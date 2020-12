Mi-séance Paris : le CAC40 continue à faire du surplace

(Boursier.com) — Après une légère ascension ce matin, le CAC40 se stabilise autour de 5.550 points vers la mi-journée. La bourse de Paris continue à garder ses distances avec les records de Wall Street, toujours coiffée par la zone des 5.600 points sur le CAC40.

La Bourse de New York a terminé jeudi sur de nouveaux records historiques pour ses principaux indices, dans l'espoir d'un accord au Congrès sur un nouveau plan de soutien budgétaire de 900 milliards de dollars. La Réserve fédérale a par ailleurs rassuré en affirmant son intention de poursuivre ses achats d'actifs jusqu'à un rétablissement complet de l'économie américaine. Pour la deuxième semaine d'affilée, les inscriptions au chômage ont fortement augmenté aux Etats-Unis, mettant une pression supplémentaire pour voter un plan de relance.

* En tête du CAC40, Vivendi gagne 2,7% à 26,7 euros. Le Consortium mené par Tencent s'est renforcé au capital de la filiale Universal Music Group. Vivendi annonce en effet que le Consortium a exercé l'option dont il disposait depuis le 31 décembre 2019 à la suite de l'acquisition de 10% du capital d'UMG. Cette option lui permettait de prendre, sur la même base de valorisation (soit une valeur d'entreprise de 30 MdsE), jusqu'à 10% supplémentaires du capital du label de musique américain jusqu'au 15 janvier 2021. Cette opération est complétée par un accord distinct signé le 31 mars 2020, permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire du capital de la filiale d'UMG regroupant ses activités chinoises.

* Delta Plus grimpe de 8,5% à 69 euros alors que le groupe poursuit sa politique de développement sur le marché Nord-Américain en annonçant l'acquisition de 100% des actions de la société ERB Industries Inc, basée aux Etats-Unis. 5 ans après s'être implanté aux Etats-Unis à travers l'acquisition d'Elvex et deux ans après l'acquisition au Canada de Degil Safety et Ontario Glove, Delta Plus Group accélère grâce à ce nouvel investissement stratégique aux Etats-Unis son développement sur le marché Nord-Américain. Delta Plus ambitionne de réaliser 15% de son chiffre d'affaires consolidé en Amérique du Nord en 2021. ERB Industries emploie au total 120 personnes et vise un chiffre d'affaires 2021 de 30 Millions de Dollars.

* Renault (+0,6%) présentera son nouveau plan stratégique 'Renaulution', le jeudi 14 janvier 2021 au matin.

* Solutions 30 (+2% à 10,65 euros) a annoncé que le gestionnaire de fonds suédois Swedbank Robur Fonder AB avait franchi à la hausse, le seuil de 5% du capital. Swedbank Robur Fonder AB a en effet informé la société qu'il a porté sa participation de 4,75% à 5,25% du capital de Solutions 30.

* MedinCell (+3%) a présenté des premiers résultats positifs pour l'étude clinique visant à valider l'innocuité de l'Ivermectine en administration continue sur la Covid-19. Les résultats de cette étude pourraient accélérer les activités réglementaires de la formulation injectable à injection prolongée développée par MedinCell. En parallèle à l'essai clinique en cours, plusieurs formulations injectables sont testées in vivo depuis plusieurs mois. Une première formulation candidate potentiellement active pendant un à deux mois sera prête à entrer dans les étapes préliminaires précliniques de développement réglementaire fin décembre. Un produit actif à libération sur 3 mois est également en cours de formulation.

* Kering reste en baisse de 1,2% à 565 euros. Gucci va ouvrir deux boutiques sur la plateforme de commerce en ligne d'Alibaba. La première des boutiques estampillées Gucci, qui commercialisera des vêtements et de la maroquinerie, sera lancée le 21 décembre, ont annoncé les deux groupes. La deuxième boutique proposera des produits de beauté et sera lancée en février 2021. Ces ouvertures soulignent l'importance du marché chinois pour des marques haut de gamme frappées de plein fouet par la crise du coronavirus. Bryan Garnier a par ailleurs réitéré son avis 'achat' sur Kering avec une cible ajustée de 635 à 640 euros. Le titre, qui est presque stable depuis le début de l'année, se négocie avec une décote de 25% par rapport à LVMH, un niveau relativement élevé par rapport à la moyenne historique, note le broker.

* Groupe ADP cède 2,7% à 104,4 euros. Xavier Huillard, PDG de Vinci, a remis à la disposition du conseil d'administration du Groupe ADP, le mandat d'administrateur que Vinci détenait dans cette société et dont il était le représentant permanent. Ce mandat a pris fin le 15 décembre 2020. Par ailleurs, Vinci n'envisage pas d'évolution de sa participation au capital de Groupe ADP.