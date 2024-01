Mi-séance Paris : le CAC40 commence bien l'année en testant de nouveau les 7.600 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La bourse de Paris part du bon pied en 2024, le CAC40 restant en légère hausse de 0,2% autour de 7.560 points ce mardi en fin de matinée après avoir progressé de près de 17% en 2023. Le CAC40 a de nouveau dépassé les 7.600 points ce matin pour cette première séance de l'année, un niveau qu'il n'a pas encore réussi à conserver en clôture.

Le contexte international toujours aussi tendu, avec les conflits qui repartent de plus belle à Gaza et en Ukraine, alimente une légère hausse du pétrole avec un baril de Brent proche de 79 dollars.

VALEURS EN HAUSSE

* TotalEnergies (+2% à 62 euros) a annoncé le démarrage de la production de la deuxième phase de développement du champ de Mero, situé sur le bloc de Libra, à plus de 180 kilomètres au large de Rio de Janeiro, au Brésil, dans le bassin pré-salifère de Santos. Approuvée en juin 2019, cette deuxième phase, dite "Mero 2", comporte une unité flottante de production, de stockage et de déchargement, le FPSO Sepetiba, d'une capacité de production de 180.000 barils de pétrole par jour (b/j). Mero est un champ unitisé, opéré par Petrobras (38,6%) en partenariat avec TotalEnergies (19,3%), Shell Brasil (19,3%), CNPC (9,65%), CNOOC (9,65%) et Pré-Sal Petróleo S.A (PPSA)(3,5%).

* Airbus commence l'année en hausse de 1,1% à 141,4 euros, sur de nouveaux sommets historiques alors que Barclays continue de conseiller le titre à l'achat en ce début d'année 2024, avec un objectif de cours de 152 euros.

* Danone monte de presque 1% à 59,2 euros alors que le groupe a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pour vendre ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis à Platinum Equity, une société d'investissement basée aux Etats-Unis. En 2022, les activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis, composées des marques Horizon Organic et Wallaby, représentaient environ 3% des ventes globales de Danone, et avaient eu un impact dilutif sur la croissance organique des ventes et sur la marge opérationnelle courante du groupe. Danone conservera une participation minoritaire non-consolidée dans l'actif.

* Renault et Stellantis progressent d'environ 1%. Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 14,54% en données brutes en décembre, selon des chiffres publiés lundi par la Plateforme de la filière automobile (PFA), donnant pour l'ensemble de 2023 une progression de 16,07% - soit la plus forte en pourcentage depuis une dizaine d'années. Cette performance, imputable surtout à un effet de rattrapage après les perturbations récentes liées aux approvisionnements de puces et aux difficultés logistiques, n'éclipse pas le fait qu'en volume absolu, le marché reste toujours loin d'avoir retrouvé ses niveaux d'avant-COVID.

VALEURS EN BAISSE

* Remy Cointreau perd 2,5% à 112 euros. Morgan Stanley maintient sa recommandation à "sous-pondérer" sur le groupe de spiritueux avec un cours cible ajusté en nette baisse de 136 à 104 euros. HSBC conserve de son côté le dossier avec un objectif ramené à seulement 105 euros dans un marché qui fait face à la morosité persistante de la consommation en Chine.

* Pernod Ricard recule aussi de 2,2% à 156,2 euros.

* Parmi les autres baisses significatives du CAC40, quelques prises de bénéfices interviennent sur le luxe avec des reculs proches de 1% pour Hermès, LVMH et Kering.