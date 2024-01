Mi-séance Paris : le CAC40 en légère baisse avant la réunion de la BCE

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Peu d'évolution du CAC40 qui s'affiche en légère baisse en fin de matinée (-0,3%) mais évolue autour de 7.450 points depuis l'ouverture alors que la perspective de la réunion de la Banque centrale européenne n'incite pas à la prise de risque.

Même s'ils ont quelque peu révisé le scénario d'assouplissement monétaire qui était le leur fin 2023, les investisseurs demeurent confiants quant à l'évolution des taux d'intérêt et vont chercher, dans le discours de Christine Lagarde en début d'après-midi, motif à les conforter dans leur opinion.

La publication du PIB au quatrième trimestre aux Etats-Unis, à 14h30, animera aussi les échanges. Sans oublier les publications d'entreprises qui reprennent avec notamment les résultats annuels de LVMH ce soir après les chiffres de Publicis et STM ce matin.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Publicis gagne 2,2% à 90,7 euros et évolue au plus haut historique en Bourse. Le groupe a dévoilé, de manière anticipée, un chiffre d'affaires de 3,540 MdsE pour son quatrième trimestre, en croissance organique de 5,7%, contre un consensus logé à +3,7%. Il a également annoncé son intention d'investir 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années dans l'IA, dont 100 ME en 2024, avec l'objectif de placer l'IA au centre de ses opérations pour devenir le premier "système intelligent" de l'industrie publicitaire.

* Carrefour (+1% à 16 euros) a annoncé son entrée en négociations exclusives avec Intermarché en vue de la reprise de 31 magasins du groupe Casino. Le parc concerné représente 94.000 mètres carrés, soit 0,3% de la surface de vente de la distribution alimentaire en France. Il a généré en 2022 un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 ME. Le montant de l'acquisition est présenté comme non significatif. Aux termes de l'accord, Carrefour se substituera à Intermarché pour l'achat de 26 magasins auprès de Casino, les cinq autres magasins seront rachetés directement à Intermarché. Carrefour, qui reprendra l'ensemble des fonds de commerce, s'est engagé à conserver l'intégralité des salariés travaillant dans les magasins et à maintenir leurs avantages sociaux pendant une durée minimale de 15 mois.

* Aramis grimpe de 8% à 3,87 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires du 1er trimestre est ressorti à 527 millions d'euros, en hausse de 20%. Les ventes totales de véhicules à particulier sont ressorties en progression de 31,9% par rapport au 1er trimestre 2023, à 26.442 unités, soit une surperformance de +31 points par rapport au marché. Cette performance a été tirée par l'ensemble des pays, avec une croissance à deux chiffres, à l'exception de l'Espagne qui poursuit sa transition.

* ID Logistics monte de plus de 4% ce jeudi à 322 euros. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 776,2 millions d'euros au 4e trimestre 2023, en progression de +14,5%. Le chiffre d'affaires annuel ressort ainsi à 2,747 milliards d'euros (2,481 MdsE en 2022). Il est en croissance de +7,2% en données comparables (+10,7% en données publiées).

VALEURS EN BAISSE

* STMicro recule de 3% à 41,3 euros. Il faut dire que le groupe a déçu tant au niveau de ses résultats que de sa guidance. Bernstein ('surperforme') affirme que si STMicro a globalement délivré en 2023, 2024 s'annonce difficile malgré une demande stable de puces automobiles. Alors que le marché de l'électronique personnelle continue de se redresser et que le segment industriel s'affaiblit, il semble que la demande stable de puces automobiles ne suffira pas à aider STMicro à répondre aux attentes de marge en 2024, un sujet d'inquiétude pour les investisseurs. Jefferies ('conserver') estime lui que le 'raté' au niveau de la guidance montre que le groupe constate une nouvelle détérioration significative du segment industriel et une faiblesse croissante de la demande de puces automobiles. Les prévisions pour l'exercice financier impliquent une reprise significative au deuxième semestre et " à ce stade, nous pensons qu'il pourrait y avoir des risques à la baisse concernant ces perspectives ".

* Solutions30 cède 0,4% à 2,7 euros. Le groupe a terminé l'exercice 2023 avec un chiffre d'affaires de 1,055 milliard d'euros, en hausse de 16,7% (+16,3% en organique) malgré un repli de 5,1% en France. Le dernier trimestre affiche une hausse de 15,3% par rapport à la même période de 2022 (+14,6% en organique). Solutions30 confirme une amélioration de sa rentabilité au cours du deuxième semestre 2023.

* FDE trébuche de 7,3% à 44 euros, sanctionné après l'annonce de revenus semestriels en retrait de 15% à 17,6 millions d'euros. Le management a néanmoins confirmé ses objectifs de chiffre d'affaires annualisé de plus de 100 ME, d'EBITDA supérieur à 50 ME, combinés à plus de 10 millions de tonnes d'émissions CO2eq évitées par an d'ici 2026.