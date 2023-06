Mi-séance Paris : le CAC40 en nette hausse avant les Banques centrales, Casino grimpe, SES chute

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 signe un joli rebond à la mi-journée avec un gain de 0,73% à 7.266 points. Dans une actualité relativement calme, les opérateurs se livrent à quelques prises de risques en ce début de semaine. Les principaux rendez-vous sont programmés dans les prochains jours avec la publication des indices des prix à la consommation aux Etats-Unis mardi puis, le lendemain, la décision de politique monétaire de la Fed, avant celle de la BCE jeudi. La semaine dernière, les Banques centrales d'Australie et du Canada ont surpris les investisseurs en optant pour un relèvement de leur taux directeur respectif alors qu'un statu quo était attendu.

Concernant la réserve fédérale américaine, le marché continue à anticiper un statu quo cette semaine avant un nouveau tour de vis en juillet. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'un statu quo laissant le taux des fed funds entre 5 et 5,25% se situe ainsi à 75%, contre 25% pour une hausse d'un quart de point. "Le rythme auquel les taux directeurs augmentent ralentit ou s'arrête, mais cela ne signifie pas que le cycle de hausse est de facto terminé", indique à 'Bloomberg' Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. "Les banques centrales dépendent des données économiques, nous devons donc nous préparer à une variété de scénarios". En Europe, une nouvelle hausse des taux de 25 points de base jeudi est quasiment acquise.

La parité euro / dollar atteint 1,078$ ce midi. Le baril de Brent recule de plus de 2,5%, sous les 73$. L'once d'or se négocie à 1.965$.

VALEURS EN HAUSSE

* Nexans s'enflamme de 9% à 79,5 euros. Le flux acheteur sur le câblier est nourri par une note de Bank of America qui est passé de 'sous-performer' à 'acheter' sur le titre en visant 100 euros. La banque explique que Nexans est le moyen le plus direct de participer à l'augmentation des investissements dans les réseaux électriques alors que la valorisation est attrayante. Le titre se négocie avec une décote d'environ 40% sur le secteur, précise ainsi le courtier.

* Casino bondit de près de 8,5% à 6,5 euros en ce début de semaine. Le distributeur continue de faire les gros titres alors que nul ne sait de quoi son avenir sera fait. Après l'arrêt des discussions avec Teract, le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez Alexandre Zouari reste sur le coup. Ils travaillent pour faire émerger une solution industrielle et financière pérenne pour le groupe Casino. Mais le trio d'investisseurs est loin d'être seul sur le coup. L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky a déjà rendu publique son projet : il propose d'injecter de nouveaux capitaux dans l'épicier en difficulté et de prendre une participation majoritaire. Selon les 'Echos' du jour, Auchan suivrait également de près le dossier. "Toujours à la recherche de partenaires, les dirigeants d'Auchan ont profité de l'opération de restructuration de Casino qui s'annonce pour discuter avec ceux qui tournent au-dessus du groupe dirigé par Jean-Charles Naouri", indique le quotidien. Le groupe nordiste aurait notamment rencontré le trio Zouari-Niel-Pigasse ainsi que Daniel Kretinsky. Selon une source du journal, Auchan n'a pas proposé à l'investisseur tchèque un soutien financier qui l'aiderait à conquérir Casino mais serait prêt à discuter d'un projet industrie : "le jour où votre opération aura réussi, nous sommes prêts à discuter avec vous d'un projet industriel".

* Unibail-Rodamco-Westfield surperforme le marché avec un titre qui avance de 3% à 48,3 euros. La foncière est dopée par une note de Goldman Sachs qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur le titre en visant 63 euros. La banque d'affaires explique que la performance opérationnelle du groupe pourrait surprendre à la hausse tandis que son ratio prêt/valeur, bien qu'élevé, est gérable.

* Fnac Darty s'adjuge 2,3% à 35,1 euros. Le distributeur de produits culturels est soutenu par une note de Kepler Cheuvreux. Selon nos informations, l'analyste a repris le suivi du dossier avec un conseil 'achat' et un objectif de 47 euros. Sur les 10 analystes suivant le dossier répertoriés par 'Bloomberg', 6 sont 'positifs', 3 sont 'neutres' et 1 est 'négatif'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 44 euros.

* Antin Infrastructure Partners (+0,7% à 15,6 euros) a soumis une offre en numéraire pour racheter la totalité de la société espagnole Opdenergy (ISIN ES0105544003) dans le cadre d'une opération valorisée à 866 millions d'euros. Les actionnaires d'Opdenergy se verront offrir 5,85 euros par action en numéraire, soit une prime de 46% par rapport au dernier prix non perturbé, 42% par rapport au prix moyen pondéré des six derniers mois et 23% par rapport au prix d'introduction en bourse. Il s'agit d'une offre amicale qui fait suite à un accord préalable avec les actionnaires fondateurs et actuel PDG d'Opdenergy, Luis Cid Suárez, qui détiennent ensemble environ 71% de la société et se sont engagés irrévocablement à vendre toutes leurs actions à l'Initiateur.

* Wendel (+0,4% à 101,2 euros) a lancé une émission obligataire à 7 ans pour un montant de 300 millions d'euros. Simultanément et sous condition de la bonne fin de l'émission obligataire, Wendel a annoncé le lancement d'une offre de rachat portant sur la souche obligataire portant intérêt au taux de 1,375 % et venant à échéance en avril 2026, dont le montant nominal en circulation est de 300 millions d'euros. Ces deux opérations permettront à Wendel d'étendre la maturité de sa dette.

VALEURS EN BAISSE

* SES trébuche de 14% à 4,78 euros, sous pression après le départ surprise de son directeur général, Steve Collar. Ce dernier quittera ses fonctions à la fin du mois afin de poursuivre d'autres projets professionnels et personnels. La recherche d'un successeur est en cours et Ruy Pinto, actuellement Chief Technology Officer de SES, assumera le rôle de CEO jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit annoncé. Barclays ('surpondérer') affirme que ce départ soulève des questions sur la réalisation à court terme des objectifs financiers et sur la proposition de combinaison avec Intelsat.

* Ecoslops (-2,5% à 5,4 euros) a donné des éléments opérationnels de son premier semestre 2023 "marqué par des situations contrastées", au sein des différentes activités du groupe Ecoslops. "Notre unité de Marseille a connu un très faible niveau d'activité tant pour des questions d'approvisionnement que de poursuite des adaptations techniques", prévient la société qui ajoute : " Notre unité de Sines au Portugal a connu un niveau d'activité conforme aux années précédentes (...) Notre activité de ventes de Scarabox reste très prometteuse et de nombreux prospects sont en cours d'exploration". Ecoslops peut compter sur une trésorerie "en phase avec ses besoins", attendue à 4,7 ME fin juin