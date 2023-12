Mi-séance Paris : le CAC40 devrait signer une performance annuelle supérieure à +16%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris récupère une partie de sa légère baisse de la veille. Le CAC40 avance de 0,3% en fin de matinée à 7.558 points pour cette dernière séance de l'année 2023. Il en faudra plus pour rejoindre le record de clôture du 15 décembre dernier à 7.596,91 points et le pari semble compliqué car les volumes de transactions sont particulièrement faibles aujourd'hui. Bien sûr, la majorité des opérateurs sont en vacances et beaucoup d'investisseurs ont déjà bouclé leurs positions avant la fin de l'année.

Il n'empêche que l'année boursière 2023 demeure faste avec un CAC40 qui aura brièvement dépassé les 7.600 points en séance pour la première fois de son histoire et une performance de l'indice parisien de plus de 16% (+16,7% actuellement).

En l'absence d'indicateurs majeurs ou d'interventions de responsables de politique monétaire ces derniers jours, les marchés continuent de parier sur une baisse prochaine des taux de la Réserve fédérale aux Etats-Unis, qui profiterait aux actifs risqués.

VALEURS EN HAUSSE

* Le luxe termine bien l'année avec LVMH et Hermès en hausse d'un peu moins de 1%. LVMH reste quand même assez loin de ses niveaux records de plus de 900 euros atteints au printemps 2023.

* Saint-Gobain progresse de 0,6% à 66,8 euros, très proche de ses niveaux records après une forte hausse de 46% sur l'année 2023.

* Voltalia (+2,2% à 10,24 euros) cède 100% du capital de ses parcs éoliens en exploitation de Sarry et Molinons. D'une capacité totale de 33,1 mégawatts, ils sont situés en Bourgogne-Franche-Comté. Le parc de Sarry est adossé à un corporate PPA tandis que celui de Molinons s'appuie sur un tarif d'achat public issu des appels d'offres de la CRE (Commission de Régulation de l'Energie). Voltalia fournira les services de maintenance et de gestion administrative de ces deux centrales durant 20 ans.

VALEURS EN BAISSE

* Aucune baisse significative parmi les valeurs du CAC40.

* Clariane (-0,8% à 2,46 euros) a confirmé la finalisation du second partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances, pour un montant total de 90 millions d'euros. Parallèlement à cette opération, Clariane a mis en place un prêt relais immobilier de 200 millions d'euros. La conclusion de ces deux opérations s'inscrit dans le cadre du plan de refinancement annoncé le 14 novembre dernier.