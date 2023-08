Mi-séance Paris : le CAC40 échoue sur le chemin des records

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Les records attendront... Après s'être approché hier de ses sommets du mois d'avril 2023, le CAC40 redonne près de 1% ce mardi midi, de retour à 7.425 points.

La Banque d'Australie n'a finalement pas modifié ses taux directeurs tôt ce matin et les publications d'entreprises sont nettement moins nombreuses que la semaine dernière. De quoi souffler encore un peu, alors que le marché parisien reste seulement à une centaine de points de ses records historiques (7.581 points le 21 avril dernier).

VALEURS EN HAUSSE

* Euroapi bondit de 11% à 11,8 euros en matinée, dopé par son point semestriel. Le groupe de principes actifs pharmaceutiques a fait état de comptes en repli mais supérieurs aux attentes du marché sur les six premiers mois de l'année et a resserré sa fourchette de guidance de rentabilité 2023. Il table désormais sur une marge d'"Ebitda Core" comprise entre 12,5% et 13,5%, contre 12% à 14% précédemment, pour un chiffre d'affaires toujours anticipé en croissance de 7 à 8%.

* Thales se stabilise à 136 euros. OCCAR, l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement, a attribué à Naviris et à eurosam (sociétés dans lesquelles Thales détient des intérêts) un contrat pour la rénovation à mi-vie des frégates Horizon françaises et italiennes. Les deux industriels travailleront en étroite collaboration avec leurs sociétés actionnaires, Fincantieri et Naval Group pour la frégate, MBDA Italie, MBDA France et Thales pour la nouvelle génération de système anti-aérien principal PAAMS et de radar longue portée LRR. La valeur du contrat Naviris et Eurosam est de 1,5 milliard d'euros. Plus en détail, Naviris finalisera dans les prochains jours les contrats de sous-traitance, dont celui avec Fincantieri, qui aura une valeur de 211 millions d'euros et constitue une transaction importante avec une partie liée, définie conformément aux réglementations applicables en la matière.

* Atos reprend 5% proche de 10 euros. Atos a conclu un accord d'option de vente avec EP Equity Investment, prévoyant des négociations exclusives pour vendre à EPEI 100% de sa filiale qui détiendra son activité Tech Foundations à l'issue de la réorganisation interne en cours de finalisation. La transaction globale et transformatrice envisagée aboutirait à la séparation effective d'Eviden et de TFCo et au renforcement de la structure du capital du Groupe. La cession envisagée aurait un impact positif net sur la trésorerie de 0,1 milliard d'euros avec le transfert de 1,9 milliard d'euros d'engagements au bilan, ce qui conduirait à une valeur d'entreprise de 2 milliards d'euros. TFCo continuera à utiliser la marque Atos et deviendra son unique propriétaire.

* X-Fab gagne 5% à 11,5 euros. Oddo BHF a revalorise X-Fab de 12 à 15 euros ('surperformer').

VALEURS EN BAISSE

* Stellantis recule de près de 3% et Renault de presque 2%. Le marché automobile français a pourtant poursuivi son redressement post crise sanitaire en juillet. Les immatriculations de voitures neuves ont en effet grimpé de 19,9% le mois dernier à 128.946 véhicules, après une hausse de 11,5% en juin, selon des chiffres de la Plateforme de la filière automobile (PFA). Sur les sept premiers mois de l'année, le marché affiche une croissance cumulée de 15,83% (1.018.723 unités), après +15,3% sur six mois. Les motorisations 100% électriques ont représenté 15,2% des immatriculations sur sept mois, contre 12,1% sur la période identique de 2022.

* Le luxe pèse sur la tendance : au plus haut hier, Hermès redescend de 1,8% sous les 2.000 euros et LVMH cède 2% à 830 euros.