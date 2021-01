Mi-séance Paris : le CAC40 dans le rouge après Biden

Mi-séance Paris : le CAC40 dans le rouge après Biden









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 recule de 0,90% à 5.630 points ce midi dans une ambiance qui reste incertaine... Les inquiétudes se concentrent toujours sur la situation sanitaire internationale et sur le coût du plan de relance dévoilé la nuit dernière par Joe Biden. Le président élu américain a finalement dévoilé un projet de plan de relance de 1.900 milliards de dollars (1.562 milliards d'euros) pour compenser les dégâts économiques de la crise sanitaire. Ce plan comprend 415 milliards de dollars destinés à renforcer la lutte et la vaccination contre le COVID-19, environ 1.000 milliards d'aides directes aux ménages et quelque 440 milliards d'aides aux petites entreprises et aux municipalités les plus gravement touchées par la crise sanitaire.

Des chèques de 1.400 dollars seront versés aux Américains, bien plus que les 600 dollars versés au titre du dernier plan de relance voté par le Congrès. L'allocation chômage sera augmentée à 400 dollars par semaine, contre 300 actuellement, et prolongée jusqu'en septembre.

Par ailleurs, face à la brusque tension sur les taux longs observée depuis le début de l'année outre-Atlantique, le président de la Fed Jerome Powell a assuré jeudi qu'il était "bien trop tôt" pour évoquer une baisse du soutien apporté aux marchés par la banque centrale américaine pour faire face à la crise du Covid-19.

ECO ET DEVISES

A suivre aux Etats-Unis ce vendredi :

- Ventes de détail. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Indice des prix à la production. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

- Indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

La parité euro/dollar recule à 1,2120$ ce midi. Le baril de Brent se négocie 55,50$.

VALEURS EN HAUSSE

DBV Technologies (+35% !) a annoncé la réception de réponses écrites de la part de la Food and Drug Administration (FDA) américaine aux questions figurant dans la demande de réunion de type A que la société a présenté en octobre 2020. DBV Technologies estime que les commentaires reçus de la FDA offrent une approche réglementaire bien définie pour le futur. Dans ses échanges avec la FDA, DBV Technologies a proposé des solutions susceptibles de répondre aux deux importantes préoccupations identifiées par la FDA dans la CRL : l'impact de l'adhésion du patch sur l'efficacité et la nécessité d'apporter des modifications au patch.

Erytech : +6% suivi de Bastide

Technicolor : +5% avec Orapi et Cibox

Nanobiotix : +4% avec Genomic et Spie (+3%)

Valeo (+2%) après ses comptes. Le groupe a annoncé des données financières préliminaires du second semestre 2020 qui s'avèrent supérieures aux derniers objectifs. Au 4e trimestre, malgré l'accélération de la deuxième vague du Coronavirus, Valeo a enregistré une croissance de 5,3%, à périmètre et taux de change constants, de son chiffre d'affaires première monte qui a atteint 4,2 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires total de 5 milliards d'euros. Pour l'ensemble du deuxième semestre, grâce à une bonne maîtrise des coûts, en particulier des dépenses de R&D et des frais généraux, et de bonnes performances opérationnelles, Valeo a dégagé une marge d'Ebitda supérieure à 13,5% du chiffre d'affaires (objectif communiqué en octobre 2020 : marge d'Ebitda supérieure à 12%).

Natixis : +2% suivi de Innate, Virbac, Nicox, Air France KLM :

TechnipFMC : +1,5% avec Faurecia, Veolia, CNP, Coface

VALEURS EN BAISSE

Abivax : -4% suivi de Carrefour qui continue de reculer après le blocage de l'opération "Couche Tard" par le gouvernement

Guillemot : -4% suivi de SII

Mersen : -3% avec MdM

Iliad : -2% suivi de Manitou, Gecina, Balyo et Elior

Alstom : -2% avec AKKA, Trigano et Renault qui recule encore

Bouygues (-1,5%) Télécom présente son plan stratégique et ses objectifs pour 2026. Pour atteindre son ambition, Bouygues Telecom accélère sa croissance dans un marché français redevenu porteur. Les objectifs financiers du plan stratégique "Ambition 2026" sont d'atteindre en 2026 : Un chiffre d'affaires Services supérieur à 7 MdsE ; un EBITDA après Loyer d'environ 2,5 MdsE avec une marge d'EBITDA après Loyer d'environ 35% ; un cash-flow libre d'environ 600 ME.

Total (-1%) a fait état d'un retour à des marges de raffinage (Europe) positives au quatrième trimestre, à 4,6$ la tonne contre -2,7$ la tonne au trimestre précédent, bien loin toutefois des 30,2$ dégagés un an plus tôt. Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de Total en Europe. Le prix moyen du Brent s'est établi à 44,2$ au quatrième trimestre contre 42,9$ au trimestre précédent et 63,1$ un an plus.

Eurofins (-1%) lance de nouveaux tests et déploie "des moyens considérables" pour détecter et surveiller les nouveaux variants du SARS-CoV-2. La diversité croissante des variants et l'augmentation potentielle de la contagiosité de certaines nouvelles souches virales soulignent en effet la nécessité d'identifier, de localiser et de suivre les mutations sur l'ensemble du génome viral.

Ipsen (-1%) : Les résultats issus des cinq populations de patients ont démontré que Dysport apportait une longue durée de réponse lorsqu'il était injecté à la dose recommandée et approuvée. Une grande proportion de patients n'ont pas eu besoin de re-traitement pendant plus de 12 à 16 semaines