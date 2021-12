Mi-séance Paris : le CAC40 de retour sous les 7.000 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 évolue sous les 7.000 points ce vendredi midi, en repli de 0,25% à 6.990 pts dans un marché calme. L'attentisme fait son grand retour, alors que les investisseurs prendront connaissance des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, à 14H30, qui pourrait frôler 7% en rythme annuel après 6,2% en octobre... L'épidémie de Covid-19 préoccupe toujours aussi les opérateurs, en particulier en Europe où les mesures de restrictions sanitaires continuent de se durcir dans de nombreux pays, à commencer par la Grande-Bretagne...

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la consommation de novembre. (14h30)

- Indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Balance budgétaire américaine. (20h00)

La parité euro/dollar atteint 1,1275$ ce midi. Le baril de Brent se négocie 74,45$.

VALEURS EN HAUSSE

Navya : +7% suivi de Ateme (+5%) et Carmila qui monte encore de 3% après la présentation de son plan d'action

Claranova : +3% avec Abionyx et Cie des Alpes (+2,5%)

Nacon : +2% avec TechnipFMC, Thermador

Guillemot : +1,5% avec Elior, Eramet, Casino, Valeo, Korian

Eurofins Scientific (+1,5%) annonce un accord avec Transgenic Inc pour acquérir Genetic Lab, un fournisseur de tests basés sur la biologie moléculaire pour diagnostic, le développement de biomarqueurs et la découverte de médicaments. L'acquisition renforcera encore Eurofins en Asie et complétera son réseau mondial de laboratoires de diagnostic clinique axé sur les tests génétiques spécialisés et avancés. G Lab emploie plus de 70 personnes et a généré un chiffre d'affaires de plus de 13 millions d'euros au cours de l'exercice clos en mars 2021.

bioMérieux (+1,5%) a communiqué aujourd'hui des informations sur le relèvement des perspectives 2021. En raison de ventes plus soutenues que prévu des panels respiratoires au quatrième trimestre, la croissance du chiffre d'affaires 2021 à taux de change et périmètre constants est désormais attendue au-dessus de 8% (précédemment entre 4% et 7%) et le résultat opérationnel courant contributif 2021 devrait être supérieur à 780 Millions d'euros (précédemment supérieur à 700 Millions d'euros).

Vallourec : +1% avec Valneva, Michelin, IPSOS et Sodexo

VALEURS EN BAISSE

Innate : -4% suivi de Neoen, Lysogène (-3%)

Poxel : -2,5% avec Derichebourg, Mauna Kea, SII

Quadient : -1,5% avec EDF, Engie, Bolloré, Interparfums et DS

Saint-Gobain (-1%) a vendu son activité régionale de transformation de verre Glassolutions au Danemark au fabricant de verre allemand Semcoglas Holding GmbH. Composé de quatre sites de distribution et de deux sites de production, Glassolutions au Danemark emploie environ 160 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2020. Les modalités financières n'ont pas été dévoilées.