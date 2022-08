Mi-séance Paris : le CAC40 efface ses gains matinaux

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 progressait de près de 1% ce matin jusqu'à 6.440 points mais les gains sont effacés à l'approche de la mi-journée. L'indice de la bourse de Paris est désormais à l'équilibre autour de 6.385 points. La prudence est à rapprocher du rendez-vous annuel des banquiers centraux à Jackson Hole. En point d'orgue, demain soir, le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell dans un contexte d'inquiétude pour la santé de l'économie. Les investisseurs anticipent que la banque centrale américaine maintienne le rythme de sa remontée des taux après la succession de déclarations jugées restrictives de plusieurs de ses responsables au cours des dernières jours.

A noter que l'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo a reculé moins que redouté en août, à 88,5, contre 88,7 le mois précédent. S'il ressort au plus bas depuis plus de 2 ans, il est néanmoins supérieur aux attentes des économistes qui tablaient sur 86,8. La composante évaluation actuelle atteint 97,5 points contre 97,7 en juillet (96 de consensus) et la composante des attentes s'établit à 80,3 points contre 80,4 un mois avant (79 de consensus).

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40 Unibail-Rodamco-Westfield (+2,1% à 53 euros) a finalisé la vente du centre commercial Westfield Santa Anita à Arcadia, en Californie, à un investisseur immobilier commercial établi qui possède d'autres actifs de vente au détail dans le sud de la Californie. Le prix de vente de 537,5 millions de dollars (à 100%, part URW 49%), financé par l'investisseur par une combinaison de capitaux propres et de nouvelles dettes, reflète un rendement initial net inférieur à 6% et une décote de 10,7% par rapport à la dernière évaluation non affectée.

* TotalEnergies reprend 1,4% à 54,4 euros avec la poursuite de la remontée du prix du pétrole. Le baril de Brent vient de repasser au-dessus des 100 dollars.

* AB Science (+18%) a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour Alsitek (masitinib) dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Cette demande a été validée par l'EMA et l'examen par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a démarré. Le CHMP a un objectif de 210 jours d'évaluation pour examiner la demande de mise sur le marché.

* Actia Group (+5,7% à 4,5 euros) affiche une croissance de 24,8% au 2ème trimestre 2022, après un 1er trimestre à + 5,1%. Tous les segments de marchés ont progressé sur la période, à l'exception des Véhicules Légers, en liaison avec la fin annoncée du contrat Volvo Car. "Cette belle progression reste néanmoins freinée par la poursuite des tensions sur les approvisionnements de composants, qui ne permettent pas de produire l'ensemble des commandes passées par les clients, à hauteur d'une vingtaine de pourcent, et pour lesquelles aucune amélioration significative n'est à ce stade communiquée par les fournisseurs", tempère la société.

* Vinci (+0,9%) a fait état d'un trafic autoroutier en hausse de 6,1% en juillet. L'effet calendaire a bénéficié au trafic des véhicules légers, particulièrement dynamique en dépit de la hausse des prix des carburants. A l'inverse, cet effet a été défavorable au trafic des poids lourds, dont la tendance sous-jacente reste néanmoins bien orientée. Du côté des aéroports, le trafic affiche un repli de 22,5% par rapport à juillet 2019, mais est multiplié par 2,1 par rapport à juillet 2021. Le redressement du trafic passagers s'est poursuivi le mois passé dans la quasi-totalité des plateformes du réseau de Vinci Airports, précise le groupe. La tendance d'un retour du trafic à un niveau proche de celui de 2019 s'est confirmée dans plusieurs aéroports, notamment au Portugal, en Serbie et sur le continent américain.

* Veolia (+0,2%) a eu raison de passer à la vitesse supérieure. Contraint de céder plusieurs activités issues de la reprise de Suez pour satisfaire les régulateurs européens, le géant français des services à l'environnement voit l'autorité de la concurrence britannique (Competition and Markets Authority) en remettre une couche. A la suite d'une enquête approfondie sur la fusion, la CMA explique en effet avoir identifié des "problèmes de concurrence substantiels". Selon elle, Veolia doit vendre des "parties substantielles" de l'activité fusionnée, à savoir la division britannique des services de gestion des déchets de Suez, son activité britannique de services d'exploitation et de maintenance de l'eau industrielle et l'activité européenne de services mobiles d'eau de Veolia. "Ces activités constituent la quasi-totalité du chevauchement entre les opérations concurrentes de Veolia et de Suez au Royaume-Uni", précise l'autorité de la concurrence. En réponse aux conclusions provisoires de l'enquête de phase 2 de la CMA, Veolia a dernièrement annoncé la cession des activités de déchets de Suez au Royaume-Uni à Macquarie pour environ 2,4 milliards d'euros. La CMA déterminera les conditions de cession ainsi que les ventes des 2 activités de services d'eau. Le régulateur "devra approuver les acquéreurs de chaque division avant la conclusion de chaque vente".

VALEURS EN BAISSE

* Schneider Electric (-1,2%) avait confirmé hier après-midi envisager une offre éventuelle sur les 41% du capital du fournisseur britannique de logiciels industriels qu'il ne détient pas encore. La firme n'a pas encore formulé d'offre et n'est pas certaine de le faire. Elle a jusqu'au 21 septembre pour faire part de ses intentions, selon la réglementation britannique.

* Erytech Pharma (-20% à 0,99 euro) a annoncé sa décision, suite aux réponses de la Food and Drug Administration (FDA), de ne plus demander d'approbation de Graspa pour le traitement des patients atteints de LAL présentant une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée.

* Deezer (-0,5% à 4,3 euros) a publié un chiffre d'affaires de 219 ME pour le premier semestre 2022, soit une hausse sur un an de +12% en données publiées, et de +10% à taux de change constant. Le chiffre d'affaires sur le segment direct B2C s'est élevé à 155 ME, en progression de 12,2% ou de 10,8% à taux de change constant. Cette performance résulte de l'amélioration de l'ARPU sur le segment direct - B2C, qui est passé de 4,1 euros à 4,6 euros, sous l'effet des hausses de prix, et du changement du mix géographique résultant de la nouvelle stratégie de Deezer consistant à focaliser son activité sur quelques marchés clés. La base d'abonnés B2C a connu une progression solide en France et une baisse dans le reste du monde, en ligne avec cette nouvelle stratégie.