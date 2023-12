Mi-séance Paris : le CAC40 digère ses nouveaux records

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après avoir touché jeudi dernier un nouveau record historique en séance, à 7.653,99 points, le CAC40 a battu vendredi son record en clôture à 7.596,91 points. Depuis ce lundi matin, les prises de bénéfices se matérialisent légèrement avec un indice parisien qui reste sous les 7.600 points (-0,4% autour de 7.565 points un peu avant midi).

Le palmarès reste très calme alors que la hausse récente a été largement influence par les nouvelles projection des taux directeurs. En France, le taux des OAT 10 ans est passé de 3,50% début octobre à presque 2,50% aujourd'hui, soit un recul de 100 points de base.

L'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Institut Ifo est ressorti ce matin inférieur aux attentes pour le mois de décembre. Il s'établit à 86,4, contre 87,2 pour la lecture révisée du mois précédent, et un consensus logé à 87,7. La composante évaluation actuelle recule de 0,9 point à 88,5 points (89,5 de consensus) et la composante des attentes s'établit à 84,3 points contre 85,1 un mois avant (85,6 de consensus).

VALEURS EN HAUSSE

* Alstom (+0,9% à 12,16 euros) a finalisé avec succès la syndication de sa ligne de crédit renouvelable de 2,25 milliards d'euros à 12 mois assortie de deux options d'extension de six mois à la discrétion d'Alstom auprès d'un pool de 20 banques internationales. La transaction a été largement sursouscrite. Elle témoigne de la qualité de la relation et du soutien dont bénéficie Alstom auprès de ses banques, pour financer les fluctuations de ses besoins en fonds de roulement ainsi que les besoins généraux de l'entreprise.

* Mcphy s'envole de 17% à 3,87 euros, porté par le gain d'un beau contrat en Allemagne. Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone a en effet signé un contrat majeur avec la division HMS Oil and Gas GmbH pour la fourniture et la mise en service de quatre McLyzer 3200-30 d'une capacité totale de 64 MW. Le contrat majeur en Allemagne (près de 60 ME) serait de loin le plus gros signé par McPhy, indique le bureau d'analyses Portzamparc (à 'conserver').

* Rexel avance de 1,5% à 25,6 euros, alors que Berenberg reste à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours ajusté de 27 à 33 euros.

* ArcelorMittal gagne 1,8% à 25,4 euros. Oddo BHF a ajusté son objectif de cours de 33 à 34 euros ('surperformer').

VALEURS EN BAISSE

* Renault (-0,3% à 39,16 euros) et Alpine ont annoncé le closing de l'opération dévoilée en juin 2023, qui consiste en l'investissement de 200 millions d'euros au capital d'Alpine Racing Ltd (basée en Angleterre) par Otro Capital, dans le cadre d'une prise de participation à hauteur de 24%, visant à soutenir la stratégie de croissance d'Alpine et ses ambitions sportives en Formule 1. Alec Scheiner, co-fondateur et associé d'Otro Capital, a rejoint le conseil d'administration d'Alpine Racing Ltd. La transaction valorise Alpine Racing Ltd à environ 900 millions de dollars à la suite de cet investissement qui permettra à Alpine de développer son image en Formule 1 à l'échelle mondiale et dans des domaines tels que les médias, le sponsoring, la billetterie, l'hospitalité, la gestion des droits commerciaux, les licences et le merchandising.

* Kering recule de 1,6% à 411 euros. Oddo BHF a maintenu son avis 'neutre' sur Kering avec une cible abaissée de 443 à 423 euros.

* Atos retombe de 7% à 7,28 euros après sa folle envolée de fin de semaine passée. Oddo BHF réitère sa vision négative sur le dossier alors que les bruits de couloir autour de BDS sont à prendre avec grande prudence. Le broker rappelle en effet que nous avons déjà vu au moins 3 rumeurs de ce type concernant BDS par le passé, sans conséquence... De plus, le marché semble parier sur un prix de cession élevé pour BDS alors qu'Atos est en position de faiblesse face à un unique acquéreur unique. Enfin, le marché mise sur le fait qu'une telle cession permettrait d'éviter une augmentation de capital, ce qui ne semble clairement pas le cas.