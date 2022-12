Mi-séance Paris : le CAC40 coiffé par les 6.600 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 qui poursuivait sur sa lancée d'hier en matinée, de retour juste au-dessus des 6.600 points, revient à l'équilibre ce midi à 6.580 points. Wall Street qui a connu une belle séance hier soir, avec des résultats plus solides que prévu du côté de Nike et de FedEx, pourrait aussi lever le pied dans un marché calme en raison des fêtes de fin d'année...

A suivre ce jour aux Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- PIB final américain du troisième trimestre. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0640$ ce midi. Le baril de Brent se négocie un peu plus haut à 83 $.

VALEURS EN HAUSSE

Moncey : +5% avec Ose (+4%) etM&P

Genfit : +2,5% avec Oeneo, Boiron, Adocia

Nicox : +2% suivi de Bic, Gensight

CGG : +1,5% avec Aures, TotalEnergies, Bonduelle, Forsee, MdM, Nacon

Crédit Agricole (+0,6%) ont été notifiés par la Banque Centrale Européenne (BCE) des exigences de capital applicables à partir du 1er janvier 2023, confirmant les niveaux des exigences Pilier 2 (P2R) existants, soit 1,5% pour le Groupe Crédit Agricole et pour Crédit Agricole S.A. Le Groupe Crédit Agricole devra ainsi respecter un ratio CET1 d'au moins 8,9% au 1er janvier 2023, incluant les exigences au titre du Pilier 1 et du Pilier 2, complétées de l'exigence globale de coussins de fonds propres en vigueur (coussin de conservation de 2,5%, coussin applicable aux établissements d'importance systémique mondiale (G-SIB) de 1% et coussin contra-cyclique estimé à 0,05% au 1er janvier 2023).

VALEURS EN BAISSE

Orpea (-5%) a poursuivi ses travaux de revue de la valeur des actifs figurant à son bilan et est amené à anticiper des dépréciations complémentaires par rapport aux estimations de 2,1 à 2,5 milliards d'euros annoncées dans son communiqué en date du 26 octobre 2022. Ces dépréciations anticipées complémentaires, qui résultent de la prise en compte de nouveaux éléments, portent sur les actifs immobiliers, les autres actifs corporels, les actifs incorporels, les créances financières, et divers autres actifs. Sur la base des travaux effectués à ce jour par le groupe en interne, et au terme de la revue annuelle réalisée par des experts indépendants sur une partie du patrimoine immobilier, le groupe anticipe une valeur totale de son patrimoine immobilier à 6-6,1 milliards d'euros au 31 décembre 2022, qui se compare à un montant de 8,4 milliards au 31 décembre 2021 (en incluant 0,3 milliard d'euros d'actifs détenus en vue de leur vente). La position de trésorerie du Groupe au 30 novembre 2022 est quant à elle estimée à 799 millions d'euros (chiffres non audités), correspondant à une liquidité de 599 millions d'euros compte tenu des besoins minimaux de numéraire pour assurer le fonctionnement courant des activités du Groupe.

Technicolor : -4% avec Transgène (-3%)

Valeo : -2% avec Ateme, SergeFerrari

Korian : -1,5% avec Deezer, Derichebourg

Renault (-1,3%) a annoncé le succès d'une émission obligataire d'un montant de 210 milliards de yens (environ 1,4 milliard d'euros) à échéance décembre 2026, assortie d'un coupon de 2,80%. Cette transaction représente la première émission de la firme sur le marché obligataire des investisseurs individuels et constitue la deuxième plus grande offre publique en matière d'obligations Samouraï à destination des particuliers..

Schneider : -1% avec Amundi, Stellantis, Atos, Casino, Argan, Ramsay