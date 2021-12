Mi-séance Paris : le CAC40 en roue libre pour terminer l'année

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Peu d'évolution du CAC40 qui grappille 0,10% ce jeudi midi autour de 7.170 points. On reste sur près de 30% de hausse sur cette année 2021 qui se terminera demain après une demi-séance (fermeture à 14h05). Le meilleur niveau du CAC40 a été atteint hier à 7.201 points.

Les marchés restent à l'écoute des nouvelles de la crise sanitaire et de la propagation extrêmement rapide du variant Omicron, avec un record mondial d'infections. Les données suggèrent toujours un virus moins virulent que le Delta, provoquant de moindres hospitalisations et un nombre de décès moins important. L'OMS s'est toutefois alarmée d'un "tsunami de cas", qui pourrait submerger les systèmes de santé. Les investisseurs retiennent cependant le scénario d'une vague aux effets sanitaires et économiques moins graves que les précédentes vagues.

La Bourse de New York s'est d'ailleurs encore distinguée mercredi, les indices Dow Jones et S&P 500 signant même de nouveaux records, tandis que le Nasdaq a très légèrement reculé.

VALEURS EN HAUSSE

* Déjà bien orienté hier après une acquisition aux Etats-Unis, Teleperformance progresse de 0,9% à 398 euros.

* Grand gagnant de cette année 20221, le secteur du luxe fait encore bonne figure : Kering, LVMH, Hermès ou L'Oréal gagnent un peu moins de 1%.

VALEURS EN BAISSE

* Toujours pas de baisses significatives parmi les valeurs du CAC40 : Saint-Gobain ferme le palmarès sur un repli de 0,8% à 61,8 euros. Saint-Gobain fait toutefois partie des plus fortes hausses 2021 de l'indice parisien : +65% notamment grâce à l'engouement pour la rénovation des logements.

* Noxxon Pharma (-13%) a annoncé l'extension de son accord avec Atlas Special Opportunities, portant sur la mise à disposition additionnelle d'un maximum de 17 millions d'euros en titres apparentés aux actions et l'émission de 2.419 obligations convertibles (dont 44 obligations convertibles émises en lien avec les frais de transaction) pour une valeur nominale totale de 2,419 millions d'euros. La capacité du montage modifié, incluant l'extension de 17 millions d'euros, est de 27,5 millions d'euros avant l'émission d'hier.