Mi-séance Paris : le CAC40 chute sous les 6.400 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Déjà mal orientée vendredi dernier, la bourse de Paris accélère sa baisse ce lundi, en repli de 1,6% autour de 6.390 points. Après une bonne performance des indices boursiers ces dernières semaines, les investisseurs semblent à nouveau inquiets des risques de récession. Cela se traduit notamment par un retour à la parité pour l'euro face au dollar. La monnaie de l'oncle Sam, qui continue à bénéficier de son statut de valeur refuge dans un environnement mondial incertain, profite également d'un différentiel de taux en faveur des Etats-Unis.

"Les orateurs de la Fed ont insisté sur le message selon lequel de nouvelles hausses de taux sont à venir étant donné que la lutte contre l'inflation est encore loin d'être gagnée", affirme Rodrigo Catril, stratège devises à la National Australia Bank. Dans ce contexte, le discours de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, lors du traditionnel séminaire de Jackson Hole vendredi sera particulièrement suivi.

Le baril de pétrole reste sous pression avec un WTI qui évolue même sous les 90 dollars.

VALEURS EN HAUSSE

* Technip Energies gagne 1,4% à 12 euros. Leader d'un consortium avec Clough, Technip Energies a été sélectionné pour réaliser l'étude d'ingénierie d'avant-projet détaillée (FEED) des infrastructures de production en amont du projet Papua LNG de TotalEnergies en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces infrastructures couvrent le développement des gisements de gaz des champs terrestres Elk et Antelope, y compris les puits et l'usine de traitement de gaz. Le développement intègre également un système de capture et de séquestration du carbone afin d'éliminer le CO2 issu des champs et de le réinjecter dans les réservoirs. L'association entre Technip Energies et Clough constitue "une alliance robuste pour identifier et relever les défis spécifiques à ce projet, construire des bases solides pour son exécution et favoriser un écosystème durable autour du projet", commente Technip Energies.

* Une seule valeur dans le vert sur le CAC40 : Sanofi grappille 0,3% à 81,9 euros.

VALEURS EN BAISSE

* On retrouve surtout des valeurs cycliques parmi les plus fortes baisses du CAC40. Saint-Gobain, ArcelorMittal ou les constructeurs automobiles Renault et Stellantis reculent ainsi de 3 à 4%.

* Comme vendredi dernier, les valeurs bancaires pèsent aussi sur la tendance avec BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole en repli de près de 3%.

* bioMérieux recule de 1% à 99 euros. La Food and Drug Administration américaine a accordé la désignation " Breakthrough Device " (dispositif innovant) au système rapide d'antibiogramme Specific Reveal. Cette désignation est réservée aux dispositifs médicaux qui offrent des avantages significatifs par rapport aux solutions autorisées existantes. Le système rapide d'antibiogramme Specific Reveal a été développé par Specific Diagnostics, société américaine acquise par bioMérieux en mai 2022.

* TotalEnergies (-0,4% à 52,5 euros) et Eni (opérateur) ont annoncé une découverte significative de gaz sur le puits Cronos-1, situé dans le Bloc 6, au large des côtes chypriotes. Cette découverte fait suite à celle de Calypso-1 réalisée sur ce même bloc en 2018. Le forage d'un puits d'exploration additionnel sur le Bloc 6 est prévu afin d'investiguer des ressources supplémentaires significatives et d'évaluer les meilleures options de développement. TotalEnergies détient une participation de 50% dans le Bloc 6, dont Eni est l'opérateur (50%).