Mi-séance Paris : le CAC40 cherche sa direction

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 fait globalement du surplace depuis l'ouverture après 4 séances précédentes de légère baisse. L'indice parisien pointe ainsi autour de 6.660 points en fin de matinée et affiche un recul annuel limité à 7% à l'approche de la fin de cette année 2022. Les marchés restent donc en phase de consolidation après leur récent rebond, à une semaine maintenant des décisions monétaires de la Réserve fédérale américaine mercredi prochain et de la BCE le lendemain.

La grande majorité des investisseurs s'attend à un tour de vis de 50 points de base pour les de la Fed, malgré les récents indicateurs économiques meilleurs que prévus aux Etats-Unis, qui ont quelque peu jeté le trouble parmi les opérateurs. Un geste de même ampleur est privilégié pour la BCE suite à la légère accalmie des pressions inflationnistes de la zone euro, ce qui ramènerait le principal taux directeur à 2,5%.

VALEURS EN HAUSSE

* OL Groupe grimpe de 21% à 2,64 euros. Le groupe de sport rappelle que la société Eagle Football Holdings LLC, contrôlée par M. John Textor, s'est engagée auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest, ci-après les "Vendeurs") à acquérir 39.201.514 actions OL Groupe au prix de 3 euros par action et 789.824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 euros par OSRANE. Le contrat d'acquisition est ferme et inconditionnel : en particulier, il ne comprend pas de conditions relatives au financement de l'opération ou d'accords de tiers. Eagle Football s'est en outre engagée à souscrire, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 ME. Cette augmentation de capital a été approuvée par l'assemblée générale du 29 juillet 2022. En ce qui concerne la dette du groupe Olympique Lyonnais, il est rappelé que l'ensemble des prêteurs du groupe Olympique Lyonnais ont donné leur consentement à l'Opération ("waivers"), avec effet au closing. Eagle Football Holdings se déclare confiant d'avoir l'accord de principe de toutes les parties pour procéder à l'apport en nature à Eagle Football des différentes participations dans des clubs de football au Royaume-Uni, au Brésil et en Belgique et d'obtenir les accords permettant de finaliser l'opération. Les sommes sécurisées au titre des contrats de financement entre Eagle Football et ses investisseurs en dette et fonds propres seraient alors prêtes à être mises disposition pour pouvoir procéder à la réalisation (closing) de l'opération et de l'OPA qui s'en suivra dans les plus brefs délais.

* Derichebourg (+8% à 5,65 euros) affiche de nouveaux résultats historiques sur son exercice 2021-2022 clos fin septembre. Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 5,3 milliards d'euros, en progression de 45,9% par rapport à l'exercice précédent. L'activité Services à l'Environnement progresse de 57,9% et l'activité Multiservices de 7,9%. L'EBITDA courant atteint un niveau record de 510,1 ME, soit 9,7% du chiffre d'affaires. La contribution estimée d'Ecore est de 115 ME depuis son acquisition. En considérant une consolidation d'Ecore sur 12 mois, l'EBITDA courant aurait été de 535 ME. Le résultat opérationnel est de 344,5 ME, en hausse de 31,1%. Le résultat net revenant aux actionnaires est de 237,6 ME, en progression de 36,5% par rapport à l'an passé. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale le versement d'un dividende de 0,32 euro par action, représentant 21,5% du résultat net revenant aux actionnaires. Derichebourg annonce que les premiers mois de l'exercice en cours se déroulent dans la continuité des derniers mois de l'exercice précédent : volumes impactés par des anticipations économiques sous contrainte, qui rendent les clients prudents sur leur niveau de stocks, a fortiori dans un contexte de coûts de l'énergie trop élevés. La dissipation des craintes sur la disponibilité de l'électricité, entraînant une baisse des prix, et des anticipations économiques légèrement plus favorables seraient de nature à entraîner une reprise des volumes.

* JCDecaux (+0,4%) a annoncé le rachat par sa filiale JCDecaux France de la société Pisoni, acteur français du mobilier urbain et de l'affichage dans le Sud de la France. Entreprise familiale créée en 1987 par Jean-Pierre Pisoni, celle-ci compte 37 collaborateurs.

* Peu de hausses significatives sur le CAC40, TotalEnergies reprend quand même 1,2% 57,2 euros.

* Bonne nouvelle pour Airbus (+1,2% à 109,7 euros). L'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a approuvé des conditions spéciales pour l'A321XLR, un appareil qui suscite des inquiétudes en raison d'un nouveau type de réservoir de carburant qui pourrait présenter un risque d'incendie. Le régulateur américain affirme dans un document qu'il exigera que la moitié inférieure du fuselage de l'A321XLR soit résistante à la pénétration du feu pour protéger les passagers. Airbus présente l'A321 XLR comme un modèle qui changera la donne parmi sa flotte d'avions à fuselage étroit, l'appareil présentant une plus grande autonomie rendue possible par l'ajout d'un nouveau réservoir de carburant central arrière, moulé dans la partie inférieure du fuselage.

* STMicro progresse de 0,5% à 35,8 euros. Citi a relevé son objectif de cours de 52 à 58 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

* Carmat chute de 17% à 10,8 euros. Le groupe a annoncé le succès de sa levée de fonds pour un montant total brut de 31,1 millions d'euros, dont 27,2 millions d'euros ont été souscrits par des investisseurs spécialisés et 3,9 millions d'euros par des investisseurs particuliers - via la plateforme PrimaryBid. Carmat prévoit d'utiliser le produit de la Levée de fonds pour soutenir le développement de ses activités et notamment, la montée en puissance de sa production, la reprise et la croissance des ventes de son coeur artificiel Aeson et le lancement de l'étude clinique EFICAS en France. Carmat rappelle à ce titre qu'elle a obtenu, à la fin du mois d'octobre, toutes les autorisations réglementaires nécessaires pour reprendre les implantations d'Aeson à titre commercial et initier l'étude EFICAS en France. Suite à cela, un premier patient a déjà bénéficié mi-novembre d'une implantation dans un hôpital allemand dans le cadre commercial et plusieurs centres français sont en phase active de 'screening' pour un démarrage prochain de l'étude EFICAS. La société confirme qu'elle entend désormais développer graduellement ses implantations en fonction notamment de la reconstitution de son stock de prothèses implantables. S'agissant de l'étude de faisabilité aux Etats-Unis (EFS), les échanges avec la FDA se poursuivent et permettent à la Société d'anticiper à ce stade le recrutement de la seconde cohorte de 7 patients en 2023. Enfin, Carmat a également pour objectif de réaliser, en 2023, 3 implantations supplémentaires dans le cadre de son étude PIVOT européenne, ce qui porterait à 20 le total d'implantations dans le cadre de cette étude. Les fonds levés, combinés aux ressources financières existantes de la Société, lui permettent de financer ses activités, selon son 'business plan' actuel jusqu'en juillet 2023.

* Renault cède 0,3% à 34,4 euros dans l'attente d'un accord avvec Nissan. Alors qu'une annonce officielle était initialement programmée mercredi, 'Bloomberg' affirme qu'il est désormais peu probable qu'un accord intervienne avant la fin de l'année alors que les discussions entre les deux partenaires sur le rééquilibrage de leur alliance se poursuivent. Selon les sources de l'agence, les deux parties commencent à envisager un éventuel événement vers la fin janvier. Dans le cadre du plan en cours de négociation, le constructeur français réduirait progressivement sa participation dans Nissan, de 43% (avec droits de vote) actuellement, à 15%. En retour, Nissan investirait entre 500 et 750 millions de dollars pour détenir une participation d'environ 15% dans Ampère. Mais des divergences subsistent sur la valorisation de l'entité, tandis que les problèmes liés à la gestion de la propriété intellectuelle conjointe ne sont pas non plus résolus, détaillent les sources de l'agence. Renault a annoncé il y a un mois une profonde réorganisation de son groupe. Le constructeur prévoit notamment de créer un équipementier spécialisé dans les motorisations thermiques et hybrides détenu pour moitié par le Chinois Geely et d'introduire en Bourse, d'ici fin 2023, son entité dédiée à l'électrique, dénommée Ampère. Séparément, Renault a annoncé hier le départ à la fin du mois de Clotilde Delbos, directrice générale de la marque de nouvelles mobilités de Renault et l'une des figures du groupe au losange depuis la fin des années Ghosn. Dans un communiqué, le groupe a précisé que Fedra Ribeiro, ancienne de Bosch et actuelle directrice des opérations de Mobilize, prendrait la tête de Mobilize en janvier prochain tandis que Patrick Claude, directeur des services financiers de Renault, sera président par intérim du conseil d'administration de l'entité RCI Banque.

* Aramis pointe dans les dernières positions du SBF120 ce jeudi avec un titre en baisse de 5,4% à 4,26 euros. Le flux vendeur sur le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers est alimenté par une note d'Exane BNP Paribas qui a abaissé sa recommandation à 'sous-performer' tout en réduisant son objectif de 4 à 3,5 euros.