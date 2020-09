Mi-séance Paris : le CAC40 confirme son rattrapage au-dessus de 5.100 points

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les 5.100 points sont franchis à la faveur d'une nouvelle forte hausse du CAC40 de près de 2%. Autour de 5.130 points en fin de matinée, la bourse de Paris retrouve ainsi ses niveaux de la mi-juillet. Les nouveaux records de Wall Street hier soir s'ajoutent à la remontée du Dollar face à l'Euro pour alimenter le rattrapage des indices européens. Le billet vert revient en effet à 1,18 pour 1 Euro, après avoir gagné le niveau de 1,20 avant-hier.

Quant à la Bourse de New York, elle a encore progressé mercredi, les indices S&P 500 et Nasdaq inscrivant de nouveaux records, malgré la publication de créations d'emplois moins nombreuses que prévu en août dans le secteur privé, selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP. En outre, le Livre Beige de la Fed, publié en soirée, a signalé un essoufflement de la reprise économique en août. Les marchés préfèrent spéculer sur la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19 dans les prochains mois, ainsi que sur de nouvelles mesures de soutien de la Fed et de l'Etat américain, malgré les difficultés actuelles à trouver un accord bipartisan au Congrès.

VALEURS EN HAUSSE

* Renault progresse de près de 6% à 24 euros. De quoi mettre fin à six séances consécutives passées dans le rouge. Le nouveau boss du constructeur au losange affiche ses ambitions. Dans un entretien accordé au 'Point', Luca de Meo dévoile une réorganisation du groupe autour de quatre marques avec l'objectif de gagner en rentabilité. "J'ai décidé d'organiser le groupe Renault autour de quatre marques et non plus par zones géographiques. Il y aura la marque Renault, que je gérerai en direct, mais aussi Alpine, Dacia, et une marque inédite en charge des nouvelles mobilités... Il y aura un patron par marque. Cela va nous permettre d'être plus focalisé sur le client", explique l'ancien directeur général de Seat.

* Cap Gemini (+2,3% à 120,7 euros) se montre plutôt confiante pour la deuxième partie de l'exercice après un premier semestre en repli sur fond de crise sanitaire. Le groupe, qui anticipe un redressement "progressif" de son niveau d'activité au deuxième semestre, table sur une croissance de son chiffre d'affaires à taux de changes constants comprise entre 12,5% et 14,0% sur 2020 avec une marge opérationnelle attendue en contraction entre 0,6 point et 0,9 point par rapport aux 12,3% atteints en 2019. Capgemini prévoit également pour cette année une génération de free cash-flow organique supérieure à 900 millions d'euros.

* Publicis s'offre la tête du CAC40 à la faveur d'un gain de 7% à 30,6 euros. Le flux acheteur sur la valeur est à relier à une note d'Oddo BHF qui a rehaussé à 'acheter' sa recommandation tout en portant sa cible de 34 à 38 euros. Le marché est globalement positif sur le dossier puisque si l'on se fie au consensus 'Bloomberg', 11 analystes sont à l''achat', 8 à 'conserver' et 3 à 'vendre'. L'objectif à douze mois est fixé à 37,25 euros.

* Sanofi (+1% à 86 euros) et GSK ont annoncé le lancement d'un essai clinique de phase I/II de leur vaccin adjuvanté contre la COVID-19. Le candidat-vaccin, développé par Sanofi en partenariat avec GSK, repose sur la technologie à base de protéine recombinante que Sanofi a employée pour produire un de ces vaccins contre la grippe saisonnière et sur l'adjuvant à usage pandémique développé par GSK.

* Suez (+0,3% proche de 15 euros) : Bertrand Camus, le patron de Suez, juge "particulièrement hostile" l'offre de rachat par Veolia Environnement. Dans une lettre aux salariés du groupe de services collectifs, le directeur général de Suez critique l'offre de rachat de Veolia, et s'inquiète pour l'avenir des activités Eau du groupe ainsi que pour les emplois en cas de rachat.

VALEURS EN BAISSE

* Iliad recule de -3,3% à 172 euros malgré des résultats commerciaux solides marqués par une hausse de 6,8% du chiffre d'affaires semestriel, à 2,78 milliards d'euros. La croissance du 2ème trimestre a atteint 6,7% avec un chiffre d'affaires de 1,40 milliard d'euros. La croissance du chiffre d'affaires France est de 1,8% à 2,48 milliards d'euros, dont 1,9% au 2ème trimestre à 1,24 milliard d'euros. La performance du Mobile au 2ème trimestre a été impactée négativement par la crise COVID-19 à hauteur d'environ 20 millions d'euros. En Italie, le Groupe compte désormais près de 6,3 millions d'abonnés Mobile. En deux ans, iliad a conquis 8% de part de marché. Le résultat net est de 208 millions d'euros, en forte hausse par rapport à 1er semestre 2019 grâce aux bons résultats en France, à la réduction des pertes en Italie et à la plus-value dégagée dans le cadre de l'opération réalisée en France avec Infravia.

* Vallourec poursuit son incroyable plongeon boursier. Dégradé hier soir par S&P, le spécialiste des tubes sans soudure recule encore de 10% à 20,6 euros, en baisse pour la seizième séance consécutive ! L'agence de notation a donc abaissé la note de crédit du groupe parapétrolier à 'CCC-' contre 'CCC+', estimant qu'une restructuration financière plus large ou un défaut de paiement du groupe est "presque inévitable" dans les six prochains mois.