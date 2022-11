Mi-séance Paris : le CAC40 en phase de consolidation horizontale ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris reperd un peu de terrain ce mercredi avec un CAC40 en baisse de 0,3% autour de 6.420 points en fin de matinée. Les marchés restent dans l'attente des résultats définitifs des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, la bataille pour le contrôle du Sénat s'annonçant très serrée. Les Démocrates font de la résistance et les toutes dernières projections leur donnent 1 siège d'avance, ce qui constituerait une surprise.

" La baisse des indices actions n'est sans doute pas terminée mais la plus grande partie du chemin a été faite. Ceux-ci pourraient entrer dans une phase de consolidation horizontale, alternant reprises techniques et consolidations, le temps que les économies ralentissent et que l'inflation reflue pour atteindre un niveau satisfaisant pour les Banques Centrales ", estime Vincent Guenzi, stratégiste de Cholet Dupont. Cette analyse colle bien avec l'évolution actuelle des places boursières et Cholet Dupont a un objectif de fin d'année à 6.400 points pour le CAC40, ce qui correspond donc aux niveaux actuels de l'indice parisien.

VALEURS EN HAUSSE

* Carrefour progresse de 1,6% à 16,54 euros. Bernstein a rehaussé sa cible de 17,5 à 18 euros ('performance de marché'). Goldman Sachs a ajusté le curseur de 16,5 à 16 euros ('neutre').

* Veolia gagne 0,4% à 24 euros. Au cours des 9 premiers mois, le groupe a publié un Ebitda de 4,53 Milliards d'euros, en hausse de 5,2% sur un an à périmètre et taux de change constants. Le résultat opérationnel courant ressort à 2,22 Milliard d'euros, en progression de 19,4% sur un an à périmètre et taux de change constants. Veolia a réalisé un chiffre d'affaires de 30,71 milliards d'euros, en hausse de 49,1% à taux de change constants, aidé par l'acquisition de Suez dont la contribution ressort à 7,13 MdsE. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires de Veolia a grimpé de 13,2% sur les 9 premiers mois de l'année. Sur le seul T3, le chiffre d'affaires du groupe a progressé à périmètre et change constants de 13,7%, a précisé Veolia. A fin septembre, l'endettement net de Veolia s'inscrivait à 22,15 MdsE, en baisse de 351 Millions d'euros.

* Teleperformance avance de 0,7% à 265,7 euros en matinée. Oddo BHF a réitéré son conseil 'surperformer' sur le spécialiste des centres d'appel à la suite d'un roadshow avec la direction sur Paris.

* Scor (+2,8% à 16,3 euros) a essuyé une perte nette de 509 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, comparée à un résultat net de 339 ME il y a un an. Sur les trois mois clos fin septembre, le groupe enregistre un déficit de 270 ME, contre une perte de 41 ME un an auparavant et un consensus de -193,5 ME. Scor aligne ainsi un troisième trimestre consécutif déficitaire. Les primes brutes émises atteignent 5,14 MdsE sur le trimestre, en hausse de 11,6%, et légèrement supérieures aux attentes du marché (5,09 MdsE). Scor a été pénalisé par la forte sinistralité liée aux catastrophes naturelles. La firme a notamment enregistré un sinistre de 279 ME lié à l'ouragan Ian au troisième trimestre alors que le coût des sinistres liés aux tempêtes de grêle notamment, en France en juin, s'élève à 166 ME.

VALEURS EN BAISSE

* Orpea retombe de 2,2% à 8,13 euros au lendemain de l'annonce d'une activité en croissance de 6,4% au troisième trimestre (+4% en organique) à 1,18 MdE. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé de l'exploitant de maisons de retraite s'élève à 3,5 MdsE, en hausse de +9,3%, dont +5,5% en organique. En grandes difficultés, le groupe présentera son plan de transformation le 15 novembre prochain, date à laquelle la première réunion avec les créanciers doit également se tenir.

* Plus forte baisse du CAC40, Renault reperd 3,3% sous les 30 euros. Nissan contribuera aux résultats du 3ème trimestre 2022 de Renault à hauteur de seulement 27 millions d'euros, indique le groupe automobile français. Nissan a publié ainsi ce jour les résultats du second trimestre de son exercice fiscal 2022/2023 couvrant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises au titre du second trimestre de son exercice fiscal 2022/2023 (période du 1er juillet au 30 septembre 2022) se traduira ainsi, après retraitements IFRS, dans le résultat net du troisième trimestre 2022 de Renault par une contribution positive estimée à 27 millions d'euros, sur la base d'un taux de change de 139,2 yens pour un euro en moyenne sur le trimestre.

* Bonduelle cède 0,5% à 11,6 euros. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2022-2023 s'établit à 571,3 millions d'euros, soit une évolution de +10,9% à taux de change courants et +4,4% à taux de change constants. Le renforcement du rouble russe comparativement au premier trimestre de l'exercice précédent et l'affaiblissement persistant de l'euro contre le dollar américain induisent une croissance additionnelle liée aux variations de change de + 6,5 %.