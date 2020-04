Mi-séance Paris : le CAC40 consolide légèrement, nouvelle chute du pétrole !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris consolide légèrement à la mi-journée avec un CAC40 qui reste proche des 4.500 points. Le début de séance avait même permis de poursuivre la hausse jusqu'a à 4.531 points avant que l'indice parisien ne revienne actuellement à 4.490 points (-0,2%).

La cote américaine consolide aussi avant bourse ce lundi, la nouvelle chute des cours du pétrole pesant sur les marchés. La crise sanitaire inquiète toujours, mais les signes se multiplient d'une stabilisation en Europe. La tendance paraît également meilleure aux Etats-Unis, où Donald Trump semble bien décidé à relancer l'activité aussi vite que possible. Ainsi, certains Etats américains vont reprendre l'activité dès cette semaine, ce qui pourrait fournir un soutien notable à une économie durement affectée. Les gouverneurs américains font face pour certains à de vives réactions protestataires de citoyens hostiles aux mesures de confinement. Sur le front politique, les leaders congressistes et la Maison blanche se rapprochent d'un accord sur un plan de financement des petites entreprises.

Les cours du baril de pétrole poursuivent leur descente aux enfers en ce début de semaine avec un baril WTI en baisse de 8% à 23 dollars pour le nouveau contrat à échéance juin. Plombé par la chute de la demande et surtout, depuis quelques jours, par les craintes que les installations américaines de stockage de brut soient bientôt saturées, le baril de brut léger américain pour livraison mai, dont le contrat arrive à échéance mardi, s'est même effondre sous les 15 dollars sur le Nymex, au plus bas depuis mars 1999. Le WTI avait déjà perdu près de 20% la semaine passée.

VALEURS EN HAUSSE

* Fnac Darty gagne 5% à 27 euros, les investisseurs saluant le point trimestriel de la société. Le groupe, qui a mis en place un dispositif de chômage partiel qui concerne plus de 80% de ses effectifs en France, a fait état d'un chiffre d'affaires de 1,49 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en recul de 7,9% en données publiées et 10,3% en données comparables. Sur le seul mois de mars, les revenus ont plongé de 30%. Après avoir renoncé à ses objectifs 2020 mi-mars, la direction explique n'être toujours pas en mesure de mettre à jour sa guidance 2020, et à moyen terme. "Le groupe continue de surveiller et réévalue périodiquement, avec la plus grande attention, l'évolution de la situation, et ses impacts sur ses activités et ses résultats". Compte tenu de l'arrêt brutal des activités en magasins, intervenant à un moment habituellement bas dans le cycle de trésorerie annuel (toujours caractérisé par une forte saisonnalité dans le secteur de la distribution spécialisée), la ligne de RCF de 400 millions d'euros a été intégralement tirée de façon préventive mi-mars. En parallèle, la firme a annoncé avoir obtenu un prêt garanti par l'Etat français de 500 millions d'euros.

* Renault reprend 3,6% à 17 euros et PSA Groupe 2% à 11,9 euros. Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, avait assuré vendredi dernier que l'Etat va mettre en place les dispositifs pour soutenir les grandes entreprises stratégiques, que ce soit dans le secteur aéronautique, automobile ou de la santé. " Il est indispensable de pouvoir protéger des entreprises qui, aujourd'hui, ont une valorisation qui s'effondre et qui deviennent des proies faciles pour des investisseurs étrangers ", a déclaré le ministre.

* Vivendi s'adjuge près de 4% à 21,4 euros. Comme prévu, le groupe de médias et de divertissement devrait être relativement épargné par la crise du Covid-19, excepté du côté de ses filiales Havas, Editis et Vivendi Village. Sur les trois premiers mois de l'année, la firme dirigée par Arnaud de Puyfontaine a fait état de revenus de 3,87 milliards d'euros, en hausse de 11,9% et de 4,4% à taux de change et périmètre constants. Un niveau supérieur aux attentes du marché. Vivendi a notamment bénéficié du dynamisme d'UMG dont l'activité a progressé de 17,8% à 1,769 milliard d'euros (+12,7% à taux de change et périmètre constants). Le chiffre d'affaires de la musique enregistrée s'est amélioré de 13,1% en organique grâce à l'augmentation des revenus liés aux abonnements et au streaming (+16,5%) ainsi qu'à un produit lié à un litige (royalties numériques). UMG continue à surfer sur le succès des nouveaux albums de King & Prince, de Justin Bieber, d'Eminem et de The Weeknd, ainsi que sur la poursuite des ventes des titres de Billie Eilish et de Post Malone.

VALEURS EN BAISSE

* La chute du pétrole a un effet limité sur Total (-1,5%) mais pèse davantage sur TechnipFMC (-4%).

* AccorHôtels perd 2% à 26,26 euros alors que le Premier ministre, Edouard Philippe, a expliqué hier soir que les patients détectés positifs au Covid-19 durant la phase de déconfinement pourraient avoir le choix de rester à domicile ou d'être placés dans des hôtels pour éviter de contaminer leur foyer.

* Onxeo (-10%) estime que sa trésorerie de 7,3 millions d'euros au 31 mars 2020, les 6,6 millions de dollars (soit 6 millions d'euros) reçus récemment d'Acrotech et le produit de la ligne de financement en fonds propres, lui procurent aujourd'hui une visibilité financière suffisante pour mener ses projets, et notamment ses programmes de développement clinique d'AsiDNA en association, jusqu'au deuxième trimestre 2021.

* Plus forte baisse du CAC40, Vinci redonne près de 4% à 73,5 euros. Le groupe reste bien sûr très affecté par le fort ralentissement de ses activités aéroportuaires et de concession d'autoroutes.