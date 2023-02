Mi-séance Paris : le CAC40 consolide à peine avant l'emploi américain

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après 10% de gains depuis le début de l'année et une accélération à la hausse hier dans le sillage des annonces des banques centrales, le CAC40 marque logiquement une pause ce vendredi. La baisse est cependant très limitée en fin de matinée : -0,3% à 7.145 points.

Si le Nasdaq a encore regagné plus de 3% hier soir grâce au sursaut spectaculaire de 23% de Meta après ses comptes, la tendance est attendue plus incertaine aussi outre-Atlantique dans la foulée de la triple publication d'Apple, de Google et d'Amazon (nettement) moins bonne que prévu hier soir...

Par ailleurs, le marché attend désormais cet après-midi le rapport du département américain du Travail sur l'emploi. Le consensus de place prévoit un ralentissement des créations de postes à 185.000 en janvier, une décélération de la hausse du salaire horaire moyen à 4,3% sur un an et un taux de chômage situé à 3,6%.

VALEURS EN HAUSSE

* Publicis gagne encore plus de 3% à 73,1 euros. Barclays est repassé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' en ciblant un cours de 85 euros.

* GTT (+2%) a obtenu une subvention de 4,66 millions d'euros de la part de Bpifrance dans le cadre du projet MerVent 2025, lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt " CORIMER 2022 ".Le projet porte sur la conception d'un système de capture du CO2 à bord des navires.

* Ubisoft reprend 1,5% à 20,87 euros. Le titre avait rebondi d'environ 10% hier en fin de séance à Paris. Guillemot Brothers Limited a annoncé avoir convenu le 31 janvier du dénouement en numéraire et par anticipation de l'opération conclue avec une banque en date du 5 septembre 2016 et portant sur l'acquisition par Guillemot Brothers Limited de 4.000.008 actions Ubisoft Entertainment SA. Ce dénouement est effectué exclusivement en numéraire. Il est rappelé que les actions faisant l'objet du contrat d'acquisition ont été nanties au profit de la banque, qui pouvait les emprunter auprès de Guillemot Brothers Limited selon certaines conditions prévues par le contrat de nantissement y afférent. Dans le cadre de l'opération, il est mis fin à ce mécanisme d'emprunt. Il est également prévu la mainlevée de ce nantissement à l'occasion du dénouement de l'opération (anticipé autour de mi-2023). Guillemot Brothers Limited aura alors la pleine détention économique de ces actions.

VALEURS EN BAISSE

* Sanofi recule de 2,7% à 84,5 euros après avoir averti que la croissance de ses profits ralentira cette année. Le laboratoire s'attend en effet à une croissance du bénéfice net par action de ses activités en 2023 dans le bas de la fourchette à un chiffre à taux de changes constant, contre une hausse de 25,9% en 2022. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2023 est estimé à environ -3,5% à -4,5% en appliquant les taux de change moyens de janvier, a précisé Sanofi. Le chiffre d'affaires 2022 a progressé de 13,9% à 43 MdsE, soutenu par Dupixent (+43,8% à 8,293 MdsE), dont les ventes ont augmenté de 3 milliards d'euros, la performance des Vaccins (+6,3%) en ligne avec les objectifs à moyen terme et l'exécution de la stratégie de la Santé Grand Public (+8,6%). Le cash-flow libre a atteint 8,48 MdsE (+4,8%).

* Capgemini retombe de 1,4% à 185,7 euros en cette fin de semaine, après trois belles séances de hausse dont un bond de plus de 6% jeudi. Dans une note dédiée à la SSII, Oddo BHF explique que le sentiment de marché semble excessivement négatif. Depuis la publication du CA T3 en octobre, Capgemini sous-performe significativement ses indices de référence. Le broker réitère ainsi son avis 'surperformer' avec une cible ajustée de 216 à 218 euros.

* Orpea s'enfonce encore de 15% à 3,18 euros après un plus bas en séance de 2,63 euros. Les ventes à découverts semblent attiser la volatilité en attendant la recapitalisation.