Mi-séance Paris : le CAC40 commence mal la semaine

La chute de New York vendredi (-2,77% pour le Dow et -4,17% pour le Nasdaq) entraîne le CAC40 en repli de 1,30% à 6.450 points ce lundi midi dans un marché toujours aussi volatil et nerveux en séance, avec en matinée (vers 10H) un "flash krach" sur les marchés européens lié visiblement à une fausse manoeuvre d'un intervenant.

Coté BCE, Christine Lagarde doit intervenir demain mardi sur fond de flambée de l'inflation des deux côtés de l'Atlantique.

Mardi et mercredi, la Fed sera à son tour sur le devant de la scène avec une hausse des taux au menu de la réunion de son conseil monétaire...

ECO ET DEVISES

L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en avril au rythme le plus rapide en 26 mois dans un contexte de confinements décidés pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, selon les résultats d'une enquête. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit s'est établi à 46 en avril, contre 48,1 le mois précédent, sous les estimations des analystes qui prévoyaient en moyenne 47.

La croissance du secteur manufacturier français a légèrement accéléré en avril, mais cette tendance risque de ne pas persister en raison des tensions inflationnistes et de la guerre en Ukraine. L'indice PMI S&P Global du secteur est remonté à 55,7, après 54,7 en mars qui était ressorti au plus bas depuis 19 mois.

Les entreprises interrogées ont fait état d'une légère augmentation des nouvelles commandes, "les clients anticipant de nouvelles hausses de prix et des problèmes d'approvisionnement".

L'euro reste discuté à 1,0520/$. Le pétrole revient sur les 104$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

NHOA : +4% suivi de Wavestone (+3%) et de Beneteau (+2%) avec Boiron, Fermentalg

Ose Immuno (+2%) a annoncé la délivrance d'un nouveau brevet européen sur CLEC-1.

Bassac : +1,5% avec Quadient, Séché, Carrefour, Aubay, ADP et Spie avec Haulotte (+1%)

Maurel & Prom (+1%) : A la suite d'un incident survenu le jeudi 28 avril sur les installations du terminal pétrolier de Cap Lopez opéré par Perenco, et la suspension de ses activités de réception et d'export, M&P a dû réduire progressivement sa production sur le permis gabonais d'Ezanga, (jusqu'à 4 000 b/j en 100% actuellement). L'opérateur du terminal travaille actuellement à la remise en route de ses installations. La reprise de la production sur Ezanga vers son niveau normal pourrait ainsi intervenir dans les prochains jours. Des solutions d'export alternatives sont par ailleurs déjà en cours d'examen, afin d'accélérer si besoin le retour à la normale de la production d'Ezanga.

VALEURS EN BAISSE

Eurazeo recule de 5% avec Lisi, S30

AB Science (-4%) a annoncé un déficit opérationnel de 13,8 millions d'euros en 2021, soit une réduction des dépenses de 6,4% par rapport à 2020. La trésorerie était de 8,7 millions d'euros au 31 décembre 2021, à laquelle s'ajoute le financement de 7,5 millions d'euros conclu en février 2022 et 7,1 millions d'euros au titre du crédit impôt recherche pour les années 2020 et 2021.

Soitec : -3,5% avec FDJ, STM, Seb, Plastic Omnium

Orpea (-3%) : le Conseil d'administration d'Orpea a nommé Laurent Guillot Directeur Général; il prendra ses fonctions le 1er juillet. Il sera notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre "le plan d'amélioration et de transformation destiné à construire le Nouvel ORPEA".

Veolia : -2,5% avec Valeo, Rexel, SG et Legrand

Elis (-2%) a annoncé ce jour l'acquisition de 100% de Centralvaskeriet A/S ("Centralvaskeriet") au Danemark. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mai 2022.

Casino : -2% suivi de Alstom et de Hermes

Airbus (-1%) : Qantas Airways a annoncé avoir conclu un contrat avec pour l'acquisition de 12 avions A350-1000 capables d'effectuer des vols sans escale entre Sydney et Londres, ainsi que 40 autres appareils afin de renouveler sa flotte. Selon la compagnie aérienne, "les conditions de marché s'améliorent, avec un rebond plus rapide qu'attendu de la demande domestique, de quoi envisager un retour au bénéfice à compter du 1er juillet prochain". Les premières livraisons des A350-1000 sont attendues en 2025.