Mi-séance Paris : le CAC40 confirme une belle semaine avant l'emploi américain

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance est assez indécise sur le marché parisien ce vendredi mais le CAC40 parvient à grappiller 0,2% en fin de matinée à 6.775 points. Cela laisse plus de 4,5% de hausse sur cette première semaine de l'année dans un marché toujours très attentif aux signes de modération des tensions inflationnistes.

La relative bonne nouvelle du jour est d'ailleurs que le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé par Eurostat à 9,2% en décembre, contre 10,1% en novembre. Le marché tablait sur un ralentissement moins marqué à 9,5%. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en décembre (25,7%, comparé à 34,9% en novembre), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (13,8%, comparé à 13,6% en novembre), des biens industriels hors énergie (6,4%, comparé à 6,1% en novembre) et des services (4,4%, comparé à 4,2% en novembre), détaille l'office statistique de l'Union européenne. En séquentiel, les prix reculeraient de 0,3%.

L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatiles, atteindrait en revanche le niveau record de 5,2% après 5% en novembre, et contre un consensus logé à 5,1%. Or, c'est sur cet indicateur que devrait se focalisera la BCE lors de sa prochaine réunion de politique monétaire.

Ce vendredi, les marchés ont rendez-vous avec l'emploi américain. Le rapport mensuel gouvernemental sur la situation de l'emploi de décembre sera ainsi publié à 14h30 (consensus FactSet 205.000 créations de postes non-agricoles, 3,7% de taux de chômage, 180.000 créations de postes dans le privé, 10.000 créations d'emplois manufacturiers, +0,4% de hausse du salaire horaire moyen en comparaison du mois antérieur).

VALEURS EN HAUSSE

* Safran gagne 1,5% à 120,6 euros. L'équipementier et motoriste est dopé par une note de Bernstein qui a rehaussé à 'surperformer' son conseil sur la valeur tout en remontant le curseur de 118 à 142 euros. 2023 devrait être une année solide pour les secteurs de l'aérospatiale commerciale et de la Défense, selon l'analyste, qui fait de Safran son premier choix mondial dans l'industrie pour l'exercice qui vient de démarrer.

* TotalEnergies reprend 1,5% à 58,8 euros pendant que le baril de Brent reste sous les 80 dollars, en nette baisse sur la semaine.

* Getlink avance de 1,5% à 15,2 euros. Le flux acheteur sur l'opérateur du tunnel sous la Manche est à relier à une note de la SocGen qui a rehaussé sa recommandation à 'conserver' tout en ajustant sa cible de 18,3 à 16,5 euros. Le marché est partagé sur le titre puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 4 analystes sont à l''achat', 11 à 'conserver' et 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 18,39 euros.

* MedinCell s'adjuge 4% à 7,92 euros. Après une note de IT CAP Midcap mardi, la société pharmaceutique est cette fois portée par l'annonce de résultats positifs pour l'étude clinique SAIVE dans la prévention de l'infection au Covid-19 sur une population de cas contacts.

VALEURS EN BAISSE

* Atos retombe de 3,4% ce vendredi à 10,8 euros, dans un marché toujours animé. Selon BFMTV, le gouvernement serait "peu emballé" par l'offensive supposée d'Airbus sur la filiale d'Atos, Evidian. Citant des sources, BFMTV rapporte que le gouvernement français considère que l'influence et le pouvoir allemands au sein d'Airbus seraient trop forts pour permettre la vente des activités de cybersécurité d'Atos à l'entreprise. L'article poursuit en notant que le gouvernement français favoriserait probablement Thales pour acquérir l'unité d'Atos.

* Stellantis (-0,6%) pourrait davantage appuyer sur le frein pour faire face à l'environnement actuel et poursuivre l'électrification de sa gamme. "Si nous n'optimisons pas notre structure de coûts, nous ne pouvons pas absorber le coût supplémentaire de l'électrification", ce qui risque d'entraîner une hausse des prix des voitures et un rétrécissement du marché", a déclaré Carlos Tavares à Las Vegas lors du 'Consumer Electronics Show'. "Si le marché se contracte, nous n'avons pas besoin d'autant d'usines. Certaines décisions impopulaires devront être prises".

* Engie (-3% à 12,9 euros) a réalisé avec succès une émission d'obligations vertes en trois tranches pour un montant total de 2,75 milliards d'euros. Les modalités de chaque tranche sont les suivantes : 1 milliard d'euros à 7 ans, portant un coupon de 3,625% ; 1 milliard d'euros à 12 ans, portant un coupon de 4% ; et 750 millions d'euros à 20 ans, portant un coupon de 4,25%. Le coupon moyen de l'opération ressort à 3,93% pour une durée moyenne de 12,4 ans. Cette émission vient préfinancer une part substantielle des besoins de financement du groupe pour 2023 et renforce sa liquidité.

* Sodexo recule de 1,8% à 88,7 euros. Le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre de l'exercice 2023 atteint chez Sodexo 6,3 milliards d'euros, en hausse de +20,2% par rapport à l'exercice précédent, incluant une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,2%, et un effet de change très positif de +9,2%, reflet de l'appréciation du dollar américain et du réal brésilien. Les objectifs pour l'exercice 2023 sont maintenus : croissance interne attendue entre +8 et +10% et marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants.