Mi-séance Paris : le CAC40 débute l'année en nette hausse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les investisseurs font preuve de fermeté pour commencer l'année 2021 : le CAC40 progresse de 1,70% à 5.645 points ce midi, alors que l'indice des Acheteurs PMI IHS Markit - un indice composite établi sur la base de cinq indices individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats) et conçu pour mesurer la performance globale de l'industrie manufacturière - a signalé en décembre une croissance modérée du secteur manufacturier français, après la première contraction enregistrée depuis trois mois en novembre. Parallèlement, l'annonce d'une mise en circulation prochaine d'un vaccin contre le Covid-19 a stimulé la confiance des entreprises qui s'est redressée à son plus haut niveau depuis avril 2019.

La Chine confirme de son côté l'expansion de l'activité manufacturière, alors que la deuxième puissance économique mondiale a poursuivi son rebond à des niveaux pré-pandémie de coronavirus, mais à un rythme plus faible à cause de coûts croissants.

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis ce lundi l'indice PMI manufacturier final américain (15h45) et les dépenses de construction. (16h00). De son côté, la parité euro / dollar atteint les 1,23$ ce midi. Le baril de Brent grimpe sur les 52$.

VALEURS EN HAUSSE

Orapi : +8% avec Erytech

Solutions30 : +7% suivi de Eramet et de 2CRSI

CGG : +6% avec Vallourec, McPhy et AKKA

Balyo : +5% avec Eurofins, Claranova

STM : +4% suivi de Airbus, Bic, Engie et Thermador

Vinci : +3% en compagnie de Genfit, Atos, Safran, Saint-Gobain, Atari, Haulotte, SoiTec et Edenred

Total (+2,5%). Un consortium international mené par Total, opérateur avec 35% (Shell 30%, KUFPEC 25% et Tharwa 10%) a signé avec l'Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) un accord d'exploration-production portant sur le bloc offshore North Ras Kanayis du bassin d'Hérodote, en mer Méditerranée, au large de l'Égypte.

EDF (+2%). Dans un bref communiqué, le groupe indique que sa production d'origine nucléaire en France a atteint un niveau très légèrement supérieur à 335 TWh en 2020. L'électricien avait récemment affirmé viser une production proche de ce niveau.

VALEURS EN BAISSE

Showroomprivé : -3% avec AB Science

Wavestone : -2% avec Valneva

Lagardère (-1,5%) a obtenu un prêt garanti par l'État de 465 ME rapporte le Journal officiel, prêt octroyé par un groupe de 9 banques. La garantie couvre 80% du montant du prêt. Lagardère a enregistré au troisième trimestre 2020 un chiffre d'affaires en repli de 38,3% en raison de l'impact de la crise sanitaire qui a tout particulièrement touché son activité de distribution spécialisée dans les aéroports ("travel retail").

Kering : -1,5% avec SII, Infotel et Crit

Colas : -0,5% suivi de Tarkett, ADP