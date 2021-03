Mi-séance Paris : le CAC40 commence à se rapprocher des 6.000 points !

(Boursier.com) — Le CAC40 accélère encore, en hausse de près de 1% ce mercredi en fin de matinée autour de 5.860 points. La bourse de Paris évolue sur des plus hauts depuis un an et est en passe d'effacer toute la baisse associée à la crise sanitaire même si on se situait encore assez nettement au-dessus des 6.000 points à la mi-février 2020.

Sur le front sanitaire justement, Joe Biden a assuré mardi que les Etats-Unis disposeraient d'ici à fin mai d'un nombre de vaccins suffisant pour l'ensemble de la population adulte. De son côté, l'Allemagne pourrait assouplir certaines restrictions à l'issue d'une réunion entre la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des Länder.

Le secteur automobile soutient la tendance à Paris avec Renault qui progresse de près de 5%, en tête du CAC40. Les premiers résultats de Stellantis (+2,6%), le constructeur issu de la fusion entre PSA et FCA, sont perçus positivement par les opérateurs alors que le groupe a indiqué viser une amélioration de sa marge opérationnelle en 2021.

Wall Street se redresse avant bourse ce mercredi, au lendemain d'une séance de correction (-0,46% sur le DJIA et -1,69% pour les technologiques du Nasdaq).

* Renault gagne donc 4,7% à 39,2 euros, en tête du CAC40. UBS a rehaussé sa recommandation sur le titre à 'acheter' avec un objectif porté de 22 à 54 euros. La banque estime que la firme peut atteindre ses objectifs de moyen terme avec deux ans d'avance ainsi que sa guidance d'une marge d'Ebit de 3% dès cette année. À long terme, le broker voit un fort potentiel de re-rating en lien avec une "stratégie d'électrification convaincante".

* Stellantis (+2,4% à 14,2 euros) vient de dévoiler ses premiers résultats depuis le rapprochement entre Groupe PSA et Fiat Chrysler. Chez PSA, la marge opérationnelle ajustée de la branche automobile atteint 7,1%, avec un niveau record de 9,4% au deuxième semestre. Le bénéfice opérationnel ajusté s'établit à 3,69 MdsE, en repli de 41,7%, pour des revenus de 60,73 MdsE (-18,7%). Le profit net ressort à 2,2 MdsE et le free cash-flow de la division automobile atteint 2,66 MdsE. Du côté de FCA, l'Ebit ajusté a atteint 3,7 MdsE, soit une marge de 4,3% (-190 pb), et le bénéfice net ajusté s'est établi à 1,9 MdsE (-57%). Le profit net est limité à 24 ME et le free cash-flow industriel ressort à 0,6 MdE. Le constructeur anticipe cette année une marge opérationnelle ajustée comprise entre 5,5 et 7,5%, hors nouveau confinement important lié au coronavirus. Le consensus tablait jusqu'ici sur un Ebit ajusté de 10,4 milliards d'euros pour des revenus de 151,7 milliards d'euros.

* Saint-Gobain (+3,5% à 46 euros) va construire une nouvelle ligne de plaques de plâtre dans son usine de Quinto, près de Saragosse, en Espagne. Cet investissement, d'un montant de 40 millions d'euros, permettra d'élargir la gamme de produits et de solutions constructives à haute valeur ajoutée.

* Technicolor bondit de 13% à 2,19 euros en fin de matinée, dopé par une note d'analyste. Kepler Cheuvreux a en effet repris la couverture du dossier avec un conseil 'achat' et un objectif de 4 euros.

* LVMH 1,6% à 548 euros. JP Morgan > avec un conseil 'surpondérer' et 625 euros dans le viseur.

* Peu de baisses significatives sur le CAC40 : Engie et Veolia cèdent environ 1%.