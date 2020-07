Mi-séance Paris : le CAC40 de retour sur les 5.000 pts

Mi-séance Paris : le CAC40 de retour sur les 5.000 pts









LA TENDANCE

La tendance est à la hausse ce lundi à Paris, avec un gain de 0,70% sur le CAC40 qui remonte à 5.005 pts ce midi, alors que les places financières de la zone Asie-Pacifique ont aussi débuté la semaine en nette progression ce matin. La Bourse de Tokyo progressant même de 2,2%, alors que les espoirs de traitement du coronavirus soutiennent la tendance sur les marchés...

Wall Street avait aussi terminé en nette progression vendredi sur des informations encourageantes concernant un traitement potentiel de Gilead... Selon le laboratoire américain, son antiviral expérimental 'remdesivir' montrerait une "amélioration significative" de l'état de santé de patients atteints du Covid-19.

ECO ET DEVISES

La consommation en France est quasiment revenue à son niveau normal après l'effondrement provoqué par la crise liée au nouveau coronavirus, a déclaré ce lundi matin Bruno Le Maire.

"La consommation reprend... Il y a quelques semaines, nous étions à moins 30% de consommation en France, aujourd'hui on est tout juste à moins 5%. On a quasiment retrouvé la normale", a souligné le ministre de l'Economie sur RTL.

Interrogé sur l'ampleur du plan de relance économique que le gouvernement compte présenter à la rentrée, et l'hypothèse que son montant atteigne jusqu'à 100 milliards d'euros, Bruno Le Maire a répondu : "Ça peut aller très haut donc jusqu'à des chiffres que vous indiquez..."

Le ministre de l'Economie s'est dit favorable à une baisse des impôts de production et a exclu toute baisse généralisée de la TVA, peu créatrice d'emplois selon lui. Il n'a pas exclu la mise en place d'emplois aidés pour favoriser l'entrée des jeunes sur le marché du travail, alors que l'arrêt brutal de l'activité au printemps risque de provoquer une flambée du chômage d'ici la fin de l'année.

Le baril de pétrole qui avait terminé la semaine passée fermement, retombe un peu sur le Brent sous les 43$ ce midi, à 42,60$. Sur les devises, l'euro campe sur les 1,1310/$ entre banques,

VALEURS EN HAUSSE

Valneva : +5% avec Catana, Rallye, Chargeurs, Plastic Omnium et Hexaom

Damartex (+4%). Dans le cadre de l'annonce de son plan de transformation début juin 2020, le groupe avait indiqué vouloir recentrer son portefeuille d'activités sur un nombre restreint de marques afin de pouvoir assurer les investissements nécessaires à leur modernisation.

Suite à cette annonce, Damartex a reçu plusieurs marques d'intérêt pour la reprise de l'enseigne 'Jours Heureux'. Après études des différentes propositions, Damartex annonce avoir signé un accord engageant avec le Groupe Financière Trésor du Patrimoine (L'Homme Moderne, Traditions du Périgord, Léon Fargues...) pour la reprise de l'activité vente à distance de Jours Heureux. Cet accord n'inclut pas l'activité des trois magasins opérés par Jours Heureux ; la fermeture de ceux-ci sera effectuée par Damartex.

Airbus : +3% avec Balyo, Korian, Spie, Mersen, Chargeurs et Elior

Faurecia : +2% avec Eramet, Casino, Beneteau, Fnac Darty, Nexans, TechnipFMC, P&V, GTT, Lagardere, Haulotte, Saint-Gobain, Remy Cointreau et Cie des Alpes

Argan (+1%) Au 30 juin, le résultat net récurrent est ressorti en nette hausse et progresse de + 59%, à 50,6 ME représentant 73% des revenus locatifs contre 71% l'exercice précédent. En revanche, la baisse du résultat net de 68% à 49,6 ME s'explique essentiellement par la moindre création de valeur du patrimoine de 5,7 ME au 1er semestre 2020 contre 127,7 ME au 1er semestre 2019.

Le taux d'occupation du patrimoine est de 98% et l'âge moyen pondéré s'établit à 8,9 ans. La LTV nette est de 56% au 30 juin 2020. L'ANR triple net hors droits s'établit à 1,25 MdE au 30 juin 2020, contre 1,24 MdE au 31 décembre 2019. L'ANR hors droits par action progresse ainsi de + 0,4% à 56 Euros par action contre 55,8 Euros par action au 31 décembre 2019.

Engie (+0,5%) devrait avoir sélectionné son futur directeur général en septembre. Dans un entretien accordé au 'Journal du Dimanche', Jean-Pierre Clamadieu, président de la société, a confirmé souhaiter voir le nouveau boss du groupe énergétique en poste d'ici la fin 2020 : "nous souhaitons que le poste soit pourvu d'ici à la fin de l'année, ce qui suppose de choisir le bon candidat en septembre. Et je ne sens pas d'impatience particulière de nos actionnaires... Nous regardons donc toutes les candidatures, internes comme externes". En attendant de trouver un nouveau patron, Claire Waysand occupe le poste de directrice générale par intérim d'Engie suite au départ d'Isabelle Kocher en février dernier.

VALEURS EN BAISSE

Ubisoft chute de 9%. Le groupe a annoncé ce week-end des changements importants au niveau de sa direction... Ces décisions interviennent après un examen rigoureux engagé par la société, en réponse aux récentes allégations et accusations de mauvaise conduite et de comportements inappropriés dans le groupe. Ces décisions sont prises afin d'améliorer et renforcer la culture d'entreprise d'Ubisoft.

"Ubisoft n'a pas été en mesure de garantir à ses collaborateurs un environnement de travail sûr et inclusif. Ce n'est pas acceptable. Tout comportement toxique est en opposition totale avec les valeurs avec lesquelles je n'ai jamais transigé et avec lesquelles je ne transigerai pas. Je suis plus que jamais déterminé à mettre en oeuvre des changements profonds afin d'améliorer et renforcer notre culture d'entreprise", assure Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft.

Ainsi, Serge Hascoët a choisi de démissionner de son poste de Chief Creative Officer, avec effet immédiat. Ce rôle sera assumé dans l'intérim par Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft. Au cours de cette période, il supervisera personnellement une refonte complète du mode de collaboration des équipes créatives...

Yannis Mallat, dirigeant des studios canadiens d'Ubisoft, quitte ses fonctions et la société avec effet immédiat. "Les récentes allégations apparues au Canada à l'encontre de nombreux salariés ne lui permettent pas de continuer à assurer ses responsabilités", indique Ubisoft.

Par ailleurs, Ubisoft va nommer un nouveau responsable monde des ressources humaines, en remplacement de Cécile Cornet, qui a décidé de démissionner de ce poste et ce "dans l'intérêt de l'unité du Groupe".

Un processus de recrutement est lancé et sera mené par un cabinet de premier plan.

Ubisoft a également décidé de restructurer et renforcer la fonction RH afin de l'adapter aux nouveaux défis qui se posent à l'industrie des jeux vidéo. La société est en train de finaliser la sélection d'une société de conseil leader pour auditer et améliorer ses procédures et politiques en matière de ressources humaines.

Ces changements font partie intégrante de l'ensemble des initiatives annoncées par Yves Guillemot le 2 juillet. Avec elles, Ubisoft réaffirme "son engagement à favoriser un environnement dont ses collaborateurs, partenaires et communautés puissent être fiers, un environnement sûr pour tous et qui reflète les valeurs d'Ubisoft".

"Alors que nous nous engageons collectivement à construire un Ubisoft meilleur, j'attends de tous les managers du Groupe qu'ils accompagnent leurs équipes avec le plus grand respect. J'attends également d'eux qu'ils s'attellent à mener ce changement nécessaire, avec comme ligne de conduite ce qui est le mieux pour Ubisoft et tous ses collaborateurs", conclut Yves Guillemot.

Navya : -8% avec Inventiva

Technicolor (-5%). Les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le lundi 20 juillet à 10h à Paris.

Cette Assemblée se tiendra exceptionnellement à huis clos, sans la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, en raison du contexte de l'épidémie de Covid-19.

En raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 juin au bénéfice de la société, et, à défaut de quorum suffisant sur première convocation, l'Assemblée générale mixte se tiendra sur seconde convocation le 27 juillet à 10h, au siège social de la société, dans les mêmes conditions.

En conséquence, nul ne pourra assister à l'Assemblée générale physiquement, ni s'y faire représenter physiquement par une autre personne. Il ne sera pas possible de demander une carte d'admission. Les actionnaires sont ainsi invités à voter par correspondance à l'aide du formulaire de vote ou par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VotAccess préalablement à l'Assemblée générale, ou se faire représenter par le Président de l'Assemblée générale ou à donner mandat à un tiers. Les instructions de vote et le formulaire de vote sont disponibles sur le site Web de la société.

Il est précisé qu'aucune question ne pourra être posée pendant l'Assemblée générale et aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à l'ordre du jour pendant l'Assemblée.

Rappelons que la recapitalisation de Technicolor sera examinée lors de cette Assemblée.

Solocal (-3%) a fait part vendredi d'un recul de 27,2% de son chiffre d'affaires au premier semestre, mais a expliqué avoir enregistré des "signes de reprise progressive" de son activité depuis la levée de mesures de confinement le 11 mai en France. Le groupe a indiqué que son Ebitda récurrent était attendu entre 82 et 87 millions d'euros pour le premier semestre, soit en croissance de 2% à 9% sur un an à périmètre comparable. Le taux de marge d'Ebitda récurrent devrait ainsi ressortir entre 33,5% et 35,5%, en hausse de 6 à 8 points par rapport au premier semestre 2019.

Solocal publiera ses résultats semestriels détaillés le 28 juillet prochain

Vallourec : -3% avec Voluntis

Néovacs (-2,5%) annonce le démarrage de son plan stratégique visant à relancer ses deux programmes de recherche, d'une part, et engager une activité d'investissement dans des BioTech ou MedTech, d'autre part.

Dans le traitement du lupus, Néovacs a repris ses démarches en vue de la validation par l'EMA (European Medicines Agency) du critère LLDAS1 pour un essai de Phase III avec son produit IFN? Kinoïde. Les discussions, qui devaient être engagées d'ici à la fin de l'année, ont d'ores et déjà été activées. Elles portent sur les conditions nécessaires à cet essai de Phase III, notamment la préparation des lignes directrices scientifiques et réglementaires associées à ce critère et la coopération internationale sur l'harmonisation des exigences réglementaires associées.

L'objectif est de lancer une étude de phase III grâce à un co-financement avec un partenaire pharmaceutique.

Concernant le traitement d'allergies, le Conseil d'administration réuni ce vendredi 10 juillet a validé les grandes lignes et le budget associé à la reprise du programme pré-clinique.

Sur la base des résultats expérimentaux soumis à un journal à comité de lecture dans l'Asthme et du brevet associé, Néovacs a mis en place les conditions nécessaires à la production, selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF), de Kinoïde IL-4 et Kinoïde IL-13. Ces Kinoïdes seront testés dans le cadre d'un essai de Phase I/IIa après autorisation réglementaire. En parallèle, un projet de recherche collaborative visera à mieux appréhender les mécanismes d'actions associés à ces Kinoides IL-4 et IL13.

Néovacs a également initié un projet de recherche visant à générer des Kinoïdes de 3ème génération, afin d'optimiser les étapes de combinaison entre la protéine porteuse et l'antigène, pour diminuer les coûts de fabrication et de caractérisation. Ce programme permettrait d'étendre l'utilisation de cette plateforme propriétaire à d'autres indications que le lupus et les allergies.

Au-delà de la poursuite de l'activité historique, Néovacs a pour ambition de devenir un acteur de référence dans l'amorçage et le développement de sociétés médicales et paramédicales en difficulté.

Les projets peuvent concerner aussi bien le développement de candidats-médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).

A ce titre, le Groupe a rendu publique son offre de reprise de l'usine pharmaceutique FAMAR LYON de Saint-Genis Laval, l'un des berceaux de l'industrie pharmaceutique française, dans le cadre de la procédure engagée par le Tribunal de Commerce de Paris.

D'autres opportunités sont d'ores et déjà à l'étude. Néovacs tiendra le marché informé de toutes avancées significatives d'un des projets.

Iliad : -2% avec Accor, ALD, Scor et Amundi

Innelec Multimedia (-1,5%) a annoncé la signature d'un contrat portant sur la cession à Neology Holding de l'intégralité des 164.635 actions FOCUS HOME INTERACTIVE détenues.

Cette cession, sur la base d'un prix de 40 euros par action de FOCUS HOME INTERACTIVE, représente un montant total de 6,58 millions d'euros en cash avec une plus-value attendue d'environ 5 ME. Cette opération, qui devrait être finalisée dans les prochaines semaines, permettra à INNELEC de renforcer sa trésorerie, déjà solide, pour la période de forte activité de septembre à décembre 2020.

Au 30 juin 2020, INNELEC disposait d'une trésorerie de 22,7 ME, intégrant un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 12 ME.

INNELEC publiera un communiqué de presse à la finalisation de la cession des actions FOCUS HOME INTERACTIVE.