Mi-séance Paris : le CAC40 de retour proche des 7.100 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Bon début de semaine avec un CAC40 qui remonte de 0,5% ce lundi midi à 7.080 points après avoir dépassé les 7.100 points dans la matinée. Aucune baisse significative n'est à signaler parmi les valeurs du CAC40.

Les investisseurs resteront focalisés cette semaine sur la publication d'indicateurs clés aux Etats-Unis, à savoir l'inflation mardi, et les ventes au détail mercredi. En zone euro, le PIB et l'inflation sont attendus mardi et vendredi...

Alors que les marchés anticipent déjà les futurs assouplissements monétaires de la Fed, qui pourraient intervenir à partir de mai ou juin 2024 selon l'outil FedWatch du CME Group, les brokers sont plus partagés. Morgan Stanley est de l'avis que la Fed commencera à assouplir sa politique en juin 2024, avec un premier geste d'un quart de point, suivi d'un autre en septembre. Goldman Sachs est plus patient, tablant sur une première baisse des taux de 25 points de base au quatrième trimestre 2024, puis d'autres actions d'un quart de point par trimestre jusqu'au milieu de l'année 2026, ce qui ramènerait les taux entre 3,5 et 3,75%.

VALEURS EN HAUSSE

* Airbus (+1,1% à près de 130 euros) a trouvé un accord de principe avec Turkish Airlines concernant une 'commande significative'. Le géant européen devrait officialiser ce contrat dans les prochains jours, lors du Salon aéronautique de Dubaï. L'agence de presse officielle turque 'Anadolu' a indiqué au cours du week-end que la compagnie nationale était tout proche d'une commande portant sur 355 avions Airbus, dont 75 gros-porteurs A350-900 et 15 A350-1000. 250 appareils de la famille A321 neo feraient également partie du deal, qui pourrait tout simplement être l'un des plus importants de l'histoire de l'industrie. La Turquie a déclaré publiquement depuis des mois qu'elle souhaitait passer une grosse commande dans le but de presque doubler sa flotte pour la porter à environ 800 avions au cours de la prochaine décennie.

* Société Générale (+1,7% à 21,6 euros) pourrait se séparer de Hanseatic Bank, son activité de banque de détail en Allemagne. L'établissement rouge et noire étudierait cette option dans le cadre des projets de Slawomir Krupa visant à augmenter la valorisation de la banque en se débarrassant de ses activités non stratégiques. Selon les sources proches du dossier de 'Bloomberg', la SocGen discute avec des conseillers alors qu'elle envisage de se débarrasser de la Hanseatic Bank, la firme basée à Hambourg qu'elle détient en collaboration avec l'emblématique détaillant allemand Otto Group.

* TotalEnergies (+0,7% à 62,5 euros) se renforce au Texas. Dans le cad re de son développement en tant qu'acteur électrique intégré, le géant de l'énergie a signé un accord avec la société américaine TexGen en vue de l'acquisition pour un montant de 635 millions de dollars de trois centrales à gaz représentant 1,5 GW de capacité de génération électrique au Texas.

VALEURS EN BAISSE

* Aperam débute la semaine en net repli avec une action qui cède 4% à 26,3 euros. AlphaValue a dégradé le groupe sidérurgique à 'accumuler' après un troisième trimestre décevant. Le courtier parle même du "pire trimestre jamais enregistré" par la firme et met en avant le fait que la demande reste faible. Il s'attend ainsi à ce que le 4ème trimestre soit dans la même veine, ce qui oblige le courtier à réduire ses prévisions de bénéfices pour 2023 et l'année prochaine. L'analyste estime que la reprise prendra plus de temps à se matérialiser et affirme, qu'au moins le premier semestre 2024, sera affecté négativement par le contexte macroéconomique.

* Orpea (-10% sous les 1 euro) a annoncé le lancement de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 3,9 milliards d'euros. Le prix de souscription est fixé à 0,0601 euro par action nouvelle avec une parité de souscription de 999 actions nouvelles pour 1 action existante. La période de négociation du droit préférentiel de souscription sera ouverte du 14 au 23 novembre 2023 inclus.

* Technip Energies cède 1,6% à 21,4 euros. Barclays a abaissé sa recommandation sur la société d'Ingénierie et de Technologies de deux crans, soit de 'surpondérer' à 'sous-pondérer'. L'objectif est maintenu à 26,5 euros.