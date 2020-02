Mi-séance Paris : le CAC40 décroche de presque 4% !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Cela faisait longtemps que le CAC40 n'avait pas décroché de la sorte : -3,8% à 5.800 points. Cela fait même 300 points de perdu par rapport aux nouveaux plus haut depuis plus de 12 ans atteints la semaine dernière à 6.111 points.

Les marchés sont secoués par la propagation rapide du coronavirus Covid-19, qui frappe désormais sévèrement l'Italie et la Corée du Sud. En Italie, la bourse décroche d'ailleurs de 4,4%. Le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour se préparer à l'éventualité d'une épidémie en France. Ce lundi, la Corée du Sud a fait état de 161 nouveaux cas pour un total de 763, alors que le président Moon en a appelé à des mesures importantes pour contenir le virus. L'Italie vient pour sa part de faire état d'un quatrième décès, alors que le pays compte 152 cas. Des mesures ont également été prises, comme la quarantaine frappant onze villes ou l'arrêt avant terme du Carnaval de Venise. L'Autriche a empêché pour sa part un train provenant d'Italie d'entrer sur son territoire du fait de suspections d'infections. En Iran, 43 cas ont été confirmés, mais leur nombre est sans doute nettement plus important puisque le pays a déploré déjà huit décès liés au virus.

La cote américaine est attendue en forte baisse ce lundi, le S&P500 s'effondrant de 2,2% et le Nasdaq de 2,8%, contre un recul de 2,1% du DJIA. Sur le Nymex, le baril de brut WTI décroche de 3,5% à 51,5$. L'once d'or poursuit son rallye et prend encore 2,2% à 1.685$, au plus haut de sept ans.

VALEURS EN HAUSSE

* Aucune hausse sur le CAC40 ou le SBF120.

VALEURS EN BAISSE

* Vivendi est la valeur la plus épargnée sur le CAC40 en limitant sa baisse à moins de 1% à 24,9 euros.

* A l'inverse, les valeurs les mieux valorisées essuient de forts dégagements. Le luxe revient ainsi en première ligne des baisses : Kering et LVMH reculent d'environ 5%. Idem pour les technologiques avec STM en baisse de 6,7% à 26,4 euros.

* Plus forte baisse du CAC40, AccorHotels chute de 7% à 35,7 euros. L'impact commence à se faire sentir sur le tourisme, avec "30 à 40%" de touristes en moins en raison de l'épidémie de pneumonie virale, a estimé le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, dans une interview accordée dimanche à la chaîne américaine CNBC. "Cela a évidemment un impact important pour l'économie française", a-t-il ajouté, alors que la France accueille chaque année quelque 2,7 millions de touristes chinois.

* Dans le transport aérien, Air France plonge de 10% à 8,16 euros.

* Renault (-4,2% sur les 30 euros) a dévoilé les détails de la première version électrique de sa petite citadine Twingo. Cette Twingo ZE sera exposée début mars au salon de Genève avant son lancement programmé en fin d'année. Twingo ZE hérite du groupe motopropulseur de la ZOE, fabriqué à l'usine normande de Cléo sur les lignes qui produisent déjà les autres moteurs électriques Renault et de ses partenaires. La voiture est ensuite assemblée dans l'usine de Novo Mesto (Slovénie), d'où sortent toutes les versions de Twingo. Avec sa batterie 22 kWh, Renault promet une autonomie de 180 kilomètres sur le cycle WLTP Complet pour la Twingo ZE. Avec le mode "Éco" activé, la marque au losange annonce même une autonomie d'environ 215 kilomètres sur des trajets mixtes, grâce à une limitation de l'accélération et de la vitesse maximale sur voie rapide.

* Les pétrolières ne font guère mieux : CGG perd 8%, Vallourec 6% et TechnipFMC 4,4%.