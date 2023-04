Mi-séance Paris : le CAC40 continue à battre des records

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après quatre séances consécutives au cours desquelles le CAC40 a battu des records, l'indice parisien se stabilise à 7.520 points ce lundi midi tout en ayant atteint un nouveau pic historique de 7.552 points en début de séance.

Alors que les investisseurs semblent convaincus (à plus de 82% selon le baromètre Fedwatch) d'un nouveau et peut-être dernier tour de vis de la Fed de 25 points de base début mai, ce sont les publications trimestrielles des entreprises qui vont tenir le haut du pavé dans les jours qui viennent, avec entre autres Goldman Sachs et Tesla, tandis que plusieurs statistiques chinoises de premier plan sont attendues demain. En France, les comptes trimestriels de L'Oréal devront confirmer mercredi les bonnes tendances du luxe (LVMH et Hermès) en grande partie à l'origine des niveaux record du CAC40.

Concernant les taux directeurs européens, une enquête menée par 'Bloomberg' auprès d'économistes montre que l'Institution de Francfort devrait augmenter ses taux d'intérêt de 25 points de base en mai, juin et juillet, portant ainsi son taux de dépôt à 3,75%. Aucun n'anticipe un assouplissement avant l'année prochaine.

VALEURS EN HAUSSE

* Valeo gagne un peu moins de 1% à 19,4 euros ce lundi, alors que Stifel a relevé son objectif de cours de 16 à 21 euros avec un avis à "tenir".

* Forvia s'adjuge 2% à 21,7 euros, dopé par une solide publication trimestrielle et le maintien de ses objectifs 2023. L'équipementier, issu du rapprochement entre Faurecia et Hella, a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires consolidé de 6,644 milliards d'euros, en hausse de 29% (+17,6% en organique), contre 6,43 MdsE de consensus. Le management a donc réitéré ses objectifs financiers pour l'exercice 2023, tels qu'annoncés le 20 février dernier, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 25,2 et 26,2 milliards d'euros ; une marge opérationnelle comprise entre 5% et 6% et un cash-flow net supérieur à 1,5% du chiffre d'affaires.

* Teleperformance gagne 1,3% à 214,8 euros. Un dividende de 3,85 euros par action sera distribué aux actionnaires. Il est en hausse de +16,7% par rapport à l'année précédente. Le détachement du coupon interviendra le 21 avril pour une mise en paiement le 25 avril.

VALEURS EN BAISSE

* Renault perd 0,8% à 37,8 euros malgré l'annonce d'une hausse de 8,6% de ses ventes au premier trimestre. Le constructeur au losange a écoulé 353.545 voitures et fourgons de la marque éponyme sur la période après un repli de 9,4% en 2022. L'an dernier, la perte du marché russe après l'invasion de l'Ukraine était venue s'ajouter à l'impact de la stratégie de recentrage du directeur général Luca de Meo sur les marchés et modèles les plus rentables pour tenter de redresser la situation financière de Renault. Il s'agissait de la quatrième année consécutive de baisse des ventes, pour le groupe (-5,9%) et pour la marque Renault. Au cours d'une téléconférence de presse, le directeur général de la marque Renault Fabrice Cambolive a dit s'attendre à ce que le rebond du premier trimestre se confirme en avril, d'autant que "le niveau de portefeuille ne baisse pas". Renault dévoilera son chiffre d'affaires trimestriel jeudi.

* Hermès cède 0,5% à 1.966 euros. Bryan Garnier a porté son objectif de cours de 1.650 à 2.120 euros ('achat') et Oddo BHF a rehaussé le curseur de 2.000 à 2.073 euros ('surperformer').

* Essilorluxottica recule de 1,6% à 172,8 euros dans les premiers échanges de la semaine à Paris. Le flux vendeur sur le numéro un mondial des verres optiques est à relier à une note de Bernstein qui a dégradé le dossier à 'performance de marché' en visant 185 euros.