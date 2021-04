Mi-séance Paris : le CAC40 confirme son rebond

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après le coup d'arrêt du début de semaine, le CAC40 s'est repris hier et remonte encore ce jeudi de 0,8% autour de 6.260 pts, avec l'aide des nombreuses publications trimestrielles d'entreprises. Certaines sont il est vrai brillantes à l'image d'Hermès ou de Pernod Ricard. La Bourse de New York a aussi retrouvé le chemin de la hausse mercredi soir, les investisseurs repartant à la chasse aux bonnes affaires après deux séances de baisse. L'optimisme sur la reprise économique l'a emporté sur les craintes liées à la nouvelle vague de coronavirus dans certains pays, notamment en Inde.

La tendance est désormais incertaine à Wall Street en pré-séance au lendemain de ce beau rebond des indices. Le programme du jour, tant macro que micro, s'annonce chargé avec surtout la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Cette fois, aucune annonce importante n'est attendue, ce qui n'empêchera pas les investisseurs de suivre attentivement les déclarations de Christine Lagarde, cet après-midi à l'issue de cette réunion.

VALEURS EN HAUSSE

* Pernod Ricard progresse de 1,9% à 176,4 euros après avoir fait état d'une hausse de 19% de son chiffre d'affaires au cours de son troisième trimestre fiscal à 1,955 milliard d'euros. Une amélioration nettement supérieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une croissance de 11,3%. Cette performance, malgré un effet de change défavorable en raison de l'appréciation de l'euro, contraste avec les deux précédents trimestres marqués par un recul des ventes.

* Valneva (+1%) a annoncé aujourd'hui l'initiation d'une étude pivot de Phase 3 pour son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la COVID-19, VLA2001. L'étude de Phase 3 "Cov-Compare", (VLA2001-301) va comparer lors d'une étude-pivot d'immunogénicité le candidat vaccin SARS-CoV-2 de Valneva, VLA2001, au vaccin Vaxzevria, qui a déjà reçu une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Environ 4.000 participants recevront deux doses de l'un des deux vaccins.

* Axway gagne 2,3%à 30,7 euros. Au 1er trimestre 2021, le chiffre d'affaires d'Axway s'est élevé à 66,3 ME, en croissance organique de 7,5%. Les variations de devises ont eu un impact négatif de 2,7 ME sur le chiffre d'affaires, principalement du fait de la dépréciation du dollar américain face à l'euro sur la période (-8,5%). Ainsi, la croissance totale des revenus a été de 3,1% sur les 3 premiers mois de l'exercice.

* Hermès (+2,5% à 1.050 euros, nouveau plus haut historique) a encore réalisé une performance remarquable au premier trimestre avec un chiffre d'affaires consolidé de 2,084 milliards d'euros, en hausse de 44% à taux de change constants et de 38% à taux de change courants. Le consensus était positionné à 1,85 MdE avec une croissance à change constant estimée à environ 27%. La croissance en données comparables par rapport au premier trimestre 2019 est de 33%.

* Alstom (+2,7% à 46,6 euros) bénéficie d'une note de la Deutsche Bank qui a relevé à 'acheter' son opinion sur la valeur tout en augmentant sa cible de 46 à 52 euros. Dans un marché soutenu par les préoccupations environnementales et les dépenses gouvernementales, Alstom offre un profil de reprise tardive attractif, estime la banque.

VALEURS EN BAISSE

* Technip Energies (-2,3% à 11,14 euros) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour le premier trimestre de 2021. Le groupe fait part d'une solide performance au 1er trimestre 2021 avec un Chiffre d'affaires de 1.557,5 ME, un EBIT récurrent de 91,3 ME, une marge d'EBIT récurrent ajusté de 5,9%, ainsi que 6,5 milliards d'euros de prise de commandes, comprenant le projet majeur de GNL au Qatar et portant le carnet de commandes ajusté à 17,8 milliards d'euros. Le RN ressort à 44,2 ME. Le bilan est solide avec 2,5 milliards d'euros de trésorerie nette ajustée.

* Orange (-1,6% à 10,3 euros) a dévoilé des chiffres trimestriels en ligne avec les attentes du marché malgré une activité sous pression en Espagne. Le chiffre d'affaires global de l'opérateur télécoms s'élève à 10,3 milliards d'euros au 1er trimestre, en hausse de 0,5% sur un an à base comparable malgré la crise sanitaire qui a pleinement impacté ce trimestre contre seulement 2 semaines d'impact au 1er trimestre 2020. Le groupe a notamment bénéficié du rebond des ventes d'équipements et de l'excellente performance des services fixes haut débit et IT et intégration. La croissance est essentiellement portée par l'Afrique et Moyen Orient qui réalise sa meilleure performance au cours d'un 1er trimestre depuis 10 ans (+7,1%) et par les Autres pays d'Europe (+2,2%). Le segment Entreprises revient en légère croissance (+0,4%) tandis que la France résiste à -0,2% et que l'Espagne demeure en fort recul (-7,4%). L'EBITDAaL est en très léger déclin (-0,3%) à 2,56 milliards d'euros, au terme d'un trimestre pleinement affecté par la crise contrairement au 1er trimestre 2020. Le niveau des eCAPEX au 1er trimestre (1,8 MdE) est en ligne avec les objectifs du Groupe pour l'année 2021. Ils augmentent de 12,4% sur un an, notamment du fait des investissements Réseaux et de moindres cessions d'actifs. Orange maintient ses objectifs financiers pour 2021 tels qu'annoncés le 18 février 2021.

* Renault cède 1,4% à 34 euros. Il faut dire que le constructeur au losange a encore vu ses revenus reculer au cours des trois premiers mois de l'année avec un chiffre d'affaires de 10,01 milliards d'euros, en repli de 1,1%. Point positif, les immatriculations ont augmenté de 1,1% à 665.038 véhicules, mais elles restent loin de la hausse de plus de 21% des livraisons affichées sur la même période par le géant allemand Volkswagen. Clotilde Delbos, directrice financière et directrice générale adjointe de Renault, a indiqué lors de la conférence suivant cette publication que le groupe n'avait pas fourni de guidance pour l'année car la pénurie de composants électroniques détériore la visibilité. Cette pénurie a d'ailleurs conduit la firme à réduire sa production de plusieurs dizaines de milliers de véhicules.