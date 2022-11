Mi-séance Paris : le CAC40 débute la semaine en légère hausse, Téléperformance remonte un peu

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 renoue avec les 6.600 points. L'indice parisien, qui reste sur six semaines consécutives de progression, progresse timidement de 0,19% à 6.607 points à la mi-journée. Les gains sont limités alors que les futures américains évoluent dans le rouge après l'avertissement d'un membre de la Fed. Si plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont adouci leur discours après le ralentissement surprise de l'inflation en octobre, Christopher Waller, gouverneur de l'institution, a déclaré dimanche que la Fed pourrait envisager de ralentir le rythme de ses hausses de taux en décembre sans que cela traduise un quelconque relâchement dans sa lutte contre la hausse des prix. De quoi doucher l'euphorie ambiante et provoquer une remontée du dollar après l'accès de faiblesse de fin de semaine passée.

Sur le front politique, les Docrates ont finalement conserver le contrôle du Sénat tandis que le sort de la Chambre des représentants reste incertain même si les Républicains semblent bien placer. En Chine, l'assouplissement des restrictions contre le coronavirus et des informations selon lesquelles les autorités ont défini un plan pour renforcer les liquidités du secteur immobilier en difficulté ont soutenu la tendance et profitent également aux indices européens. Le président américain Joe Biden a par ailleurs rencontré son homologue chinois Xi Jinping ce matin pour la première fois depuis son entrée en fonction, alors que les relations entre les deux pays sont au plus bas depuis des décennies.

Sur l'agenda macro, la production industrielle, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 0,9% dans la zone euro en septembre après une hausse de 2% le mois précédent. En glissement annuel, la production industrielle affiche un bond de 4,9%, précise Eurostat. Une évolution supérieure aux attentes des économistes.

La parité euro / dollar atteint 1,029$ à la mi-journée. Le baril de Brent se négocie 95,1$. L'once d'or se traite 1.755$.

Enfin, Téléperformance et Orpea continuent à faire parler, alors que Somfy pourrait être sorti de la cote. Sur les cryptos, l'onde de choc liée à l'effondrement de la plateforme FTX continue à se faire sentir même si l'heure est au rebond après que le patron de Binance a annoncé que sa plateforme d'échange est en train de former " un fonds de sauvetage pour l'industrie, afin d'aider les projets qui sont solides, mais qui se retrouvent dans une crise de liquidité ".

VALEURS EN HAUSSE

* Innate Pharma flambe de près de 20% à 2,5 euros après la présentation de ses résultats trimestriels. Au 30 septembre, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et actifs financiers de la Société s'élevaient à 151,4 millions d'euros. À la même date, le total des passifs financiers de la Société s'élevait à 43,1 ME. Le chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de l'année s'élevait à 44,3 ME comparé à 10,3 ME pour les neuf premiers mois de 2021. Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2022, le chiffre d'affaires provient majoritairement des accords de collaboration et de licence avec AstraZeneca et Sanofi, correspondant à l'étalement comptable sur la période des paiements reçus dans ce cadre. Le 3 mai 2022, Innate a annoncé le démarrage d'un programme At-The-Market (ATM). Dans le cadre de ce programme la Société peut émettre auprès d'investisseurs éligibles un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars d'American Depositary Shares, chaque ADS représentant une action ordinaire d'Innate. Au 30 septembre 2022, le montant disponible dans le cadre du contrat de vente s'élève toujours à 75 millions de dollars. L'horizon estimé de trésorerie se situe au cours du deuxième semestre 2024.

* Orège (+5% à 0,56 euro) annonce sa première vente de 3 solutions containérisées de conditionnement et d'épaississement des boues à Severn Trent Water pour un montant d'environ un million d'euros. A l'issue de 8 mois de location sur 3 stations d'épuration du groupe Severn Trent Water, les performances des solutions d'Orège ont été "pleinement validées". Celles-ci "améliorent significativement les performances d'épaississement des boues et leurs caractéristiques, permettant ainsi une nette augmentation de la capacité de traitement des digesteurs anaérobiques et de production de biogaz".

* Teleperformance (+3,7% à 197,1 euros), dont le cours de bourse avait été particulièrement chahuté la semaine dernière après l'annonce par le vice-ministre du travail colombien de sa décision d'ouvrir une enquête sur l'environnement du travail dans sa filiale colombienne, a indiqué qu'une réunion entre Teleperformance Colombia et le ministère du Travail colombien se tiendrait ce mercredi 16 novembre. Cette réunion, mise en place à l'initiative de Teleperformance, a pour objectif "d'amorcer le dialogue avec le gouvernement récemment élu en Colombie, au sujet de ses opérations en Colombie". Le groupe y est un employeur majeur avec plus de 41.000 collaborateurs. "Alors qu'aucune notification officielle n'a été reçue, Teleperformance Colombia est entré en contact avec le gouvernement et les syndicats afin d'établir un dialogue équitable et ouvert. En tant qu'entreprise responsable et respectueuse de la loi, Teleperformance Colombia apportera également son soutien total aux autorités dans le cadre de tout contrôle qu'elles souhaiteraient mener", ajoute le groupe.

* Sanofi grimpe de 2,6% à 84,5 euros. Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable et recommandé l'approbation de Dupixent (dupilumab) de Sanofi dans l'Union européenne (UE) pour le traitement du prurigo nodulaire modéré à sévère de l'adulte candidat à un traitement systémique. La Commission européenne devrait rendre sa décision finale dans les prochains mois. En septembre 2022, Dupixent a été approuvé par la Food and Drug Administration des Etats-Unis pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte.

* Orange (+1,5% à 9,8 euros), via sa filiale de cybersécurité Orange Cyberdefense, a acquis 100% des sociétés suisses SCRT et Telsys. Ces deux sociétés soeurs ont leur siège commun à Morges près de Lausanne, et emploient environ 100 collaborateurs, experts en cybersécurité et services associés, répartis également sur les bureaux de Genève et Berne. Leader sur le marché suisse romand de la cybersécurité, SCRT accompagne depuis 20 ans ses clients en leur proposant un ensemble complet de services de cybersécurité comme des solutions de services managés, du consulting, d'ethical hacking ou de la remédiation en cas d'attaque. Telsys est davantage spécialisé dans la gestion de solutions IT. Le développement de sa filiale cybersécurité est une priorité pour Orange. Dans un marché en croissance de plus de 10% par an, la filiale a réalisé en 2021 une augmentation de chiffre d'affaires de 14% avec comme objectif d'atteindre un milliard d'euros en 2023. Cette acquisition accroit l'expertise d'Orange Cyberdefense en matière de connaissance de la menace cyber ainsi que la singularité de sa force de frappe en matière d'ethical hacking, avec plus de 200 professionnels dédiés à cette activité.

* Somfy, qui reste sur six séances consécutives de hausse, est suspendu depuis ce matin. Une suspension "à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis", précise Euronext. Selon les sources de 'Bloomberg', la famille Despature, qui détient une participation majoritaire dans Somfy, envisagerait de sortir le titre de la cote. La famille a travaillé avec des conseillers pour explorer une offre potentielle de rachat des minoritaires, précisent les sources de l'agence. Une opération qui interviendrait alors que le titre a fondu de 33% cette année et que le groupe industriel savoyard ne pèse plus que 4,4 milliards d'euros sur la place parisienne. Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront sur un accord.

VALEURS EN BAISSE

* Elior chute de 9,5% à 2,61 euros après que Barclays eut abaissé sa recommandation sur la valeur à 'sous-pondérer' tout en coupant son objectif de 6 à 2 euros. La banque évoque les risques pesant sur le bilan de l'entreprise et le potentiel non-respect des covenants. Elle cite également une "visibilité nulle" sur l'examen stratégique en cours de l'entreprise... UBS a de son côté réduit sa cible de 3,3 à 3 euros avec un avis 'neutre' maintenu.

* Orpea abandonne désormais 5,6% à 8,1 euros. La CDC étudierait la possibilité d'une prise de participation dans l'exploitant de maisons de retraite depuis le mois de mai et serait prête à acquérir de 20% à 29,9% du capital en partenariat avec un groupe d'assurance mutuelle. Selon les informations du 'JDD', le potentiel investissement dépendrait du respect de certaines conditions relatives aux pratiques opérationnelles et au bilan. Un porte-parole de la CDC joint par 'Bloomberg' a déclaré qu'avant que l'Institution puisse envisager une quelconque implication financière, Orpea devait démontrer un changement complet de ses pratiques et renforcer son bilan pour permettre à l'entreprise de se redresser sans avoir besoin de marges excessives. Il a refusé de commenter les chiffres cités par le JDD.

* Kering rend 1,5% à 535,4 euros. La course à la reprise de Tom Ford est toujours aussi indécise. Alors que le 'Wall Street Journal' écrivait il y a une semaine que Kering était en discussions avancées pour racheter la marque de luxe, le 'Financial Times' affirme qu'Estée Lauder est proche d'un accord pour racheter la marque de luxe pour environ 2,8 milliards de dollars, dette comprise. Le WSJ avait déjà rapporté, début août, que le fabricant américain de cosmétiques était en pourparlers pour racheter Tom Ford dans le cadre de ce qui pourrait être la plus importante acquisition jamais réalisée par la société. Estée Lauder serait particulièrement intéressée par l'activité beauté de Tom Ford, avec laquelle elle a un accord de licence de longue date. Mais un accord avec Kering pourrait avoir plus de sens stratégique compte tenu de son expertise dans la mode et les accessoires haut de gamme, soulignait le WSJ.

* Technip Energies cède désormais 0,6% à 14,6 euros, malgré une note d'Exane BNP Paribas qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur le dossier tout en remontant sa cible de 13 à 19 euros. Le courtier affirme que la sous-performance de la société de services énergétiques est "tout simplement injustifiée". "Beaucoup d'excuses" pour ignorer le dossier d'investissement cette année, mais bon nombre de ces problèmes sont désormais résolus. Une série de vents favorables structurels sous-tendent des perspectives plus solides pour 2023, ajoute le courtier.