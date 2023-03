Mi-séance Paris : le CAC40 décroche de plus de 3% avec la rechute du secteur bancaire

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rebond d'hier (+1,86%) a sans doute été trop rapide car il s'accompagne d'une grosse rechute ce mercredi, le CAC40 décrochant de 3,4% à l'approche de la mi-journée autour de 6.900 points. La tendance baissière s'est accélérée tout au long de la matinée à mesure que les valeurs bancaires sont à nouveau attaquées. BNP Paribas et Société Générale chutent carrément de plus de 10% désormais alors que la banque Credit Suisse dévisse de près de 20%. Le principal actionnaire de la banque suisse, la Saudi National Bank, qui a vu la valeur de sa participation s'effondrer des mois durant, a exclu d'investir plus pour soutenir l'établissement.

En France, l'inflation de février a finalement atteint 6,3% sur un an, tirée par l'envolée des prix des produits alimentaires. La première estimation de l'Insee était de 6,2%.

Les attentes concernant la trajectoire des taux d'intérêt américains se sont encore fortement aplaties avec les retombées de l'affaire SVB, bien qu'elles soient très volatiles depuis lundi. Les marchés n'évaluent plus désormais qu'à 61% les chances d'une hausse des taux de 25 pb lors de la réunion du FOMC du 22 mars, avec donc plus d'un tiers de chances d'assister à un statu quo (données FedWatch). Preuve de cette nervosité ambiante, les analystes ne voient plus qu'un pic des taux directeurs de 4,75% à 5% en mai.

VALEURS EN HAUSSE

* Assystem monte de 0,7% ce mercredi à 41,5 euros, alors que le groupe a dégagé un résultat opérationnel 2022 de 30 ME, comparable à celui de 2021. Le résultat net des activités poursuivies progresse de 18,4% à 36,1 ME. Le résultat net des activités cédées tel que déterminé en conformité avec la norme IFRS 5 s'élève à 13,8 ME (activités cédées à Expleo et MPH classées en IFRS 5). Au total le résultat net consolidé s'établit à 49,9 ME contre 34,7 ME en 2021. Assystem avait enregistré en 2022 un chiffre d'affaires de 493,5 ME, en croissance de 10,8%, dont +5,4% en organique. Assystem proposera le paiement d'un dividende stable de 1 euro par action à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 5 juin 2023. Assystem se fixe pour objectifs en 2023 un chiffre d'affaires consolidé compris entre 540 et 560 ME avec un résultat opérationnel d'activité supérieur au niveau de 33 ME dégagé en 2022.

* Bolloré gagne 7% à 5,5 euros. Le résultat opérationnel ajusté 2022 est de 1.502 ME, +47 % à périmètre et change constants, porté par les très bonnes performances des secteurs Transport et Logistique et Communication. Le résultat net atteint 2.724 ME, intégrant 3.150 ME de plus-value nette de cession de Bolloré Africa Logistics à MSC pour une valeur d'entreprise nette des minoritaires de 5,7 MdsE. Le groupe annonce aussi son intention de mettre en oeuvre une offre publique d'achat simplifiée de Bolloré visant ses propres actions. Elle porterait sur 288.607.076 actions Bolloré SE, représentant 9,78% de son capital social, avec en cas de dépassement de cette limite une réduction des ordres proportionnelle au nombre d'actions présentées. Le prix envisagé est de 5,75 euros par action Bolloré dividende 2022 attaché...

VALEURS EN BAISSE

* BNP Paribas décroche de plus de 10% à 52 euros, ce qui efface quasiment toute la hausse accumulée depuis le début de l'année. Même chose pour Société Générale à 22 euros (-10%). Crédit Agricole perd plus de 6% et Axa plus de 5%.

* La contagion gagne d'autre secteurs puisque Renault et Alstom perdent environ 7%.

* Même le pétrole recule, ce qui entraîne TotalEnergies en baisse de près de 5% à 54 euros.

* Mersen (-6% à 40,6 euros) : L'EBITDA courant du Groupe atteint 186,4 millions d'euros, en croissance de 25 % par rapport à 2021. La marge d'EBITDA courant atteint 16,7 %, en croissance de 60 points de base par rapport à 2021, soit 10 points au-dessus de notre objectif révisé d'une augmentation de 50 points de base. Le résultat opérationnel courant atteint 121,6 millions d'euros, soit une croissance de plus de 31,4 % par rapport à 2021. La marge opérationnelle courante est de 10,9 %, en augmentation de 90 points de base et légèrement supérieure à l'objectif de 10,8%. Le résultat net part du Groupe s'élève à 67,7 millions d'euros pour l'année 2022, soit une croissance de plus de 24 % par rapport à 2021.

* Vinci n'et pas épargné (-3,5% à 103,6 euros). JP Morgan est à l'achat sur Vinci avec un objectif de 124 euros.