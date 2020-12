Mi-séance Paris : le CAC40 chute de plus de 3,5%

Mi-séance Paris : le CAC40 chute de plus de 3,5%









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

-3,5% à 5.333 points ! Le CAC40 rechute lourdement ce lundi midi, alors que la crise sanitaire internationale jette un nouveau trouble sur les marchés avec la confirmation durant le week-end de l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus en Grande-Bretagne et de sa présence dans d'autres pays comme l'Italie, les Pays-Bas, l'Afrique du Sud... et sans doute aussi la France selon Olivier Véran qui juge probable sa circulation. Plus de 30 pays ont suspendu ces dernières heures les vols en provenance du Royaume-Uni pour éviter la propagation. La France a ordonné la suspension des transports de personnes, y compris pour les transporteurs de marchandises, à compter de dimanche minuit et pour une durée de 48 heures... Attendu depuis maintenant plusieurs semaines, l'accord des parlementaires américains au sujet d'un nouveau plan de relance budgétaire de 900 Mds$, ne suffit donc pas à rééquilibrer la tendance. Les secteurs les plus sensibles à la crise sanitaire rechutent donc lourdement à commencer par le transport, l'aéronautique ou le pétrole.

(Boursier.com) — ECO ET DEVISES

Le chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, a déclaré cette nuit qu'un accord avait été trouvé entre les principaux élus républicains et démocrates du Congrès sur un plan de relance économique équivalent à environ 900 milliards de dollars. "De l'aide supplémentaire va arriver", a-t-il déclaré devant les sénateurs en référence aux mesures d'aide destinées à compenser l'impact de la crise sanitaire du coronavirus

De son côté, la parité euro/dollar retombe à 1,2155$ ce midi. Le baril de Brent se négocie de retour sous les 50$ à 49$, l'inquiétude internationale en provencance de Grande-Bretagne l'emportant ici largement....

VALEURS EN HAUSSE

Genomic Vision : +10% avec SES Imagotag (+5%)

Novacyt (+5%) a annoncé que suite à la découverte par le consortium scientifique britannique COVID-19 Genomics UK d'une nouvelle mutation du virus de la COVID-19, connue sous le nom de VUI-202012/01, le groupe a effectué une analyse détaillée des mutations de cette nouvelle souche et de toutes les souches de la COVID-19 qui ont été répertoriées, afin d'évaluer pleinement la fiabilité de ses tests de diagnostic existants. Les résultats de l'analyse in silico (à partir d'une simulation informatique) des mutations séquentielles montrent que le portefeuille de tests de diagnostic de la COVID-19 par réaction en chaîne par polymérase du Groupe, à un et deux gênes cibles, reste en mesure de détecter toutes les souches de la COVID-19 répertoriées avec le même niveau élevé de précision, y compris la souche VUI-202012/01.

Wavestone : +2% avec Showroomprivé, Stedim

Synergie : +1% avec Transgene

Solutions 30 (stable). Unit-T, filiale à 70%, remporte un contrat majeur avec Fluvius, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz flamand. Ce contrat d'une durée de 4 ans, porte sur l'installation de 40% des 4,3 millions de compteurs intelligents que Fluvius entend remplacer. A travers ce contrat, Unit-T confirme son statut de leader des services multi-techniques de proximité en Belgique. Ce contrat va permettre à Unit-T d'accroître ses volumes annuels de plus de 30%.

VALEURS EN BAISSE

Plastivaloire : -10% avec les pétrolières Vallourec, TechnipFMC et CGG (-8%)

Mercialys : -8% avec d'autres foncières comme Unibail-Rodamco-Westfield (-7%) qui a annoncé avoir conclu plusieurs accords pour la vente d'immeubles de bureaux dans le quartier d'affaires de La Défense pour un montant net de 213 millions d'euros.

AKKA : -7% avec Rallye, Air France KLM

Société Générale : -6,5% avec Natixis

GL Events (-6%) : le CCIB (Centre de Conventions International de Barcelone), site espagnol du réseau GL events Venues, a inauguré, au sein de ses murs, un nouvel espace de 420 mètres carrés permettant d'accueillir des événements virtuels et hybrides.

Rexel : -6% suivi de Valeo, Renault, Airbus, Figeac Aero

Icade (-5%) a signé le 18 décembre, auprès de Lagune International, un fonds contrôlé et dirigé par Batipart, l'acquisition d'un portefeuille immobilier de maisons de retraite en Italie du Nord, entièrement loué ou pré loué dans le cadre de baux d'une durée initiale de 18 ans fermes, pour un montant total de 130 ME droits inclus...

Klepierre : -5% avec Accor, Casino, Korian, BigBen, Total et Valneva