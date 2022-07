Mi-séance Paris : le CAC40 confirme son retour au-dessus de 6.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 grappille encore 0,3% ce mercredi midi, ce qui permet de confirmer un niveau supérieur les 6.200 points pour la première fois depuis le 10 juin. La Bourse de Paris limite ainsi son repli à 13% depuis le début de l'année. Les indices américains ont terminé en forte hausse hier avec environ 3% de gains pour le S&P 500 et le Nasdaq grâce à des résultats d'entreprises globalement meilleurs qu'attendus.

Des informations de Reuters selon lesquelles le gazoduc Nord Stream 1 devrait reprendre du service jeudi comme prévu atténuent les craintes liées à l'approvisionnement en gaz en Europe et contribuent aussi à la hausse marchés actions. La réunion monétaire de la BCE, demain, pourrait cependant perturber cette tendance alors qu'une hausse de 50 points de base des taux directeurs est désormais évoquée.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies (+1,30% à 49,74 Euros) lance la première phase des études d'ingénierie pour les installations de production amont de gaz naturel liquéfié du projet Papua LNG en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En parallèle, les études pour les installations aval de liquéfaction progressent conformément au planning global du projet, avec comme objectif de lancer un FEED intégré au quatrième trimestre de cette année. La décision finale d'investissement est attendue vers la fin de l'année 2023, pour un démarrage de la production fin 2027.

* Pierre et Vacances (+3,50% à 5,30 euros) : Après une hausse de 141% entre le 1er semestre 2020/2021 et celui de 2021/2022, le chiffre d'affaires du Groupe continue à progresser au 3e trimestre, avec une hausse de +118% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Au total, le chiffre d'affaires Groupe s'élève à 1,161 milliard d'euros sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021/2022 (501,9 ME), en croissance de +131% par rapport à l'exercice 2020/2021. Pierre et Vacances surperforme ainsi son niveau d'avant-crise.

* Parmi les plus fortes hausses du CAC40, Carrefour gagne 2,3% à 17,4 euros après la signature d'un accord de cession portant sur sa participation de 60% dans Carrefour Taïwan à Uni-President, son partenaire et coactionnaire de longue date. Cette opération valorise Carrefour Taïwan sur la base d'une valeur d'entreprise de 2 MdsE. Fondé en 1987 au travers d'une joint-venture entre Carrefour et Uni-President, Carrefour Taïwan a connu une forte croissance et une importante création de valeur au cours des 35 dernières années. Aujourd'hui, l'entité gère avec près de 15.000 collaborateurs un réseau étendu de 340 magasins, dont 68 hypermarchés et 272 supermarchés et magasins premium, ainsi que 129 galeries marchandes. En 2021, Carrefour Taïwan a généré un chiffre d'affaires hors taxes de 2,5 MdsE, un EBITDA de 243 ME, et un Résultat Opérationnel Courant de 78 ME.

* GenSight (+18% à 2,52 euros) a annoncé que des sujets atteints de Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) traités avec LUMEVOQ continuent à bénéficier d'une nette amélioration de leur vision 5 ans après une seule injection de la thérapie génique. Comparés à l'évolution de la vision observée chez les patients non traités, ces résultats diffèrent de façon importante par rapport à l'histoire naturelle de la NOHL.

VALEURS EN BAISSE

* Virbac recule de 5% à 358 euros. Au 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé du groupe est ressorti à 616,4 millions d'euros (529,4 ME un an plus tôt), soit une évolution globale de +16,4% par rapport à la même période de 2021. Hors impact favorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +12%. Cette croissance bénéficie, pour partie, d'un effet de base favorable représentant 1 point de croissance du chiffre d'affaires, expliqué par les nouveaux produits acquis à partir du 2e trimestre 2021. Toutes les zones sont en croissance organique à fin juin. Le groupe vise toujours une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 5% et 10%. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants, et ce en dépit des impacts de l'inflation.

* Seule baisse supérieure à 1% parmi les valeurs du CAC40, Thales rend 1,7% à 122,3 euros.

* OVH recule de 1% à 15,9 euros. Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "vendre" contre "neutre" auparavant.