75 euros.

* EDF gagne 0,75% à 10 euros. L'Etat ne prendra pas avant le prochain quinquennat de décision sur la construction ou non de nouveaux réacteurs nucléaires EPR, a affirmé mercredi la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne.

* Veolia (+0,7% à 23,7 euros) a profité d'une fenêtre de marché favorable pour placer 500 millions d'euros d'obligation à échéance janvier 2031. Cette obligation, émise au pair, porte un coupon de 0,664%. Le taux de sursouscription proche de 5 a permis d'améliorer substantiellement le niveau d'émission et d'obtenir un 'pricing final' meilleur que le marché secondaire.

* En tête du CAC40, STMicroelectronics s'adjuge 3% à 25,4 euros. Le titre n'a finalement pas souffert de la dégradation de Goldman Sachs a d''acheter' à 'neutre' hier.

VALEURS EN BAISSE

* Sodexo abandonne près de 5% à 102 euros, sanctionné après son point trimestriel. Le groupe de restauration collective et des services prépayés a pourtant fait état d'une une croissance organique de 3,8%, avec un chiffre d'affaires de 6,076 milliards d'euros. Mais les analystes notent que la Coupe du monde de rugby est un peu l'arbre qui cache la forêt et mettent en avant les difficultés persistantes en Amérique du Nord. Bernstein ('sous-performance') explique ainsi que, hors événements sportifs ponctuels, la croissance organique ralentit. Selon le broker, Sodexo doit investir toutes les économies de coûts identifiables dans cette croissance qui, inférieure à 3%, reste en-deçà de son objectif à long terme. Lors de la conférence téléphonique suivant la présentation de ces résultats, Denis Machuel, directeur général de Sodexo, a indiqué que le groupe est très concentré sur la croissance interne, mais qu'il a aussi quelques objectifs de croissance externe. Pour l'ensemble de son exercice, Sodexo prévoit une croissance organique d'environ 4% et une marge d'exploitation stable.

* Valeo recule de 2,3% à 32 euros. Exane BNP Paribas a dégradé l'équipementier automobile à 'sous-performer' et ajuste son objectif de 30 à 29 euros.

* Renault recule aussi de 1% à 42,2 euros. Exane BNP Paribas a ajusté ses recommandations et objectifs sur un certain nombre de dossiers du compartiment automobile. L'intermédiaire passe ainsi de 'neutre' à 'surperformance' sur les dossiers Peugeot (objectif 27 euros) et BMW (cible 87 euros). Il abaisse en revanche son conseil de 'neutre' à 'sous-performance' sur Renault (objectif de 36 euros).